Eberbach. (mabi) Der Kuckucksmarkt naht (Freitag, 23., bis Dienstag, 27. August) und bei den Verantwortlichen der Eberbacher Stadtwerke (SWE) und des Fährvereins Nibelungenland steigt die Nervosität. Weniger wegen des Einsatzes, eher wie sich die Wasserverhältnisse im Lampertheimer Altrhein und auf dem Rhein entwickeln. "Zur Zeit sind die Wasserstände fallend. Wenn es so weiter geht, muss der Frischling vor der geplanten Zeit nach Eberbach gebracht werden. Dann müssten alle Fahrten in Lampertheim abgesagt werde", so der erste Vorsitzende des Vereins Werner Reuters. Für ihn und die Fährhelfer ist das keine leichte Entscheidung.

Vorbereitungen sind aber schon getroffen. Im Frühjahr sind bereits die neuen Beschilderungen angebracht worden, so dass jetzt das neue Logo der Stadtwerke Eberbach auf den Bannerkennzeichnungen der Fähre prangen. Außerdem wurde der Frischling aufgehübscht. So wurden innen und außen Malerarbeiten durchgeführt und neue Beschriftungen angebracht und kleinere Ausbesserungsarbeiten an den Abdeckplanen durchgeführt. Alles Arbeiten, die vom Fährverein übernommen wurden. "Rechtzeitig vor der Fahrt nach Eberbach werden Motor und Getriebe und die Ruderanlage nochmal überprüft", so Reuters weiter. Größere Arbeiten am Bootskörper oder an den maschinellen Elementen waren diesmal nicht notwendig. "Es ist aber absehbar, dass im kommenden Jahr, bedingt durch den dann wieder anstehenden Schiffs-TÜV, wieder einiges investiert werden muss". Neben den zu erfüllenden neuen gesetzlichen Vorschriften muss die Fähre aus dem Wasser und der Rumpf überarbeitet werden.

Organisatorische Änderungen

Beim diesjährigen Kuckucksmarkt wird es rund um die Fähre einige organisatorische Änderungen geben. Gemeinsam mit den SWE und dem Kulturamt der Stadt Eberbach haben die Verantwortlichen des Fährvereins nach neuen Lösungen in der Abwicklung des Kartenverkaufs und der Anerkennung von VRN-Tickets gesucht. Hintergrund war, dass die Fährhelfer, also diejenigen, die die Fahrkarten entgegennehmen, sich nicht mehr in der Lage sahen, die vielfältigen verschiedenartigen Fahrkarten des VRN zu prüfen. "Im Portfolio des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar gibt es viele verschiedene Fahrkartenarten sowie die unterschiedlichen Online-Tickets", resümiert Reuters.

In gemeinsamen Gesprächen hat man sich darauf verständigt, dass nur noch die vier folgenden Jahreskarten anerkannt werden: MAXX, Karte ab 60, Rhein-Neckar Ticket und Job-Ticket. Wie in den vergangenen Jahren entfällt auch weiterhin die Mitnahmeregelung. Neu ist auch, dass sich die Jahreskarteninhaber ebenfalls an das Kassenhäuschen begeben müssen. Dort wird ihr Ticket kontrolliert und sie erhalten eine spezielle Eintrittskarte für die Fähre. Entsprechende Hinweise werden an Fähranlegern angebracht werden.

Auch der Preis für ein Übersetzten wird sich verändern. "Auch darüber hat man sich im Vorfeld mit den Verantwortlichen in Eberbach geeinigt", so Reuters. Der Preis für eine normale Erwachsenenfahrkarte steigt von 1 auf 1,50 Euro. Der Preis für die Kinderkarte und für Behinderte bleibt bei 50 Cent. Die Betreiber der Fähre sehen sich durch die immer höheren Auflagen für die Fähre und damit auch die gestiegenen Personalkosten nicht mehr in der Lage, den seit 2004 geltenden Fährpreis aufrecht zu erhalten.

"War es in den vergangenen Jahren noch möglich ehrenamtliche Helfer auf der Fähre einzusetzen, so ist dies mittlerweile nicht mehr möglich", erklärt Reuters weiter. Laut Rheinschifffahrtspersonalverordnung müsse jeder Helfer ein sogenanntes Schifferdienstbuch besitzen und sei damit als Mitglied einer Decksmannschaft anerkannt. "Eine ehrenamtliche Tätigkeit wie in den früheren Jahren ist nicht mehr möglich", so der Fährverein-Vorsitzende.

Gleichzeitig erhöht werden auch die Fahrpreise für die Kuckucksmarkt-Sonderbusse; auch für diese Fahrten müssen Erwachsene künftig 50 Cent mehr zahlen, also 1,50 Euro. Kinder und Jugendliche sowie Schwerbehinderte zahlen weiterhin 50 Cent. Laut dem Leiter der Verkehrsbetriebe Markus Böhm, fand auch dort die letzte Preiserhöhung vor 15 Jahren, im Jahr 2004 statt. Grund für die Preiserhöhungen sind laut Böhm "Kostensteigerungen".

Läuft alles nach Plan, so wird der Frischling am Montag, 19. August wieder in seinem Heimathafen am Eberbacher Neckarlauer anlegen und pünktlich zum Kuckucksmarkt die Besucher über den Neckar schippern.