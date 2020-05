Eberbach. (cum) 22 Jahre nach dem Stadtentwicklungskonzept und zehn Jahre nach der Imakomm-Studie versucht sich die Stadt am nächsten großen Wurf in Sachen weiterer Entwicklung Eberbachs. Nun soll es die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH mit einem "gesamtörtlichen Entwicklungskonzept mit gebietsbezogenem integriertem städtebaulichem Entwicklungskonzept" richten. Der Schwerpunkt soll dabei auf der Innenstadt liegen. Unter dem Titel "Die Stadt Eberbach macht sich fit für die Zukunft!" sind die Eberbacher von Montag an dazu aufgerufen sich an einer Online-Umfrage zu beteiligen.

Demografischer Wandel, Verkehr und Mobilität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit , bezahlbarer Wohnraum, Digitalisierung, Einzelhandel und Wirtschaft: Das alles soll in das neue Konzept mit einfließen. Nach der Auftragsvergabe für 32 000 Euro an die Wüstenrot Städtebau im Juli vorigen Jahres werkelt die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben intern schon seit einiger Zeit an dem neuen Konzept. Wenn es fertig ist, soll es als Handlungsleitfaden für die Stadt dienen, um für aktuelle und künftige Herausforderungen gerüstet zu sein. Der Gemeinderat hat sich Ende Januar dieses Jahres in einer Klausurtagung unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Thema befasst. Dabei wurde eine Übersicht mit Stärken und Schwächen Eberbachs, sortiert nach Themenfeldern, erstellt. Ortsteile und Stadtbezirke wurden laut Verwaltung dabei ebenfalls berücksichtigt. Diese Ergebnisse dienen als Grundlage für die Umfrage, die am Pfingstmontag, 1. Juni, freigeschaltet wird.

Die Bürger werden dabei um rege Beteiligung gebeten: "Sie sind zu Hause in Ihrer Nachbarschaft und Ihrem Ortsteil. Sie spüren unmittelbar, wenn sich vor Ort etwas wandelt und sehen auch, wo sich eventuell noch etwas wandeln könnte beziehungsweise sollte. Deshalb ist Ihre Meinung ein wichtiger Bestandteil des Stadtentwicklungsprozesses", heißt es in dem Aufruf dazu. Bei der Umfrage gehe es um "alle aktuellen Themenfeldern der Stadtentwicklung". Zudem könnten die Teilnehmer Wünsche und Ideen in den Stadtentwicklungsprozess einbringen.

Die Ergebnisse sollen in das neue Stadtentwicklungskonzept eingearbeitet werden. Nach weiteren Möglichkeiten, wie sich die Eberbacher einbringen können, werde noch gesucht. Das könnte allerdings zu einem Zeitproblem werden: Laut dem bisherigen Fahrplan soll das fertige Stadtentwicklungskonzept bereits Ende dieses Jahres im Gemeinderat öffentlich vorgestellt werden.

Info: Die Online-Umfrage zum neuen Stadtentwicklungskonzept läuft von Montag, 1. Juni, bis Sonntag, 19. Juli. Die Teilnahme erfolgt laut Stadtverwaltung anonym, ist ohne Registrierung und auch über Smartphones möglich. Zur Umfrage führt ein Link auf www.eberbach.de.