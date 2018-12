Von Hajo Eckert

Eberbach. Die beschauliche, etwas entschleunigte Stimmung schätzen viele Menschen an der Vorweihnachtszeit. Da gehören die Weihnachtsmärkte einfach dazu. Besonders reizvoll, wenn enge Gassen und alte Gemäuer einen besonderen Charme ergeben und dem Weihnachtsmarkt einen speziellen Charakter verleihen. Welcher Weihnachts- oder Adventsmarkt in der Region gefällt besonders, und warum? Das haben wir bei Zeitungslesern nachgefragt.

Anetta Luda

Anetta Luda aus Pleutersbach: "Ich gehe mit der Familie nach Heidelberg, weil ich die Weihnachtsmarkt-Tasse sammle. Die Tasse ist mir wichtiger als die weihnachtliche Stimmung". Mittlerweile besitzt Anetta Luda sieben Weihnachtstassen. "Es ist aber auch wegen Heidelberg. Die Stadt gefällt mir sehr."

Anita Hommel und Marion Bopp. Fotos: Hajo Eckert

Anita Hommel aus Hirschhorn und Marion Bopp aus Waldbrunn: "Wir favorisieren die Weihnachtsmärkte in Heidelberg und Mannheim. Dort treffen wir uns inoffiziell im Kollegenkreis". Sehr schön sei der Bad Wimpfener Weihnachtsmarkt, finden beide. "Er ist noch schöner als der Heidelberger", meint Anita Hommel. "Dort ist ein sehr schönes Ambiente und viel weihnachtliche Stimmung, aber zu voll und zu überlaufen", sagt Marion Bopp. Beide kaufen nichts am Weihnachtsmarkt. "Wir genießen die weihnachtliche Stimmung", so Bopp. Für beide zählt das gesellige Beisammensein und weniger der Einkaufsrummel. Auch die kleinen lokalen Adventsmärkte hätten ihren Reiz: "Auf dem Waldbrunner traf ich viele Bekannte und konnte zu Fuß hingehen", sagt Bopp. Vorfreude hegt Anita Hommel: "Der Hirschhorner Adventsmarkt kommt erst noch".

Günter Erhardt aus Waldkatzenbach: "Die Stimmung ist das A und O". Der Heidelberger Weihnachtsmarkt biete viel davon, obwohl er groß sei. In den engen Gassen der Altstadt entstehe ein besonderes vorweihnachtliches Flair. "Die Eisbahn vermittelt etwas Winterliches". Interessant seien die zur Weihnacht passenden Tiere, zum Beispiel Schafe, die am Universitätsplatz zu sehen seien. "Gerne kaufe ich auch ein bisschen Weihnachtsschmuck für die Fenster und den Christbaum."

Vera Schmitt

Vera Schmitt aus Eberbach: "Mir gefällt der Adventsmarkt auf Stift Neuburg, dem Kloster bei Heidelberg." In diesem Jahr finde er leider nicht statt. Bad Wimpfen sei auch sehr schön: "Die weihnachtliche Stimmung zwischen dem alten Gemäuer hat was Spezielles. Aber dort ist immer sehr kalt". Besonders reizvollsei dort das Angebot an traditioneller Handwerkskunst. Auch der Eberbacher Adventsmarkt hat ihr gefallen: "Man trifft dort Bekannte, das macht es nicht so anonym".

Kira Schwald und Simon Mandl

Kira Schwald aus Eberbach und Simon Mandl aus Oberdielbach: "Der Michelstädter Weihnachtsmarkt hat was", meint Simon Mandl, "schön, wie er sich durch die Altstadt schlängelt". Angetan hat es ihm der Käse: "Gut waren der Chili-Käse und der Spinat-Käse". Kira Schwald schätzt mehr das Flair des Heidelberger und Bad Wimpfener Weihnachtsmarkts. "Ich gehe jedes Jahr nach Heidelberg wegen der Schlittschuhbahn." Die sei zwar klein aber trotzdem nicht so voll. "Außerdem verbinde ich gerne einen Einkaufsbummel mit dem Weihnachtsmarktbesuch". Da finde sie das eine oder andere passende Weihnachtsgeschenk.

Jan Rusitschka

Jan Rusitschka aus Eberbach: "Der Eberbacher Adventsmarkt ist sehr klein und zu kurz." Wenn er vielleicht zwei Wochen ginge, wäre er attraktiver. "Ich gehe mit meinen Kumpels nach Mannheim und Heidelberg auf den Weihnachtsmarkt. Wir trinken Glühwein und sind gesellig. Es ist auch schön, dass man Einkäufe damit verbinden kann."