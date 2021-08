Von Martina Birkelbach

Eberbach/Waldkatzenbach/Nicaragua. Vier Jahre hat die Waldkatzenbacherin Daniela Berg für ihren Lebenstraum gearbeitet: Eine "Öko-Unterkunft" namens Memanta bei Venecia auf einer Halbinsel im Norden Nicaraguas. Ein Campingplatz und eine Holzhütte inmitten der Natur. Ein Platz für Freiwillige, die sich für den Umweltschutz und die Rettung der Schildkröten engagieren können. Anfang vergangenen Jahres war alles startklar, die ersten Gäste hatten ihr Kommen für den Sommer angesagt. Doch statt Gästen kam Corona. Im Mai vergangenen Jahres hoffte Berg noch darauf, dass im Herbst Reisen möglich sein würden. Doch dann nahm die Pandemie erst richtig Fahrt auf. Wie es ihr und ihrem Ehemann Melvin seither geht und wie die aktuelle Corona-Situation in Nicaragua ist, erzählt die 32-Jährige im Interview.

Hintergrund Die 32-jährige Daniela Berg hat 2008 am Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasium ihr Abitur absolviert, danach neben ihrem Geografiestudium mit Masterabschluss in vielen Projekten unter anderem in Laos, Malaysia und Ecuador gearbeitet. Schildkrötenarbeit hat sie damals in Malaysia, in Costa Rica und auf den Kapverden geleistet. Im Mai 2016 ist die damals 26-jährige Meeresschildkröten- und Naturliebhaberin sowie Öko-Philosophin von Waldkatzenbach nach Nicaragua gestartet, um mit ihrem damaligen Freund Melvin (den sie 2017 heiratete) an dem Projekt "Natur-Lodge" zu arbeiten. Im Jahr 2017 fand sie den passenden "Traumstrand" dazu. "Memanta" liegt auf einer Halbinsel im Norden Nicaraguas, zwischen dem Pazifik und dem Ästuar "Padre Ramos". Das Grundstück ist etwa 28 000 Quadratmeter groß und fast komplett von Wald bedeckt. Highlight ist ein 13 Kilometer lange, fast unberührte Strand sowie die Schildkrötensaison zwischen Juli und Januar. Die "Freiwilligen", die dort "Urlaub" buchen, werden sich eingehend mit dem Thema Schildkröten und Umweltschutz befassen und auch wissenschaftliche Daten sammeln. Dazu werden sie in andere Arbeiten eingebunden. Etwa kontinuierlich Bäume pflanzen, so viel recyceln wie möglich, mit der Gemeinde zusammenarbeiten, den Strand sauberhalten und vieles mehr. Daneben soll es ein wöchentliches Aktivitätenprogramm geben, wo unter anderem Sprachkurse, Kochkurse, kleine Exkursionen, Spiele, Workshops und DIY-Projekte (Do it yourself) gemacht werden können. Außerdem lassen sich bei einheimischen Anbietern Bootsrundfahrten, Reitausflüge und sonstige Aktivitäten dazubuchen – und Zeit zum Ausspannen gibt es ebenfalls. Info: www.memanta.org; mail@memanta.org

Frau Berg, im Mai 2020 berichteten Sie uns von zahlreichen Mails von Gästen aus aller Welt, die kommen wollten, sobald die Corona-Pandemie vorbei ist. Doch auch im Herbst waren keine Reisen nach Nicaragua möglich. Wie ging es weiter?

Ein Einreiseverbot gab es eigentlich nie. Das Problem waren die fehlenden Flugverbindungen, da viele Airlines dichtmachten. Mittlerweile steuern aber mehrere Airlines wieder Nicaragua an und der Tourismus kommt langsam zurück.

Waren inzwischen überhaupt schon Gäste bei Ihnen, konnten Ihre Eltern oder Freunde Sie besuchen?

