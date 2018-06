Da braute sich was zusammen: Bei Aglasterhausen hat es am Sonntagabend mächtig geblitzt, wie diese Aufnahme unseres Fotografen Stefan Weindl zeigt.

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Wir sind nochmal glimpflich davon gekommen", sagt Markus Lenk. Für den Gesamtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Eberbach und seine Truppe gab es am Montagabend aufgrund heftiger Gewitter und Starkregens dennoch einige Einsätze. Von 18.25 bis gegen 22.30 Uhr waren etwa 30 Einsatzkräfte der FFW aus den Abteilungen Stadt, Pleutersbach und Brombach auf Tour.

Am Ortsausgang Pleutersbach ist laut Lenk ein kleiner Baum umgefallen. "Die Spitze hat etwa zwei Meter auf die Fahrbahn geragt. Wir haben das bereinigt."

Außerdem gab es am Ortseingang von Brombach einen Erdrutsch, der die Fahrbahn halbseitig versperrte. "Wir haben die Erde mit einem Traktor entfernt", so der Gesamtkommandant. Überflutet wurde zudem die Fahrbahn an der Ecke Wilhelm-Blos-Straße/Itterstraße. Dort hat die Feuerwehr das Wasser beseitigt.

Ein weiterer Einsatz stand am Neubaugebiet Wolfs- und Schafacker an. Dort sind laut Lenk größere Wassermassen und Schlamm in die Anwesen am Schafwiesenweg gelaufen und drohten in die Wohnungen einzudringen.

Unwetterschäden im Neckar-Odenwald-Kreis





































"Mit Sandsäcken haben wir Wasser um Schlamm umgeleitet und so die Häuser geschützt." Auch die Baufirma ist nochmals am Abend angerückt, um "mit einem Bagger die Gräben sauber zu machen".

Während der Unwettereinsätze gab es für die Freiwillige Feuerwehr dazu noch einen ganz anderen Einsatz: "Notfalltüröffnung".

"Wir hatten schon zu tun, aber im Vergleich dazu, was andernorts los war, hatten wir Glück", resümiert Lenk.