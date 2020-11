Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall auf der Bergheimer Straße kam es am Dienstagabend in Bergheim. Laut Polizeibericht war ein 23-jähriger Audi-Fahrer gegen 21.30 Uhr mit seinem A5 in Richtung Autobahn unterwegs.

Als er in Höhe der Theodor-Körner-Straße nach rechts auf die Bundesstraße B37 auffahren wollte, beschleunigte er zu stark, sodass der Audi nach links über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn schleuderte. Hier blieb der Wagen im Gegenverkehr auf einem mitgerissenen Findling zum Stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Auf dem Mittelstreifen wurden drei kleinere Bäume beschädigt und teilweise entwurzelt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr verständigt, eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. An dem Audi entstand 10.000 Euro Sachschaden. Der Wagen wurde abgeschleppt.