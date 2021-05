Hirschhorn. (RNZ) In dieser Woche laufen die Bau, deretwegen die Uferstraße darunter (L3105) für den Verkehr gesperrt wird.

Die Verbindung von und nach Ersheim ist aber durchgehend möglich, teils mit Ampelregelungen. Grafik: Hessen Mobil

Wie bereits angekündigt werden zwischen Montag, 3. Mai, und Freitag, 7. Mai, die Bauarbeiten an der Brücke vorgenommen. Die Landesstraße L3105 im Bereich unter der Wehrbrücke muss daher voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die B37 und L3105 in der Neckarschleife. Für Arbeiten zur Beschichtung der Kappen erfolgt zudem auf der Wehrbrücke selbst eine halbseitige Sperrung der Kreisstraße K38 über die Brücke, die mittels Ampel geregelt wird. In jedem Fall bleibt aber die Verbindung zwischen der Altstadt von Hirschhorn und dem Ortsteil Ersheim durchgehend möglich. 2019 waren am Brückenbauwerk Instandsetzungsarbeiten an der Unter- und Oberseite des 40 Jahre alten Brückenbauwerks vorgenommen worden. Dabei konnten aber nicht alle Arbeiten vollständig fertiggestellt werden. Diese werden nun nachgeholt. Es handelt sich dabei um kleinere Betoninstandsetzungsarbeiten, sowie die Erneuerung der Kappenbeschichtung. Zudem wird im Rahmen der Arbeiten ein Anprallschaden am Bauwerk beseitigt.