Meine Eltern waren jetzt gerade im Juni/Juli zu Besuch! Die beiden haben die lange Reise ohne größere Mühen geschafft und waren hier vor Ort superzufrieden – "endlich frei", "endlich ohne Maske sein", "endlich nix mehr von der Welt mitbekommen". Ende des Jahres wollen sie schon wieder kommen.

Ansonsten werden wir im September unsere ersten Freiwilligen willkommen heißen und auch für nächstes Jahr gibt es schon feste Buchungen aus Deutschland. Wir waren jetzt über ein Jahr lang fast ganz allein – wir haben so lange darauf gewartet, dass es endlich losgeht.

Die "Natur-Lodge" in Memanta. Foto: Daniela Berg/privat

Und wann waren Sie das letzte Mal in Waldkatzenbach?

Das ist länger her, im Jahr 2018.

Wie hat Nicaragua bislang die Pandemie durchgestanden und welche Einschränkungen gibt es derzeit?

Am Anfang hat die Pandemie die Schlagzeilen beherrscht. Mittlerweile hört und sieht man fast nichts mehr davon. An verlässliche Informationen kommt man schwer ran, deshalb kann ich nur von meinen Beobachtungen berichten.

Einschränkungen gab und gibt es keine – 2020 wurde hier hemmungslos "gefeiert". Ich erinnere mich noch, als ich meiner Mama ein Foto von Melvin und mir auf einem Konzert geschickt habe und sie fast vom Hocker gefallen ist, weil da Hunderte Menschen ohne Maske und ohne Sicherheitsabstand zusammen waren.

In der Stadt tragen die Menschen generell Masken und viele Einrichtungen treffen strikte Sicherheitsvorkehrungen. Doch hier in Venecia scheint Corona ganz ganz weit weg zu sein.

Das innere einer Unterkunft der Öko-Lodge. Foto: Daniela Berg/privat

Welche Schutzmaßnahmen sind in Nicaragua möglich, gibt es genügend Masken und vor allem Impfstoff?

Masken und Desinfektionsmittel werden einem mittlerweile hinterhergeworfen. Der Impfstoff macht sich rar, und eine groß aufgelegte Impfkampagne gibt es nicht. Ein paar Ü60-Jährige, Mediziner und Politiker haben sich impfen lassen. Die breite Bevölkerung bekommt davon nicht viel mit.

In Ihrem Dorf gab es im Mai vergangenen Jahres noch keine Infizierten, ist das so geblieben?

Auf jeden Fall gab es keine schweren Fälle, und ob Herr X dann letztendlich Corona hatte, weil er sich eine Woche lang kränklich gefühlt hat, weiß im Endeffekt keiner – es gibt ja keine Tests. Ich persönlich finde aber, dass die Lage im Dorf sehr entspannt ist.

Daniela Bergs "Natur-Lodge". Foto: Daniela Berg/privat

Wie gehen Sie und Ihr Mann mit der Situation um; was hat sich durch die Corona-Pandemie bei Ihnen verändert?

Verändert hat sich bei uns nicht viel, es ist nur alles ’stehengeblieben’. Mit dem Schildkrötenschutz haben wir konsequent weitergemacht. Das war dank großzügiger Spenden – vor allem aus Deutschland – möglich. Doch ohne Touristen und Besucher war es sehr ruhig, ziemlich einsam, fast schon langweilig. Wir hatten viel Zeit für uns. Wir konnten Ausflüge machen, uns mit Leuten treffen und das Leben genießen.

Was hat sich an Ihrer Öko-Lodge noch weiter getan?

Nicht viel, wir haben ja erstmal "Baustopp", denn zunächst müssen sich die schon vorhandenen Unterkünfte füllen. Stattdessen haben wir viel gepflanzt, verbessert, verschönert und auch schon repariert. Ach ja, unser Grundstück ist auch ein klein wenig größer geworden.

Die Arbeiten für den Schutzbau der Schildkrötennester. Foto: Daniela Berg/privat

Wann ist die Schildkrötensaison gestartet und wie läuft es mit der Brutstätte – ist nicht gerade Regenzeit?

