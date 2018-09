Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey an seinem Schreibtisch im Rathaus. Leichte Kleidung an heißen Tagen. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Schönbrunn. Was macht ein Bürgermeister in der der sitzungsfreien Sommerzeit? Wir haben nachgefragt bei Jan Frey (46), Bürgermeister in Schönbrunn seit 1. Juni 2008.

Mögen Sie den Sommer - oder sind Sie eher ein "Wintertyp"?

Jede Jahreszeit hat ihren ganz eigenen Reiz. Selbst bin ich zwar eher der "Wintertyp", genieße aber auch die langen Sommerabende im Garten. Bei angenehmen Temperaturen sind auch die Wochenenden Motivation und Gelegenheit für gemeinsame Aktivitäten mit der Familie. Das Amt des Bürgermeisters ist mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden und die Familie und die Freunde kommen deshalb häufig zu kurz. Um hier etwas ausgleichen zu können, schätze ich dann wiederum die Sommerzeit sehr und nehme auch den Schweiß in Kauf.

Sommerferien, eine Zeit Sitzungen. Wie empfinden Sie diese Zeit?

Der August ist in der Regel bei uns der einzige sitzungsfreie Monat. Die dienstliche Inanspruchnahme wird nach meinem Gefühl durch die Ferienzeit nicht wesentlich beeinflusst. Die Daseinsvorsorge für unsere Bürger muss auch in der Ferienzeit sichergestellt sein. Ferner nutzen auch viele Mitbürger diese Zeit zur Vorbereitung oder zur Umsetzung anstehender privater Vorhaben, ob im baulichen Bereich, im Bereich der Vermögensauseinandersetzung, im Hinblick auf anstehende persönliche Veränderungen, einen Umzug etwa. Dazu wird oft auch die Unterstützung der öffentlichen Hand gesucht oder auf Grund gesetzlicher Vorgaben gebraucht.

Laufende Vorhaben oder unerwartet eintretende Entwicklungen können außerdem dazu führen, dass die Mandatsträger auch in der grundsätzlich sitzungsfreien Zeit zusammengerufen werden müssen, um Entscheidungen zu treffen. Selbst für den Fall, dass der Gemeinderat urlaubsbedingt nicht beschlussfähig wäre, würde ich notwendige Eilentscheidungen vorher mit den noch örtlich anwesenden Gremiumsmitgliedern besprechen.

Aus dienstlicher Sicht stelle ich persönlich in der Einschätzung zwischen der Ferienzeit und der übrigen Zeit des Jahres kaum Unterschiede fest.

Was fällt während der Sommerferien bei Ihnen im Rathaus alles aus?

Außer der Heizung darf eigentlich überhaupt nichts ausfallen, nicht mal temperaturbedingt der Server des PC-Netzes. Reisezeit ist auch die Zeit der persönlichen Identifikationspapiere. Stellen Sie sich vor, Sie benötigen einen Reisepass und der Antrag kann mangels funktionierender Datenleitungen nicht entgegengenommen und übermittelt werden.

Verständnis könnten wir dafür kaum erwarten. Die Mitbürger haben nach meinen Vorstellungen ein unbeschränktes Anrecht auf eine bürger- und zeitnahe Abarbeitung ihrer Anliegen. Dies gilt gleichermaßen für das gesamte Angebot an Infrastruktureinrichtungen innerhalb der Gemeinde. Ein Ausfall der Wasserversorgung nur wegen der Ferienzeit kann nicht hingenommen werden.

Die Verkehrssicherung der kommunalen Anlagen darf nicht eingeschränkt sein. Über ein Schlagloch in der Straße kann einige Zeit hinweggesehen werden, ein Rohrbruch bedarf der sofortigen Reparatur. Die einzelnen Ämter, das Bürgerbüro, das Ordnungsamt, das Einwohnermeldeamt, das Standesamt, die Kämmerei usw. müssen auch in den Sommerferien funktionieren.

Selbstverständlich kann es während der Ferienzeiten in Einzelfällen zu etwas längeren Bearbeitungszeiten kommen. Auch kann es natürlich mal passieren, dass der Mitbürger bei einem Besuch des Rathauses den gewünschten Ansprechpartner ohne vorherige Terminvereinbarung vielleicht nicht antrifft, weil dieser im Urlaub ist. Er wird aber auf jeden Fall einen Mitarbeiter finden, der ihm weiterhilft und sich um seine Anliegen kümmert.

Und gibt es Arbeiten im Rathaus, die ausschließlich im Sommer gemacht werden?

