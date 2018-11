Fabienne Amrhein, Studentin der Molekularbiologie aus Wiesloch, hat sich in diesem Jahr in die Spitze der Leichtathletik vorgearbeitet. Foto: privat

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Der Tagesablauf von Fabienne Amrhein folgt einem strikten Muster. Nach dem Aufstehen eine knappe Stunde laufen im lockeren Tempo, 8.15 Uhr in die Uni, abends zum Training nach Mannheim, Sprint- und Kraftübungen, Schlafen. "Sport ist mir einfach wichtig und gehört zu meiner täglichen Pflicht", sagt sie. Die 24-Jährige schafft, wozu nur wenige die erforderliche Energie und Disziplin aufbrächten: Sie studiert den Master-Studiengang "Molecular Biosciences" - und betreibt zugleich Leistungssport.

Spätestens in diesem Jahr hat sich Amrhein in die Spitze der deutschen Leichtathletik gelaufen. Beim prominent besetzten Wiener Halbmarathon Ende April verwies sie die internationale Konkurrenz auf die Plätze. Nur wenige Wochen später gewann sie bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften die 3000 Meter und lief über die Distanz von 21,1 Kilometer persönliche Bestzeit (1:13:11). Zudem ist sie aktuelle deutsche Vizemeisterin im Crosslauf. "Ja, momentan bin ich schon ganz gut drauf", sagt sie und lächelt bescheiden.

Große Töne spucken, das ist der Wieslocherin fremd. Amrhein weiß, dass ihr der Erfolg nicht einfach so zugeflogen kommt. Rund 100 Kilometer spult die Athletin der MTG Mannheim jede Woche ab. 15 bis 18 Stunden Training, aufgeteilt in sieben bis zehn Einheiten. "Es ist ein Privileg, dass ich meinem Sport so intensiv nachgehen kann. Ohne die finanzielle Unterstützung meiner Eltern wäre das neben dem Studium nicht möglich." Überhaupt ist es die Familie, welche die Studentin immer wieder antreibt. Die Eltern begleiten ihre Tochter zu fast jedem Wettkampf, während der Opa ("mein größter Fan") die Resultate der Enkelin regelmäßig aus der Zeitung ausschneidet und archiviert. Und ohne den drei Jahre älteren Bruder wäre Amrhein womöglich gar nicht erst dort, wo sie heute steht. "Er war derjenige, der früher im Leichtathletikverein immer alles abgeräumt hat", gesteht die Studentin. "Das bot mir den Anreiz, zu sagen: So gut will ich auch sein."

Im Alter von fünf Jahren besucht Amrhein erstmals das Training des örtlichen Leichtathletikvereins, geht zunächst verschiedenen Disziplinen nach. Erst zehn Jahre später spezialisiert sie sich auf das Laufen. Während die Prioritäten sich beim Bruder allmählich verschieben, schreitet die Entwicklung bei der kleinen Schwester kontinuierlich voran. "Ich war nie der Überflieger, aber habe mich über die Jahre nach oben gearbeitet", sagt sie. Ihr Erfolgsrezept: Ein robuster Körper und eine gesunde Psyche. Speziell der Kopf sei wichtig, um sich permanent zu motivieren. Im Training, aber insbesondere im Rennen, wenn es drauf ankomme. "Da bin ich mittlerweile aber deutlich routinierter als früher", so die sechsfache deutsche Hochschulmeisterin.

Eine gewisse Routine hat sich mittlerweile auch im Wechselspiel von Sport und Studium eingestellt. "Meist lässt sich das ganz gut miteinander vereinbaren", so Amrhein, die ihren Bachelor in der Regelstudienzeit mit der Note 1,1 abschloss. Für den Master jedoch möchte sie sich etwas mehr Zeit lassen - und vorerst noch einmal sportlich voll angreifen. Nachdem die Athletin Anfang des Monats vor ausverkauftem Stadion ("ein tolles Erlebnis") bei den Deutschen Meisterschaften an den Start ging, warten nun die olympischen Hochschulspiele auf sie. Ende August versammeln sich in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh Tausende Studenten aus aller Welt. Ein besonderer Höhepunkt für Amrhein: "So viele Leute aus verschiedenen Disziplinen und Ländern kennenzulernen, das wird sicherlich aufregend."

Und was kommt danach? Europameisterschaften in Berlin 2018? Olympia in Tokio 2020? "Vorstellbar", meint Amrhein. Aber keine Pflicht. "Dafür kann im Sport einfach zu viel passieren", sagt sie - und verabschiedet sich. Der Tag hält für Fabienne Amrhein schließlich noch einiges bereit.