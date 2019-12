Die Volleyballdamen des TV Eberbach schafften den Aufstieg in die Bezirksliga und wurden dafür mit Bronze geehrt. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Kleiner Ehrungsmarathon in der Stadthalle: Bürgermeister Peter Reichert zeichnete am Freitagabend im großen Saal 209 Athletinnen und Athleten für ihre sportlichen Erfolge aus, 30 mehr als im vorigen Jahr. Die Erfolge reichten von Kreisebene bis hin zu Titeln bei Deutschen Meisterschaften und sogar dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Insgesamt gab es 18 Goldmedaillen, 21 Silber- und 170 Bronzemedaillen.

Gerhart Schäfer, Vorsitzender des Sportkreises Heidelberg, betonte in seinem Grußwort, dass der Zusammenschluss der Vereine mit dem Eberbacher Sportvereine e.V. vorbildlich sei. Eberbach sei "ein Leuchtturm im Sportkreis". Er hoffe, dass auch in Eberbach das Schwimmbad erhalten bleiben könne. Wenn es um Zuschüsse ginge, könne man auf ihn zukommen. "Zuschüsse brauchen wir", versicherte ihm Peter Reichert.

Die Sportlerehrung fand auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit dem Eberbacher Sportvereine e.V. statt, der aus dem Sportausschuss der Vereine der Stadt entstanden ist. Vorsitzender Alexander Silbereis und die stellvertretende Vorsitzende Tanja Knöll überreichten zusammen mit dem Bürgermeister Urkunden und Medaillen, Wolfgang Kleeberger und Dirk Zimmermann vom Ehrenrat der Eberbacher Sportvereine lasen die Erfolge der Einzelsportler bzw. der Mannschaften vor. "Sie haben durch Ihre Leistungen unserer Stadt alle Ehre erwiesen. Sehen Sie die Ehrung als den gerechten Lohn ihres harten Trainings und Ihres Wettkampferfolges an. Genießen Sie die Sportlerehrung", forderte Bürgermeister Peter Reichert die Sportlerinnen und Sportler auf.

Hintergrund 209 Medaillen für Eberbachs erfolgreiche Sportler Gold Einzel: Anna Wolz, Lena Wolz (beide Karateverein Obrigheim), Wladislaw Gumarow (Kickboxen, KV 80 Eberbach), Tobias Balthesen (Leichtathletik, TSG Heidelberg), Lukas Friedrich (Motorsport, MSC Oberderdingen/AC [+] Lesen Sie mehr 209 Medaillen für Eberbachs erfolgreiche Sportler Gold Einzel: Anna Wolz, Lena Wolz (beide Karateverein Obrigheim), Wladislaw Gumarow (Kickboxen, KV 80 Eberbach), Tobias Balthesen (Leichtathletik, TSG Heidelberg), Lukas Friedrich (Motorsport, MSC Oberderdingen/AC Schwarzwald), Latif Hamzaoui, Hanaa Outojane, Nina Roehling, Leon Rupp, Lisa Vollmer, Miron Walter, Nils Weber (alle Rudergesellschaft Eberbach), Christof Diehl, Angelika Merkel (beide Baden-Württembergischer Schlittenhundesportclub), Sascha Back (Sportschießen, SSV Pleutersbach), Florian Hildenbrand (Sportschießen, SSV Spechbach/SSV Eberbach), Martin Hildenbrand (Sportschießen), Christian Hildenbrand (Sportschießen, SSG Beerfelden). Silber Einzel: Marcel Fix (Kickboxen, KV 80 Eberbach), Oskar Fink (Radsport, Johannes Diakonie Mosbach), Nils Bergler, Bilal Hamini, Nina Roehling (alle Rudergesellschaft Eberbach). Mannschaft: Clara Hellmuth (Badminton, TV Eberbach), Jana Hanke, Leonie Hanke, Lisa Keißner, Selina Melcher, Judith Richter, Emilia Bode, Valentina Heil, Clara Hellmuth, Charlotte May, Nayeli Swarat, Lukas Herfter, Tim Patrick Keißner, Giacomo Martin, Marc Völker, Maximilian Weber (alle Badminton, Hohenstaufen-Gymnasium), Hanaa Outojane, Federica Thomson, Latif Hamzaoui, Miron Walter, Nina Roehling, Caitlyn Snyman, Lisa Vollmer (alle Rudergesellschaft Eberbach). Bronze Einzel: Yaron Altmeyer (Judo, TV Eberbach), Althea Craviolo, Sebastiano Craviolo (beide Leichtathletik, TV Eberbach), Nils Bergler, Federica Thomson, Nils Weber (alle Rudergesellschaft Eberbach), Thomas Bäuerle, Steffen Kreß, Xenia Scherer (alle SSV Eberbach), Joachim Bösenecker, Michael Brockmann, Marco Knab, Wolfgang Michel (alle SSV Pleutersbach), Dirk Zimmermann (SSV Eberbach/SSV Pleutersbach). Mannschaft: Jan Arneth, Christoph Bansbach, Sven Bansbach, Adrian Glaser, Nicolas Glaser, Maximilian Harslem, Dominik Heckmann, Tim Küchler, Matthias Lobeck, Bendikt Maier, Wladimir Molleker, Jonas Münch, Alexander Nei, Simon Nöcker, Eugen Rau, Marc Sauermann, Simon Walter, Tobias Wollkopf (alle Basketball, TV Eberbach), Anil Akcay, Josip Balukcic, Alexander Blum, Florian Braun, Anniuat Brunner, Kevin Brunner, Alpay Büyüksoy, Nico Dost, Kevin Engl, Sebastian Galm, Marius Gebhardt, Ramon Greif, Christian Grein, Jan Hammann, Lukas Heinzmann, Robin Heiß, Sören Heiß, David Holzmann, Steffen Joho, Oliver Klotz, Karsten Knecht, Silas Kunzmann, Patrick Lähn, Torben Lange, Niklas Mutschler, Martin Riedl, Christian Rochow, Jan-Erik Rothenberger, Ilija Rupcic, Dario Salerno, Simon Schüssler, Tom Wierz, Sebastian Wurm, Stefan Wurm (alle Fußball, Eberbacher Sport Club), Richard Brug, Luca Del Bianco, Leonid Gerber, David Gerhart, Niklas Kaufmann, Tim Patrick Keißner, Lasse Kohler, Giacomo Martin, Nick Michel, Enrico Rignanese, Maximilian Weber, Moritz Werrnz, Lorenzo Wild, Tristan Zell (alle Fußball, Eberbacher Sport Club D-Junioren), Burak Demirci, Kim Ebert, Marvin Ebert, Enrico Fundis, Michal Gutry, Felix Heisner, Leon Heiß, Silas Helm, Jan Neder, Roman Rau (alle Jugend trainiert für Olympia Fußball, Realschule), Nils Bergler, Latif Hamzaoui, Leon Rupp, Miron Walter (alle Rudergesellschaft), Michael Brockmann, Michael Gaschler, Dirk Zimmermann, Joachim Bösenecker, Jürgen Michel, Frank Zimmermann (alle SSV Pleutersbach), Melina Bay, Vivien Bay, Nicole Dome, Ronja Groß, Alexandra Hamway, Patricia Laule, Charlotte Schalich, Mara-Katharina Schmitt, Sophia Wessely, Beate Albert, Karin Appel, Dagmar Babovic, Andrea Bansbach, Christiane Blank, Silvia Gröschl, Andrea Hegele, Christine Nagler, Birgit Sauter, Hiltrud Schlachter, Alexandra Wessely, Klaus Haas, Peter Keller, Siegfried Lenhard, Joachim Mandel, Anton Ritter, Erich Rothenberger, Dr. Günther Soder, Josip Varga, Wolfgang Wernecke, David Backfisch, Tom Backfisch, David Belcu, Cedric Emmerich, Karl Galmbacher, Phileas Karl, Milla Babakhani, Charlotte Knab, Oscar Pajdakovic, Luis Perez, Philipp Ries, Lennard Schottmüller, Bastian Steger, Noel Wegner, Rouben Babakhani, Letizia Belcu, Jon Herbold, Sophie Maier, William Pajdakovic, Maria Yasenyev (alle Tennisclub Eberbach), Aloka Hable, Lina-Sophie Müller, Laura Rolke, Ilva Weber, Lisa Wehrle, Anna Balthesen, Nele Becker, Emmeli Kessler, Emma Kraft, Martha Menger, Alma Stumpf, Liliana Tefke, Clara Todorovic, Stella Weis (alle Turnen, TV Eberbach), Julia Debo, Lena Debo, Elisa Enger, Hannah Enger, Luba Gerlach, Ellen Jäger, Elena Kessler, Alena Klotz, Sandra Mechler, Sarah Müller, Catharina Neuer, Sina Reimann, Nina Rittereiser, Julia Schäfer, Lena Steck, Johanna Walz, Lisa Weber (alle Volleyball, TVE).

