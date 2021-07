Igelsbach. (RNZ) Umfangreiche Straßensanierungsarbeiten stehen für Hessisch Igelsbach sowie den Eberbacher Ortsteil an: Während der Bauzeit im Auftrag des Straßenbauamts des Rhein-Neckar-Kreises zwischen 19. Juli und voraussichtlich dem Ende der Sommerferien wird Igelsbach an drei Samstagen etwa einen Tag lang nicht erreichbar sein. Feuerwehr und Rettungsdienst werden für etwaige Noteinsätze in dieser Zeit im Ort stationiert.

Ab Montag, 19. Juli, werden die Fahrbahnen der Kreisstraßen K204 im Ort sowie der K4115 bis zum Anschluss an die Bundesstraße B37 saniert. Es gibt mehrere Abschnitte. Zuerst wird die K204 (Ortsstraße) zwischen Landesgrenze und Waldstraße/Sandweg voll gesperrt. Die Kabelverlegungen der Stadtwerke Eberbach sollen bis dahin soweit abgeschlossen sein, dass die Anliegergrundstücke zumindest zu Fuß erreichbar sind. Spätestens ab Samstag, 31. Juli, kann man die Ortsstraße wiederbefahren.

Anschließend werden in der gesamten Waldstraße unter anderem Schächte und Schieberkappen reguliert sowie Fräsarbeiten vorgenommen. Dazu wird die Straße in Abschnitten halbseitig gesperrt.

Zum Einbau der neuen Asphaltdecke müssen dann Orts- und die Waldstraße am Samstag/Sonntag 7./8. August, voll gesperrt werden. Beginn ist 10 Uhr morgens. Die Sperre gilt bis Sonntag um 6 Uhr morgens. Die Asphaltarbeiten sollen zwar Samstags gegen 20 Uhr beendet sein, aber der neue Belag muss noch auskühlen.

Keine Umleitungsmöglichkeit

Die anschließenden Vorarbeiten auf der K4115 finden ebenfalls unter abschnittsweiser halbseitiger Sperrung der Straße statt – zeitweise mit Ampel-Regelung. An den zwei Wochenenden 21./22. August sowie vom 4./5. September wird der Belag von der Landesgrenze bis zur B37 aufgebracht. Hier dauern die Vollsperrungen jeweils von samstags, gegen 11.30 Uhr, bis circa 6 Uhr morgens am Sonntag. Hier greift die Stationierung der Rettungskräfte im Ort.

Aufgrund der fehlenden Umleitungsmöglichkeit ist keine andere Verkehrsregelung während der Bauzeit möglich. Das Kreisstraßenbauamt bittet die Igelsbacher Bürger, Einwohner wie Anlieger, sich schon jetzt auf diese Sperrzeiten einzustellen, in denen kein Fahrzeugverkehr auf der Baustrecke möglich ist.

Sollten sich die festgelegten Termine ablaufbedingt ändern, werden die betroffenen Haushalte informiert.

Nach Angaben des Straßenbauamts wird das Vorhaben voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg abgeschlossen sein.

Die Erneuerung kostet 645.000 Euro – der Kreis Bergstraße trägt davon rund 200.000 Euro für den Teilabschnitt der K204 auf hessischem Gebiet.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und um eine angepasste Fahrweise bei der Baustelle gebeten.