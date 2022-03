Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Das war eine kleine technische Revolution in Eberbach. Statt Ölfunzeln in den Haushalten zur Beleuchtung der Stuben sowie Holz und Kohle in großen gusseisernen Kochherden: Ab 1879 gab es in Eberbach den begehrten neuen Brennstoff Stadtgas. Jetzt konnte man die Straßen damit beleuchten ("Gasstrumpf" in den Laternen), Wohnungen in helleres Licht tauchen, und auf den Gasherden konnte die Hausfrau ganz gezielt die Hitze unterm Kochtopf steuern.

Die Initiative für die Gasfabrik, eigentlich Gründung der Stadtwerke, ging von Bürgermeister Daniel Heinrich Knecht aus, der von 1874 bis 1892 im Amt war. Knecht war auch wenige Jahre im Badischen Landtag, wurde Ehrenbürger der Stadt. Ab 1868 war er erste Kommandant der neu gegründeten Freiwilligen Feuerwehr.

Noch war Gas das Maß aller Dinge. Das elektrische Licht kam erst 1924 nach Eberbach. Das Stadtgas wurde dort hergestellt, wo heute die Eberbacher Stadtwerke stehen. Dabei wurde Steinkohle entgast und in einem 350 Kubikmeter großen Kessel gespeichert. Der Chef des Ganzen war der Gasmeister, "Gasmeeschter" in Eberbacher Dialekt.

Die beiden Eberbacher Gasometer um 1930. Wohl auch mit der Familie des Gasmeisters. Foto: rho

Der Name des ersten Gasmeisters ist im Stadtarchiv zu finden: Karl Spengler aus Ronneburg im heutigen Thüringen. Er war gleich ab 1879 auf diesem Posten. Sein genaues Dienstende ist nicht bekannt. Karl Spengler hatte dreizehn Kinder. Sohn Gustav übernahm später im "Städtischen Gaswerk" die Funktion seines Vaters. Nachfahren leben noch heute in Eberbach. 1911 gab es einen zweiten, größeren Gasbehälter, der nach Angaben von 1931 insgesamt 750 Kubikmeter fasste. Ein Bild aus den 1930er-Jahren zeigt zwei Gaskessel mit den damaligen städtischen Arbeitern – und einigen Angehörigen.

1966 wurde von Kokereigas auf Flüssiggas umgestellt, ein Propan-Butan-Luftgemisch. Ältere Eberbacher können sich noch bis in die 1980er-Jahre erinnern. Wer durch die Eberbacher Güterbahnhofstraße fuhr, konnte mit einem Blick hinter das Stadtwerke-Gebäude sehen, wieviel Gas für die Bevölkerung und die Fabriken bereitsteht. Dort stand noch der große Gasometer, der riesige schwarze Gaskessel. Das war ein Gasspeicher für Eberbach, von denen es heute keine mehr gibt.

Wie ein Teleskop fuhr der Deckel nach oben, bis er voll war, gemessen über einen großen Zeiger. Man konnte an der sinkenden oberen Begrenzung beobachten, wie die Reserve abnahm. Bis dann wieder genügend Flüssiggas geliefert war und sich der Kessel nach oben aufblähte. Das Flüssiggas wurde per Bahn angeliefert. Im Langental kamen vier Tanks je 200 Kubikmeter dazu. Die wurden mit Lastwagen bedient. Diese Anlage sorgte insbesondere für die Schulen in Eberbach-Nord.

Bis 1984 hatte Eberbach diesen Gasspeicher bei den Stadtwerken. Foto: rho

Eberbach hat heute keine eigene Gasreserve mehr. Der schwarze Gaskessel ist 1984 verschwunden: Der Umstieg auf Erdgas für Eberbach war ein Quantensprung zu Sicherheit und Sauberkeit, zu höheren Brennwerten. Damals waren die Stadtwerke Abnehmer eines einzigen Händlers: Die Mannheimer Stadtwerke, die sich bereits 1974 in MVV, Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, umfirmiert hatten. Seinerzeit lieferte die MVV das Gas und war zudem Betreiber der Gaspipeline, die heute noch nach Eberbach führt.

Durch europäische Regelungen mussten Lieferant und Netz getrennt werden. Die Zuleitung des Gases nach Eberbach erfolgt weiterhin über den alten Geschäftspartner MVV Mannheim. Jetzt jedoch bestellen die Eberbacher Stadtwerke ihr Gas bei der Südwestdeutschen Stromhandels GmbH (SüdWestStrom). Dies ist eine 1999 gegründete Stadtwerke-Kooperation, Sitz in Tübingen, mit inzwischen 59 Gesellschaftern. Eberbach ist seit dem ersten Jahr dabei und hat einen Geschäftsanteil in Höhe von 1,06 Prozent.

In der Pleutersbacher Straße ist der Übergabepunkt; dort geht das Gas in verschiedene Eberbacher Abzweige. Neckarwimmersbach wird direkt bedient. Ein Düker liegt im Neckar, der die Werke der Gelita versorgt und auch ins sonstige Netz einspeist. Die andere große Leitung geht durch die Neckarbrücke. Im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke sind dreizehn Regelstationen aufgestellt, die für den richtigen Gasdruck bei den Gaskunden sorgen.

Rund 2 300 Zählpunkte für die Gasabnahme gibt es heute im Gebiet der Stadtwerke. Will heißen, etwa so viele Kunden haben Verträge mit der stadteigenen Gesellschaft. Gas- und Ölverbraucher halten sich zahlenmäßig die Waage. Mit Gas werden neben Eberbach einschließlich Neckarwimmersbach nur Rockenau und Pleutersbach beliefert. Die anderen Statteile haben keine Gasleitungen.

Info: Recherche durch Stadtarchiv unterstützt.