Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Für so manche betagten und kranken Mitbürger sind sie die guten Engel, die es ihnen ermöglichen, auch bei Pflegebedürftigkeit würdevoll in den eigenen vier Wänden zu leben: die 52 Frauen und drei Männer, die an der Kirchlichen Sozialstation Eberbach mitarbeiten. An 365 Tagen im Jahr kommen sie mit 18 Autos zu insgesamt rund 106.000 Hausbesuchen. Dabei versorgen sie aktuell mehr als 300 Patienten dauerhaft in Eberbach und Schönbrunn samt Ortsteilen und neuerdings auch in Hirschhorn.

Hinzu kommen etwa 200 weitere Patienten, die, beispielsweise nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus, nur vorübergehend professionelle Pflege benötigen. Sie schulen pflegende Angehörige in Kursen oder individuell zu Hause. Sie sorgen dafür, dass ihre Patienten bei Bedarf hauswirtschaftlich versorgt werden. Die Rufbereitschaft rund um die Uhr gewährleistet schnelle Hilfe in Notsituationen. Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe und drei Betreuungsgruppen für Demenzkranke bieten den Patienten ein Stück Lebensfreude und den pflegenden Angehörigen etwas Entlastung im Alltag.

Heute und morgen feiert die Sozialstation nun ihr 40-jähriges Bestehen. Dabei findet am Samstag, 11. Oktober, um 13.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ein kostenfreier Vortrag zum Thema "Demenzknigge" statt.

Er will allen an der Pflege Demenzkranker Beteiligten einen "Leitfaden zur Beziehungsgestaltung mit Menschen mit Demenz" an die Hand geben.

Am Sonntag, 13. Oktober, wird dann um 10 Uhr in einem ökumenischen Gottesdienst in der Michaelskirche auf die vier Jahrzehnte segensreichen Wirkens der Sozialstation zurückgeblickt. Auch die Ehrung langjähriger Mitarbeiter, die Einführung neuer und die Verabschiedung in den Ruhestand tretender Mitarbeiterinnen sollen im Gottesdienst ihren Platz finden. Anschließend ist im evangelischen Gemeindehaus zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Der MGV Liederkranz wird dabei für die musikalische Unterhaltung sorgen.

1885 nahmen sich evangelische Diakonissen und katholische Ordensschwestern erstmals der häuslichen Krankenpflege in Eberbach an. Fast hundert Jahre später schuf der Gesetzgeber zu diesem Zweck die Grundlagen für die bundesweiten Errichtungen von Sozialstationen. Am 4. April 1979 erfolgte die Unterzeichnung der entsprechenden Satzung für Eberbach durch die evangelischen Kirchengemeinden Eberbach, Brombach, Friedrichsdorf, Haag, Moosbrunn, Schönbrunn und Schwanheim. Diese Gemeinden werden bis heute durch ihre Delegierten in der Mitgliederversammlung des "eingetragenen Vereins" vertreten. Die Diakonissen wurden in die Sozialstation übernommen, ein Kooperationsvertrag mit dem katholischen Krankenpflegeverband wurde abgeschlossen. 1998 sei die Eberbacher Sozialstation als erste in Deutschland nach DIN ISO 9001 zertifiziert worden, berichten Geschäftsführerin Susanne Kochendörfer und Pflegdienstleiterin Karin Hemberger. "Anfangs befand sie sich in einem inzwischen abgerissenen Gebäude in der Bussemerstraße", erinnern sich die beiden. Später habe sie im Obergeschoss des Kindergartens Regenbogen ihr Domizil gehabt. Bis man 2001 schließlich die heutigen Räumlichkeiten am Leopoldsplatz beziehen konnte.

Seit 30 Jahren arbeitet Karin Hemberger als gelernte Krankenschwester nunmehr bei der Sozialstation. Seit 2002 hat sie die Pflegedienstleitung inne. Was sich in den zurückliegenden drei Jahrzehnten verändert hat? "Zum einen ist es die Größe", sagt Hemberger, haben sich sowohl Mitarbeiter- als auch Einsatzzahlen seitdem doch vervielfacht. "Und es gab bis 1995 keine Pflegeversicherung und daher keine Hilfsmittel, die für Patienten zu Hause verordnet wurden."

Ein paar Pflegebetten besaß die Sozialstation zum Verleihen. Und "wir hatten Badewannenlifter, die wir von Haus zu Haus mitgenommen haben."

Heute könne dank der Pflegeversicherung nach dem Motto "ambulant vor stationär" viel mehr Pflege einschließlich Wundversorgung zu Hause erfolgen. Früher habe man allerdings mehr Zeit für die pflegerische Versorgung der Patienten gehabt. Und auch um das Thema Pflege-Nachwuchs sei es besser bestellt gewesen. Dennoch: "Wir können stolz sein, wir haben aktuell alle Stellen besetzt", freut sich Geschäftsführerin Kochendörfer. Was sie sich für die Zukunft der Sozialstation wünscht? "Mehr Räume", sagt Kochendörfer. "Und ein paar mehr männliche Mitarbeiter wären schön."