18 Athletinnen und Athleten aus sieben verschiedenen Sportarten erfüllten die Voraussetzungen für eine Goldmedaille, erzielten Spitzenplätze bei Deutschen Meisterschaften und sogar bei Weltmeisterschaften. Kampfsport wie Karate und Kickboxen war ebenso vertreten wie Motor- und Schießsport oder Schlittenhundesport. Am häufigsten vertreten war hier die Rudergesellschaft (RGE) mit sieben Sportlerinnen und Sportlern.

Für ihre Erfolge auf Landesebene erhielten fünf Einzelsportler eine Silbermedaille überreicht. Hinzu kamen acht Mannschaften, allein vier von der RGE sowie drei Badmintonteams des Hohenstaufen-Gymnasiums.

Die vorherrschende Farbe an diesem Abend war Bronze. 170 Mal mussten die Ehrenden die Hände der jungen und älteren Athleten schütteln, um ihnen eine solche Medaille zu überreichen. 14 Mal verdienten sich die Vertreter von vier verschiedenen Sportarten ihre Medaille durch Einzelerfolge von Kreis- bis nordbadischer Ebene, aber auch für zwei fünfte Plätze bei Landesmeisterschaften gab es das Edelmetall. Geehrt wurden hier noch die Mitglieder von acht Mannschaften, darunter die Fußballer des Eberbacher Sport Clubs für ihren Aufstieg in die Kreisliga Heidelberg. Mit dem gleichen Sportgerät waren auch die D-Junioren des ESC und die Realschüler erfolgreich. Letztere gewannen das Regierungspräsidiumsfinale bei "Jugend trainiert für Olympia". Am öftesten vertreten war aber der Tennisclub, von dem allein sechs Mannschaften geehrt wurden, dazu noch vier Teams vom SSV Pleutersbach.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Band der Musikschule Eberbach, den "Musikschul Eberbach All Stars" unter Leitung von Steffen Rosskopf. Einen temporeichen und begeisternden Auftritt legte die Rope Skipping-Gruppe des Turnvereins unter Leitung von Sandra Hust hin. Im Anschluss wurden alle noch zu einem kleinen Umtrunk im Foyer eingeladen.