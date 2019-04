Heidelberg. (dns) Einmal im Jahr vergibt der Bundesverband des CDU-nahen Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) einen Preis an eine seiner Gruppen, die seiner Ansicht nach die "beste politische Arbeit" im Vorjahr geleistet hat. In diesem Jahr stimmten die Delegierten dafür, die Auszeichnung in dieser Kategorie nach Heidelberg zu geben - und sorgten damit für heftige Diskussionen.

Die gab es schon im Oktober, als der Heidelberger RCDS seine Veranstaltungsreihe "Feministin und Konservativ" ankündigte, die nun Grundlage der Auszeichnung war. Denn die Referenten waren alles andere als Feministen. Eingeladen waren Organisatoren der erzkonservativen und homophoben "Demo für Alle" in Stuttgart. Für den größten Unmut sorgte der Kasseler Biologie-Professor Ulrich Kutschera, der sich äußerst abfällig über homosexuelle Paare geäußert hatte. Sein Vortrag fiel zwar aus, aber auch an den anderen Referenten gab es heftige Kritik (die RNZ berichtete).

Dass es für diese Reihe nun einen Preis gibt, können linke, liberale und feministische Gruppen nicht nachvollziehen: "Die Tatsache, dass der Versuch, Homo- und Transphobie eine Bühne zu geben, auch noch eine Auszeichnung des RCDS-Bundesverbands erhält, ist in Schlag ins Gesicht queerer Studierender", erklärt Benjamin Brandstetter, Student in Heidelberg und stellvertretender Vorsitzender der Liberalen Schwulen und Lesben Baden-Württemberg.

Auch Linksjugend und SDS Heidelberg greifen den RCDS an: "Homo- und Transfeindlichkeit sind keine Meinung wie jede andere. Jährlich nehmen sich Homosexuelle, Transmenschen, eben Menschen, die nicht in das spießbürgerliche Denken des RCDS und der CDU passen, ihr Leben." Entsprechend müsse man solchen Meinungen "Einhalt gebieten".

Ähnlich sieht es Felix Schmitz, Bundessprecher der Grünen Hochschulgruppen: "Es darf nicht sein, dass Referentinnen und Referenten für die Verbreitung dieser menschenverachtenden Haltung eine Bühne geboten und die veranstaltende Gruppe dafür auch noch prämiert wird." Entsprechend müsse der RCDS-Bundesverband den Preis zurückziehen.

Das fordert auch das Queere Netzwerk Heidelberg: "Veranstaltungen mit Personen, deren Haltungen entgegen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, als ,kritische und kontroverse Themen’ zu bezeichnen, entspricht blankem Hohn", erklärt das Bündnis in einer Presseerklärung, die mit den Worten "Schämen Sie sich." endet.

Beim Heidelberger RCDS zeigt man sich dagegen stolz: "Wir freuen uns, dass unsere politische Arbeit ausgezeichnet wurde", erklärt die Vorsitzende Franziska Marten auf RNZ-Anfrage. Sie betont, dass die Einladung der Referenten nicht bedeute, dass man deren Meinung teile: "Mit den Referenten wollten wir zu keinem Zeitpunkt unsere politische Ausrichtung zeigen, sondern mit ihnen kritisch und kontrovers diskutieren." Der RCDS Heidelberg distanziere sich klar von menschenverachtenden, rassistischen und homophoben Äußerungen. Aber freie Meinungsäußerung müsse über die eigenen Überzeugungen hinausgehen: "Jeder von uns muss bereit sein, in einen Dialog zu treten, andere Meinungen anzuhören und darüber zu diskutieren."