Die Saison hat im Juli begonnen und nimmt jetzt langsam an Fahrt auf. Wir haben erst vier Nester in der Brutstätte – das heißt allerdings nicht, dass nur vier Nester am Strand gelegt wurden, sondern dass wir bisher nur vier davon sichern konnten. Die allermeisten Nester gehen uns ja leider noch ’durch die Lappen’. Vergangenes Jahr konnten wir insgesamt 70 Nester schützen und haben über 5000 Schildkrötenbabys freigelassen – das wollen wir dieses Jahr noch toppen!

Und ja genau – Schildkrötenzeit ist Regenzeit. Die vergangenen Tage hat es jede Nacht gewittert. Tagsüber scheint die Sonne und es ist schwül-warm. Manchmal gibt es eine Woche lang keinen Regen, manchmal ersaufen wir fast – die Regenzeit ist eine verrückte Zeit. Doch mir gefällt sie besser als die Trockenzeit, wenn fünf Monate lang wirklich kein einziger Tropfen fällt und meine Pflänzchen ganz schrecklich leiden.

Daniela Berg freut sich über die freigelassenen Schildkrötenbabys. Foto: Daniela Berg/privat

Sie kaufen Nester, wie muss man sich das vorstellen?

Einige Leute zahlen für Schildkröteneier sehr viel Geld, das ist so etwas wie Kaviar und Champagner für die. Für die Einheimischen ist der Verkauf der Eier also eine gute Einnahmequelle – und weil es sonst kaum Jobs gibt, sind hier am Strand regelmäßig 20 bis 30 Menschen auf der Suche. Manchmal kommen aber nur zwei, drei Schildkröten an Land. Alles ist eine Frage des Glücks – man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um das Nest als erster zu finden.

Schildkrötenbabys auf dem Weg ins Meer. Foto: Daniela Berg/privat

Viele Einheimische verkaufen die Nester nach wie vor an ihre vertrauten Händler oder direkt an die Restaurants, nicht alle wollen mit uns zusammenarbeiten (das sind so Typen, die denken "Nach mir die Sintflut"). Doch ein paar Verbündete aus dem Dorf haben wir. Die Leute kommen dann nachts an unsere Brutstätte, übergeben uns einen Beutel voll frisch gelegter Eier und wir bezahlen sie dafür. Der Preis für ein Nest hängt stark von Angebot und Nachfrage ab und schwankt im Jahresverlauf. Für 100 Eier zahlen wir mal 15, mal 30 Euro.

Melvin und ich sind natürlich auch am Strand unterwegs und versuchen, Nester auf eigene Faust zu finden. Die sind dann ja kostenlos (lacht). Wenn uns das aber nicht gelingt, weil ein anderer schneller war und schon vor uns die Schildkröte entdeckt hat, kaufen wir demjenigen die Eier eben direkt am Strand ab.

Dann geht’s ab in die Brutstätte, wo wir die Eier schnellstmöglich wieder im Sand verbuddeln.

Eine Schildkröte auf dem Weg ins Meer. Foto: Daniela Berg/privat

Haben Sie den Schritt, von Waldkatzenbach nach Memanta zu gehen, jemals bereut?

Nein, absolut nicht. Wenn ich nicht in Nicaragua wäre, wäre ich wohl irgendwo anders auf der Welt und würde ein ähnliches Projekt aufziehen.

Was vermissen Sie zurzeit am meisten?

Kürzlich erst habe ich einem jungen Mann aus dem Dorf einen Deutschland-Schnellkurs gegeben. Ich habe ihm Deutschland auf der Karte gezeigt, Fotos vom Schnee und von den Alpengletschern und dann ein paar Videos von den Achterbahnen im Europa-Park. Da ist die Sehnsucht in mir aufgestiegen! Jetzt gerade würde ich alles dafür tun, um im Europa-Park zu sein... .