Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Rudolf-Heß-Platz und Hermann-Göring-Schule - Namensgebungen wie diese sind heute in Deutschland undenkbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Spuren des Nationalsozialismus aus den Straßennamen und den Bezeichnungen von Einrichtungen getilgt. "In der Juristerei hat die Entnazifizierung nicht ganz so gut funktioniert", stellte der Jurastudent Fritz jedoch fest: In Anwaltskanzleien, Gerichten und Universitätsbibliotheken steht nämlich immer noch ein juristisches Werk, das den Namen eines Nationalsozialisten trägt. Auf diesen Missstand haben nun Jurastudenten mit einer Plakataktion vor dem juristischen Seminar aufmerksam gemacht - sie fordern die Umbenennung des Werks.

Veranstaltet wurde die Aktion von der Hochschulgruppe "Kritische Jurist*innen", zu der auch Fritz gehört. Die Gruppe beschäftigt sich unter anderem mit Diskriminierung im Studienalltag, aber auch der Aufarbeitung von "Unrechtsprechung". "Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass viele Kommentare oder Bücher, die wir im Studium bearbeiten, von ehemaligen Nazis geschrieben wurden oder nach ihnen benannt sind", macht die angehende Juristin Rebecca deutlich.

Konkret ging es bei der Plakataktion um den Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, den sogenannten "Palandt", der vom Verlag C.H. Beck herausgegeben wird. In solchen Gesetzeskommentaren wird die Anwendung einzelner Paragrafen oder Artikel eines Gesetzes in der Praxis oder im Studium genauer erläutert.

Jeder Jurastudent weiß, was der Palandt ist, aber nicht, wer er ist

Dabei ist der "Palandt" nicht einfach irgendein Werk, das längst vergessen in den hintersten Regalreihen der Bibliothek vor sich hin staubt: "Der Palandt ist das juristische Standardwerk, in das man reinschaut, wenn man Kommentierungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch braucht", erklärt Rebecca. Jeder Jurastudent benutze diesen Zivilrechtskommentar im Laufe des Studiums irgendwann. Benannt ist der Kommentar seit 1938 nach Otto Palandt, der während des Nationalsozialismus als Präsident des Reichsjustizprüfungsamts tätig war und in dieser Funktion die juristische Ausbildung im nationalsozialistischen Sinne reformierte. Als Folge wurden neben Andersdenkenden und "Nicht-Ariern" auch Frauen größtenteils vom Jurastudium ausgeschlossen.

Seit 2017 setzt sich die bundesweite Initiative "Palandt umbenennen" mit ihrer Petition für die Umbenennung des Kommentars ein - mittlerweile haben sich viele bekannte Juristen und auch Justizministerin Katarina Barley ebenfalls dafür ausgesprochen. "Es geht darum zu zeigen, dass wir als Juristen nicht damit einverstanden sind, dass aus Traditionsgründen ein Name aufrechterhalten wird", erklärt Fritz. Alternative Namensgeber gebe es einige: Derzeitiger Favorit ist der jüdische Verleger Otto Liebmann, der mit seinem Verlag die Reihe der juristischen Kurzkommentare begründete.

Viele Jurastudenten sind sich der problematischen Namensgebung des Werkes, das sie ständig benutzen, gar nicht bewusst - das wollen die "kritischen Jurist*innen" ändern. Mit ihrer Protestaktion haben sie schon einige Kommilitonen erreicht: "An den Unis wird viel zu wenig Aufarbeitung von NS-Verstrickungen bei Juristen betrieben, deswegen finde ich es gut, dass man die Leute darauf aufmerksam macht", meint die Studentin Esther. Und auch ihr Kommilitone Felix gibt zu bedenken: "Jeder Jurastudent weiß, was der Palandt ist - aber vielleicht nicht, wer er ist."

Info: Die "kritischen Jurist*innen" laden am Donnerstag, 7. Februar, 19 Uhr in den Hörsaal 14 der Neuen Uni ein. Dort spricht ein Begründer von "Palandt umbenennen" über die Geschichte des Kommentars und dessen Namensgeber.