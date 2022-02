Für den weiteren Ausbau der Windkraft im Land hat das Land im Oktober 2021 rund 2000 Hektar vorgesehen und schlägt jetzt sechs weitere Flächen - insgesamt 900 Hektar – vor. Darunter sind auch 50 Hektar Staatswald auf Eberbachs Hebert. Die Anti-Windradinitiative „Rettet den Hebert“ hat einen Windpark dort in ihren Veröffentlichungen gegen städtische Pläne schon mal illustriert. Repro: rho/Foto: BIRdH

Eberbach. (fhs) Nach der Ankündigung der schwarz-grünen Landesregierung, beim Windradausbau jetzt auch 50 Hektar Fläche Staatswald auf dem Hebert dafür auszuschreiben, haben wir bei den vier Gemeinderatsfraktionen, den beiden Pro-/Contra-Windradstandort-Bürgerinitiativen sowie bei der Stadtverwaltung nachgefragt: Wie sehen Sie das?

Da sich die Mitglieder in den Fraktionen von Freien Wählern, SPD, CDU und AGL untereinander besprechen und abstimmen wollten, war es noch nicht möglich, bis Redaktionsschluss gestern alle Stellungnahmen zu erhalten. Auch die Bürgerinitiative "Rettet den Hebert" sah für eine Stellungnahme noch internen Abstimmungsbedarf und erbat sich mehr Zeit fürs Beantworten von Fragen.

Bürgermeister Peter Reichert teilte mit, dass die Stadtverwaltung bereits wegen der Vorgeschichte der Standortsuche für Windenergieerzeugung davon ausgegangen sei, dass ForstBW am Hebert Flächen zur Verfügung stellen werde. Reichert: "Das war absehbar."

Dessen ungeachtet hält Reichert den am 3. April anstehenden Windkraft-am-Hebert-Bürgerentscheid keineswegs für sinnlos: "Die Bürger unserer Stadt entscheiden da ja über die mögliche Verpachtung der städtischen Flächen, oder ob sie nicht verpachtet werden sollen. Somit schließt sich auch der Gedanke aus, dass man Geld einsparen könnte, wenn man das Organisieren dieser Abstimmung entfallen lässt."

Sollten es Eberbachs Bürger mehrheitlich ablehnen, der BayWa r.e. den Bau von Rotoren auf Stadtgebiet zu gestatten, habe dies aber keinen Einfluss darauf, ob und wen das Land auf dem Hebert-Areal von ForstBW Windräder errichten lässt. Wenn dies geschieht, "dann fließen die Einnahmen, die das Land dann mit dem Investor ausgehandelt hat, auch an das Land und nicht in die Kassen der Stadt," so Reichert.

Ob das Land unter den Interessenten auf die Ausschreibung auch Bürgerwindrad-Anbieter berücksichtigt, könne er nicht sagen.

Reichert verweist darauf, dass die Stadt Eberbach in einem Planungsverfahren für etwaige Windräder auf Forst-BW-Flächen am Hebert als einer der Träger öffentlicher Belange mit angehört werden muss. "Wir können da dann das Ergebnis des Bürgerentscheids für unsere Stadtflächen mitteilen und die Meinung des Gemeinderats."

Sollte gegebenenfalls der Wunsch bestehen, die Staatswald-Rotoren zu verhindern, müsse man sich dann zu gegebener Zeit prüfen, ob und wie es möglich sein könne, dieses Vorhaben zu blockieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt stehe eine solche Frage nicht zur Debatte, so Reichert. "Ich wünsche mir, dass an dem Entscheid am 3. April ganz viele Bürger teilnehmen, weil dies dann untermauert, welche Entscheidung wir treffen."

Für die Bürgerinitiative "Windenergie für Eberbach" (IWE) antwortete Jens Thomson: "Entweder die Eberbacher Bürger lehnen die Verpachtung der Eberbacher Flächen und somit die Bürgerbeteiligung und die knapp 30 Millionen Euro Garantiepacht ab. Dann baut der ForstBW Windräder, ohne dass Eberbach Einnahmen und Vorteile hat. Oder die Bürger stimmen der Verpachtung, den Garantieeinnahmen der Stadt (plus Gewinnbeteiligung, Gewerbesteuer etc.) und der Bürgerbeteiligung zu. Dann werden die maximal fünf Windräder hinten auf dem Hebert gebaut."

Den angesetzten Bürgerentscheid hält Thomson für nach wie vor sinnvoll: "Die Stadt Eberbach und seine Bürger haben nichts davon, wenn sie keine Pacht etc. bekommen, und der ForstBW drei Windräder auf seinen Grundstücken baut. Für den Klimaschutz und für die Natur ist natürlich beides gut."

Sollte ein Bürgerwindrad auf Forst-BW-Areal möglich sein, ist das laut Thomson zwar immer noch sehr gut für das Klima, für die Umwelt und für den Geldbeutel der beteiligten Bürger "auch schon bei einer geringen Höhe der individuellen Beteiligung". Der Stadt Eberbach jedoch würden die Gewinnbeteiligungen fehlen.

Thomson: "Ich bin dafür, dass an klug ausgewählten, umweltfreundlichen Stellen des Hebert drei bis fünf Windräder auf Eberbacher Grundstücken gebaut werden, dass die Stadt Eberbach davon mit Pachteinnahmen profitiert, die Eberbacher am Gewinn beteiligt werden und dass die Eberbacher eigenerzeugten Strom nutzen können. Und dass gleichzeitig parallel dazu die Fotovoltaik in Eberbach stark ausgebaut wird." (Weiterer Bericht folgt).