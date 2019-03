Sturmtief "Eberhard" richtete vor allem an Bäumen Schäden an. Foto: PR-Video

Von Martina Birkelbach

Eberbach/Schönbrunn/Hirschhorn. Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Eberbach hatten wegen des Sturmtiefs "Eberhard" laut Gesamtkommandant Markus Lenk am Sonntag einiges zu tun. Die Abteilung Brombach rückte um 13.50 Uhr aus, da in der Brombacher Straße ein Scheunendach teilweise abgedeckt war. Um 15.50 Uhr war die Abteilung Stadt gefragt: In der Neckarhälde fielen mehrere Bäume auf ein Wohngebäude und beschädigten es. Die Bewohnerin kam mit dem Schrecken davon.

Feuerwehr und Stadtförsterei begutachteten zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle. Sie kamen zu dem Entschluss erst den Sturm vorbeiziehen zu lassen, "da noch zwei Bäume schon schräg standen und umzufallen drohten". Lenk: "Die Gefahr, während des Sturms die Bäume zu entfernen, ist viel zu groß gewesen." Die Bewohnerin kam bei Bekannten unter.

Am Montagmittag rückte die Stadtförsterei an. Neben der städtischen Rückemaschine wurde ein weiterer Schlepper auf dem Breitensteinweg positioniert, um die Bäume gesichert zu Fall zu bringen. Der Breitensteinweg wurde ab Abzweig Rudolf-Epp-Straße bis zum Parkplatz Breitenstein voll gesperrt. Auch wurden die Fußwege unterhalb des Breitensteinweges gesperrt. Im Gefahrenbereich lag auch eine überirdische Stromleitung, die für die Arbeiten abgeklemmt werden musste. So wurde am Montag gegen 13 Uhr ab Neckarhälde 20 in Richtung Lindach der Strom abgeschaltet.

Um 16.31 Uhr am Sonntag ging es für die Abteilung Stadt weiter: In der Bahnhofstraße wurde ein Bauzaun durch starken Wind umhergeworfen. Er wurde wieder aufgestellt und gesichert. Um 17.24 Uhr ging es mit einem teilweise abgedeckten Wohnhaus in Pleutersbach in der Höhenstraße weiter. Lenk: "Mit der Drehleiter wurden lose Dachteile gesichert bzw. entfernt." Um 17.50 Uhr rückte die Abteilung Pleutersbach aus. Ein Gartenhaus am "Kühler Waldweg" war weggeblasen; allerdings hatten Nachbarn das Haus schon gesichert.

Außerdem kam es laut Lenk im Stadtgebiet zu mehreren kleinen Einsätzen durch umherfliegende Straßenschilder oder abgerissene Kunststoffdachplatten von Terrassenüberdachungen. "Alle Einsätze waren gegen 20 Uhr beendet", so der Gesamtkommandant. Die Feuerwehr der Stadt Eberbach mit den Abteilungswehren war mit knapp 30 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz; es gab keine Personenschäden.

Bäume auf den Straßen

Die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn musste laut Kommandant Nicolai Heiß nur einmal ausrücken. Auf der Straße zwischen Schwanheim und Schwarzach galt es einen umgefallenen Baum zu beseitigen. "Wir waren gemeinsam mit der Schwarzacher Feuerwehr vor Ort, das Ganze war in zehn Minuten erledigt".

Die Freiwillige Feuerwehr Hirschhorn wurde laut Schriftführer Torsten Albert gegen 16 Uhr zu einem Sturmschaden Richtung Kortelshütte gerufen. Dort lag ein Baum über der Straße. Er wurde zersägt und von der Straße entfernt. Bei der Rückfahrt wurden die Kameraden in die Färberei in der Hainbrunner Straße gerufen. Dort hatten sich Wellblechplatten eines Vorbaus gelöst; sie wurden entfernt und gesichert.