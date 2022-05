Von Peter Bayer

Eberbach. Stadtradeln und Eberbach – da kommt man am Team des Eberbach Channel nicht vorbei. Beim Einstieg 2020 und im vorigen Jahr , waren sie die zahlenmäßig stärkste Gruppe und legten von den Eberbacher Teams die meisten Kilometer zurück. Für fast 20 000 der rund 100 000 Eberbacher Kilometer in den drei Wochen zeigten sie sich verantwortlich. Von 600 Mannschaften im Rhein-Neckar-Kreis landeten sie damit auf Platz sechs. Auch in diesem Jahr läuft es. Unter 800 Mannschaften im Kreis stehen sie derzeit auf Platz drei.

Doch "Kilometer bolzen" ist das eine. Viel wichtiger ist die Idee, die hinter der Aktion Stadtradeln steckt: Möglichst oft das Auto gegen das Fahrrad einzutauschen und damit das Klima schonen, viel CO2 einsparen. So sieht es auch Teamkapitän Hubert Richter, der seit seiner Jugend "mit unterschiedlicher Intensität" Rad fährt. Seit März nutzt er das Fahrrad auch beruflich mehr. "Auch weil die Spritpreise durch die Decke gingen."

Zwischen 30 und 45 Kilometer legt der Förster jeden Tag mit dem E-Bike zurück, das er sich im Frühling 2020 gekauft hat und im Alltag inzwischen überwiegend benutzt. Hin und wieder steigt er auch aufs "Bio-Bike", wie er sagt. Doch für Eberbach und seine Topografie mit den vielen Steigungen sieht er das E-Bike schon als Erleichterung an.

Dass sie überhaupt an der Aktion teilnehmen kam eher zufällig. Aus einer "Abendlaune" seiner Frau Claudia heraus. Wobei sie selbst nicht mitfährt. Die wenigsten in der Gruppe haben indes direkt etwas mit dem Channel zu tun. "Wir sind ein offenes Team mit ganz unterschiedlichen Teilnehmern. Wir sponsern mit Drinks und Knabbereien", sagt Hubert Richter. So wie zum Beispiel bei der Eröffnungstour am 8. Mai, wo bereits die ersten gefahrenen Kilometer notiert wurden. Der fleißigste Radler hat in den ersten vier Tagen bereits 390 Kilometer auf dem Zweirad zurückgelegt.

Einige Gruppenmitglieder kommen aus dem Bekanntenkreis, andere wiederum kennt Richter selbst nicht. "Das ist inzwischen fast schon ein Selbstläufer", sagt er. Wie im Vorjahr haben sich auch jetzt 53 Radler für das Team registriert. Dass sie das zahlenmäßig stärkste Team sind war keineswegs das Ziel, hat sich vielmehr so ergeben. Wobei die Zusammensetzung bunt gemischt ist. Da sind zum einen ganze Familien oder Mütter mit Kindern, aber auch Einzelradler. "Der älteste müsste so um die 70 Jahre alt sein", schätzt der Teamkapitän.

Der feste Kern, der seit 2020 dabei ist, besteht aus ungefähr 20 Radlern. Viele sind neu dabei, andere können aus verschiedenen Gründen dieses Jahr nicht mitmachen. Immerhin 43 der 53 Gruppenmitglieder haben in den ersten Tagen schon Kilometer gesammelt und beim Verzicht aufs Auto CO2 eingespart.

Auch Hubert Richter will in diesem Jahr den Aspekt des CO2-Einsparens durch Verzicht auf das Auto in den Vordergrund stellen. "Ich versuche, bewusst das Auto komplett stehen zu lassen." Natürlich geht es nicht immer, etwa wenn die Getränkekisten nach Hause gebracht werden müssen oder beruflich größere Sachen im Wald zu transportieren sind. Doch kleinere Einkäufe und die dienstlichen Fahrten im Wald erledigt er mit dem Rad. "Man muss generell umdenken", ist er überzeugt, dass nicht nur in Eberbach die Zweiräder im Kommen sind.

Die ersten zwei Jahre brachte es Richter jeweils auf über tausend Kilometer. "Es wäre sicher schön, wenn es wieder vierstellig wird, ist aber kein Muss", sagt er. Im Vorjahr half ihm zu dem guten Ergebnis eine Etappe seiner Deutschlandtour von Füssen bis Flensburg, die er mit dem "Bio-Bike", also dem Fahrrad ohne Unterstützung zurücklegt.

Die sechstägige Tour von Schweinfurt bis Hannover floss in die Stadtradeln-Wertung mit ein. Diesmal klappt es nicht, die nächste Etappe von Hannover bis Flensburg fällt nicht in den Zeitraum des Stadtradelns. Viele Kilometer zu fahren und CO2 einzusparen sieht er indes schon als einen gewissen Ansporn – nicht nur im Aktionszeitraum. "Vielleicht fahre ich einfach mal mit dem Rad nach Heidelberg", kann er sich vorstellen.

Da man die mit dem E-Bike zurückgelegten Kilometer nicht mit denen des normalen Fahrrads vergleichen kann, gibt es beim Team "Eberbach Channel" ein Unterteam "Bio-Bike". Vielleicht könnte man die Erfassung der Kilometer dahingehend verfeinern und sie getrennt erfassen, regt er an.

Für den Schlusstag 28. Mai plant der Kapitän noch einmal eine gemeinsame Fahrt. Abschluss könnte dann ja beim Frühlingsfest sein.

Info: Die Aktion Stadtradeln läuft in Eberbach noch bis 28. Mai, Anmeldungen für ein bestimmtes Team sind weiter jederzeit noch möglich unter www.stadtradeln.de/eberbach.