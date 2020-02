Von Felix Hüll

Eberbach. Den Schriftsteller Yasar Kemal hält Tekin Cugali aus Eberbach für den türkischen Goethe. "Oder nimm Orhan Pamuk – kennst du Orhan Pamuk?"

Dieses Gespräch über Literatur in einer Eberbacher Gastwirtschaft hat zu tun mit dem Welttag der Muttersprache. Die Kulturorganisation der Vereinten Nationen UNESCO hat diesen Gedenktag im Jahr 2000 ins Leben gerufen – heute, Freitag 21. Februar, ist er zum zwanzigsten Mal. Und man kommt auf die erstaunlichsten Dinge, wenn man sich vor Ort mit anderen Menschen über ihre Muttersprache unterhält.

Etwa über bedeutende türkische Schriftsteller, von denen wohl die wenigsten Deutschen die Namen wissen, geschweige denn sie gelesen haben. Der kurdischstämmige Kemal gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Romanciers der Türkei. Und von dem Literaturnobelpreisträger 2006, Orhan Pamuk, liegen auch viele Werke sogar in deutscher Übersetzung in Buchhandlungen oder Bibliotheken vor.

Die gemeinsame Muttersprache von Pamuk und dem Eberbacher Gastronom Cugali, das Türkische, gehört sicher nicht zu den vom Aussterben bedrohten Sprachen.

Anlass des Tags der Muttersprache aber ist, dass von den rund 6000 verschiedenen Sprachen auf der Erde beinahe die Hälfte von immer weniger Menschen gepflegt wird und vom Untergang bedroht ist. Wie viele Sprachen in Eberbach gesprochen werden, ist nirgendwo erfasst. Im Rathaus registriert sind die Nationalitäten der Bürger: 81 sind es Ende 2019, hinzu kommen zwei Staatenlose und 26 Menschen, bei denen die Nationalität nicht festgestellt werden konnte.

Geht man davon aus, dass in einem Staatsgebiet möglicherweise mehrere Sprachen existieren wie etwa in der Russischen Föderation oder in Kanada, kann die Zahl 81 nur eine grobe Orientierung am unteren Ende geben.

Zu den kleineren Sprachen auf der Erde zählt sicher das Gälische, das als Bretonisch in der Bretagne in Frankreich, in Irland oder in Schottland zu finden ist. In Eberbach lebt James Gerald Kearney, der aus Irland kommt.

Er spricht noch etwas Gälisch. Aber eigentlich ist er schon mit Englisch als "Muttersprache" aufgewachsen. Das Gälische hat er zuletzt ausführlich in der Schule benutzt. Es ist schwierig, Gesprächspartner in dieser auf die keltischen Urbewohner zurückführenden Sprache zu finden. Auch Gedrucktes oder Medieninhalte im Funk oder im Internet muss man erst selbst eigens ausfindig machen.

Einen ähnlichen Sprachwechsel hat Kloodjana Merka aus Bammental erlebt. Sie besucht einen Deutsch-Kurs der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd. Obwohl Albanisch ihre Muttersprache ist, hat sie 25 Jahre in Italien gelebt, und das Italienische habe sich auf ihr Albanisch ausgewirkt, meint sie.

In ihrem VHS-Kurs sitzt auch Virginija Briškaite. Die gelernte Konditorin ist seit vier Jahren in Deutschland, lebt jetzt in Eberbach und arbeitete nach ihre Ankunft zwar in einer Bäckerei, aber nicht in ihrem Spezialgebiet der Feinbackkunst. Ihre Muttersprache Litauisch hilft nicht weiter. Fürs Berufsleben benötigt sie die "Fremdsprache" Deutsch.

So geht es in diesem Kurs auch Frédéric Chevalier aus Frankreich, Shahhussain Taheri aus Afghanistan, der Kurdin Armia Kardanu aus Syrien oder der gelernten Buchhalterin Jevgenia Taranchuk aus Kasachstan.

Bei Ioan Mizulesku aus Rumänien kommt hinzu, dass er als Maurer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen kann. So möchte auch er für berufliche Alternativen zu seiner Muttersprache das hiesige Idiom Deutsch im Alltag besser beherrschen.

Für die Arbeit als Friseurin will auch Faria Dilwarzada im VHS-Kurs ihr Deutsch verbessern, ebenso Mohammed Tarek Maktabi, dessen Muttersprache Arabisch dem Syrer in Eberbach nur begrenzte Möglichkeiten verschafft. Als Automechaniker hatte er aber sofort nach seiner Ankunft vor vier Jahren Arbeit – Kupplung, Gas und Bordelektronik funktionieren halt in allen Sprachen gleich …

Ähnliches kann man wohl auch vom Thekenbetrieb in der Gastwirtschaft sagen: Was mit Worten nicht funktioniert, lässt sich da mit Gesten erreichen.

Eszter Podlóc kommt aus Ungarn und ist Bedienung in einem Eberbacher Innenstadtlokal. Mit Deutsch hat sie überhaupt kein Problem, aber ihre Muttersprache Ungarisch zählt mit Finnisch zu den am schwierigsten zu erlernenden indogermanischen Sprachen. Sie haben sich schon sehr früh von den anderen Sprachfamilien getrennt und eigenständig entwickelt.

Eigenständig sind auch die vier Hauptsprachen in Spanien: Castellano (Kastilisch), Gallego (Galizisch), Catalán (Katalanisch) und Vasco (Baskisch). Avelino Casado aus dem Ortsteil Lindach spricht Castellano als Muttersprache. Er ist zudem gar nicht im spanischen Mutterland, sondern in der afrikanischen Exklave Spaniens, Ceuta, zur Welt gekommen.

Im Gespräch mit dem Lindacher Ortschaftsrat kommt der Reporter dann von der Literatur auf die Politik: Welche Folgen das Unterdrücken einer Muttersprache haben kann, zeigt die historische Entwicklung in Katalonien nicht erst seit den Konflikten um Barcelona 2019.