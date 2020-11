Heidelberg. (pol/lyd) Wegen des dringenden Verdachts, mit Drogen in großer Menge gehandelt zu haben, wurde ein 18 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft genommen. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Polizei Mannheim mitteilen, war der 18-Jährige einer Polizeistreife am Donnerstag, gegen 17 Uhr aufgefallen, als er mit seinem BMW in der Königsberger Straße im Stadtteil Kirchheim unterwegs war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand, was ein Drogentest bestätigte. Bei der Durchsuchung seines Autos wurden 1.006 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Eine daraufhin durchgeführte Durchsuchung des von ihm bewohnten Zimmers in der elterlichen Wohnung erbrachte weitere Drogen. Zudem fanden die Beamten Spuren von Rauschgift an Beweisgegenständen sowie ein Messer, ein Butterflymesser und einen Teleskopschlagstock. Daneben wurde Bargeld als mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Haftbefehl erwirkt. Der 18-Jährige wurde am Freitagvormittag der Haft- und Ermittlungsrichterin vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.