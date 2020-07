Eberbach. (fhs) "Und wenn’s auch nur ein Menschenleben rettet, hat sich das schon gelohnt. " Das Texten ist zwar nicht die eigentliche Aufgabe von SWR-Kameramann Michael Hegedüs. Doch er bringt’s im Vorraum des Polizeirevier Eberbach exakt und knapp auf den Punkt: Der schnell verfügbare medizinische Elektroschocker (Defibrillator) kann bei plötzlichem Herzstillstand Leben retten.

Am Freitag machte Hegedüs zusammen mit der Mannheimer SWR-Fernsehredakteurin Désirée Kast an verschiedenen Orten in Eberbach (GRN-Klinik, Polizeirevier, Sportplatz Rockenau) Aufnahmen für einen Filmbeitrag.

Er soll am kommenden Montag, 6. Juli, in der Magazinsendung SWR-BW-Landesschau zwischen 18.45 und 19.30 Uhr gesendet werden – parallel zum Studiobesuch des Leitenden Notarztes Dr. Patrick Schottmüller und von Norbert Kehrer.

Beim Pfingstturnier 2013 hatte Kehrer in Rockenau laut Schottmüller einen 13 Minuten währenden Herzstillstand. Hätte nicht vor Eintreffen des Notarztteams die zufällig beim Turnier anwesende Intensivfachkrankenschwester Jutta Veith den ebenfalls glücklicherweise direkt vor Ort vorhandenen Defibrillator gepackt, Kehrer die Elektroden am Brustkorb angelegt und das Herz des Patienten mit Stromstößen wieder zum Schlagen gebracht, "stünde der heute nicht hier", wie Dr. Schottmüller dem Fernsehteam lakonisch in die Kamera bestätigt. Schottmüller war von der Stuttgarter Landesschauredakteurin Karin Theis angefragt worden, ob er nicht als Studiogast über die in Eberbach besonders gute Ausstattung mit Defibrillatoren sprechen wolle.

Weil es Schottmüller ein Anliegen ist, die Hemmschwelle eines jeden Ersthelfers vor diesem von jedem leicht zu bedienenden Lebensrettungsgerät abzubauen, nutzte er die Gelegenheit, ebenso die Möglichkeit, im Polizeirevier dessen Leiter Gerd Lipponer das Statement abzugeben zu lassen, dass in ganz Baden-Württemberg jedes Polizeirevier und auch die Polizeiposten mit jederzeit zugänglichen "Defis" ausgestattet sind.

Die übrigen über 40 Standorte in Eberbach zeigt eine Karte auf der Defi-App oder hier.