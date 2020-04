Von Peter Bayer und Christofer Menges

Eberbach. Seit Montag darf der Einzelhandel wieder öffnen. Auch wenn der große Ansturm am ersten Tag noch ausblieb, kehrt langsam wieder Leben in die Straßen zurück. Trotz der Lockerung halten sich die Eberbacher in und vor den Geschäften dabei an Vorgaben und Empfehlungen. Abstände werden eingehalten, niemand schimpft oder drängelt sich vor.

"Die Leute haben das in den vier Wochen gelernt, bleiben diszipliniert", sagt Birgit Karl. Wer ins Schuhhaus Fritz Karl will, muss erst einmal am Aufsteller gleich hinter der hinteren Eingangstüre vorbei – inklusive Desinfektionsspender. "Die Kunden werden angehalten, sich beim Betreten zu desinfizieren", sagt sie. Birgit Karl ist vom Andrang in den ersten vier Stunden "positiv überrascht", es kamen sehr viele Kinder und Frauen: "Es ist ideales Wetter, gerade im Kinderbereich gibt es einen Nachholbedarf, dazu ist noch keine Schule."

Trotz der kurzen Vorlaufzeit – "seit Mittwochabend haben wir die Vorgaben" – habe das Schuhhaus "alles umgesetzt". Abstandsmarkierungen sind vorhanden. Eine Scheibe vor der Kasse ist zwar provisorisch, reicht aber. "Das Plexiglas ist bestellt, kommt noch", sagt Karl. Ebenso wie die bestellten Masken für die Kunden, die Mitte der Woche eintreffen sollen.

Sie selbst und die Verkäuferinnen tragen Masken ("Wir haben eine Vorbildfunktion"), die sie extra nähen haben lassen. Eine Öffnung der Geschäfte zeitgleich mit den Schulen zum 4. Mai wäre von der Organisation her sicher einfacher gewesen, doch: "Wir brauchen jeden Cent", sagt sie.

Auf eine Einlassbeschränkung wurde im Schuhhaus verzichtet. In dem 450 Quadratmeter großen Verkaufsraum dürften gleichzeitig 20 Kunden rein, aber "so viele haben wir nie". Bei aller Freude über die Öffnung, ist sie sich aber sicher: "Noch ist das alles nicht ausgestanden".

Susanne Reinig freut sich auf Gespräche. Foto: Peter Bayer

"Die Leute sind total froh", sagt Susanne Reinig von Electroplus Reinig. Die persönlichen Gespräche haben ihr gefehlt, aber offenbar auch den Kunden, hat sie festgestellt. "Nur nicht wieder schließen, das wäre ganz furchtbar", sagt sie.

Deshalb hat sie sich an die Vorgaben des Hygieneschutzverordnungsplans gehalten. Ein- und Ausgang sind getrennt, es gibt Wartezonen vor dem Laden und vor dem Kassenbereich. "Die Leute akzeptieren das, warten auf dem Teppich", sagt sie. Kommt es zur Beratung, bleiben die Kunden stehen und zücken ihre mitgebrachten Masken. Die Verkäuferinnen selbst haben zum Schutz alle Behelfsmasken mit Staubsaugerbeutelfilter. Mittwoch oder Donnerstag sollen Masken für Kunden kommen. Während der Ladenschließungen war der Verkauf über Telefon und E-Mails weitergegangen. Am gefragtesten waren – Haarschneidemaschinen.

Bei Regina Bier bleibt der Ansturm noch aus. Foto: Peter Bayer

Auf den großen Andrang muss Regina Bier von Leder Exquisit noch warten. "Die Leute sind noch sehr verhalten", sagt sie. Einen zahlenden Kunden hatte sie bis 12.30 Uhr. Mit der Öffnung der Geschäfte hätte sie lieber noch bis 4. Mai gewartet, wenn die Schulen wieder geöffnet und "normales Leben" einkehrt. "Die Leute sind noch im Ruhemodus", glaubt sie. Derzeit wird noch mit reduziertem Personal verkauft.

"Hochzeiten und Taufen sind ebenso alle abgesagt wie Frühlingsfest und Kuckucksmarkt. Und für den Garten braucht man keine schicke neue Handtasche", erklärt Bier. Die Schutzmaßnahmen für Personal und Kunden hat sie wie gefordert umgesetzt. Zettel mit Hygienetipps hängen aus, vor den Kassen sind Plexiglasscheiben, eine Flasche mit Desinfektionsmittel steht bereit.

Patricia Brenneis trägt seit 14 Tagen Maske. Foto: Peter Bayer

Dass bereits in den ersten Stunden mehr Publikumsverkehr herrschte, konnte Patricia Brenneis, Mitarbeiterin vom "Garten Eden" bestätigen. Zwar war das Lebensmittelgeschäft auch zuvor geöffnet, doch läuft es etwas besser, seit die anderen Geschäfte wieder offen haben. "Der Start war gut, eine Bilanz wird man aber erst in ein bis zwei Wochen ziehen können", sagt sie.

Auf der kostenlos zur Verfügung gestellten Internet-Plattform „Wir sind Eberbach“ können Eberbacher Händler ihre Angebote und Lieferdienste vorstellen. Foto: Peter Bayer

Für die Kunden, die sich noch nicht in die Läden wagen und lieber von zu Hause aus bestellen wollen, steht inzwischen auch die Internet-Plattform "Wir sind Eberbach" bereit. Dort können Eberbacher Händler gebündelt ihre Angebote und Lieferdienste vorstellen.

Info: www.wir-sind-eberbach.de