Es liegt schon im Wesen der Verwaltungstätigkeit, dass sich diese nicht auf eine Jahreszeit beschränken kann. Gut, es muss natürlich während der Sommerzeit nicht der Winterdienst organisiert werden und im Winter müssen keine Grünanlagen gemäht werden. Die originären Verwaltungsaufgaben, insbesondere im Bereich der Pflichtaufgaben, aber auch bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben fallen jedoch gleichmäßig durch das Jahr an. Es wäre wohl wenig vorstellbar, wenn Standesamtsangelegenheiten nur zu bestimmten Jahreszeiten erledigt oder anstehende Anliegen der Bürger nur bei bestimmten Temperaturen oder witterungsabhängig bearbeitet würden.

Welche Aufgaben stehen für Sie als Bürgermeister während dieser großen Ferien an?

Ob unter der Woche oder am Wochenende, ob am Tag oder in der Nacht: "Bürgermeister bleibt Bürgermeister", das Amt bleibt und die Verantwortung natürlich auch. Das ändert sich auch nicht in der Ferienzeit, so lange ich nicht selber im Urlaub bin.

Gibt es auch Arbeiten, die Sie speziell in diese Zeit legen?

Das Ferienprogramm der Gemeinde ist natürlich ein ganz spezielles Angebot, dass es nur in den Ferien gibt. Zusammen mit meinem Sekretariat sowie den örtlichen Vereinen und Organisationen muss das eigentliche Programm aber schon im Frühjahr des Jahres zusammengestellt werden. Den Löwenanteil der Aufgabe bei der Abwicklung übernehmen dankenswerter Weise unsere Vereine. Nur durch diese Unterstützung können wir unseren Kindern dieses Angebot machen.

Sind die Sommerferien bei Ihren Mitarbeitern im Rathaus eine beliebte Reisezeit?

Die Mitarbeiter und Bediensteten des Schönbrunner Rathauses unterscheiden sich in ihrer Urlaubs-, Reise- und Freizeitplanung sicher nicht von den Kollegen in anderen Rathäusern oder von anderen Arbeitnehmern. Soweit schulpflichtige Kinder in der Familie sind, ist die Reiseplanung innerhalb der Sommerferien doch leicht nachvollziehbar. In unserer Verwaltung gab es deshalb aber nie Probleme. Wir konnten die Urlaubsplanung im kollegialen Miteinander und unter Beachtung einer funktionsfähigen Verwaltung stets reibungslos koordinieren.

Wie sieht es zum Eberbacher Kuckucksmarkt aus, sind da alle wieder zurück?

Der Eberbacher Kuckucksmarkt wird sicher auch in der Gemeinde Schönbrunn als das große Event des Jahres in der Region gesehen. Ob sich jedoch die Reisepläne der Mitarbeiter an diesem Fest orientieren, möchte ich hier nicht behaupten. Auch ist ein Zusammenhang zwischen Urlaubs- und Reiseplanung nicht zwingend. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Mitarbeiter seinen Urlaub gezielt auf den Kuckucksmarkttermin legt, um sich dort ungezwungen den gebotenen Vergnügungen hinzugeben.

Wann steht für Sie selbst Urlaub an und verraten Sie uns wohin die Reise geht?

Am zweiten Augustwochenende findet bei uns traditionell die Schönbrunner Kerwe statt. Nach dem Kerweausklang am kommenden Montag beginnt für mich dann meine Urlaubszeit. Da meine Tochter noch die Schule besucht, bleiben dann für mich als Urlaub nur die Wochen nach der Kerwe. Und da mir nur ein kleines Zeitfenster, von Mitte August bis Anfang September für den Urlaub bleibt, klappt es bei mir nicht immer mit dem Besuch des Eberbacher Kuckucksmarkts. In diesem Jahr fliegen wir auf die Kanaren, nach Gran Canaria.

Was ziehen Sie an den heißen Tagen als "Dienstkleidung" an?

Natürlich versuche ich mir die Sommerhitze durch eine möglichst leichte Kleidung etwas erträglicher zu machen, wobei ich meinen Kleidungsstil auch an meinem Amt und meinen Aufgaben orientiere. Sandalen und Bermuda-Shorts kommen da als Dienstkleidung nicht in Frage.

Ein Kurzarmhemd, gegebenenfalls auch der Verzicht auf die Krawatte und das Jackett ist aus meiner Sicht aber durchaus angemessen und entspricht noch der gebotenen Etikette.

Wie kühlen Sie sich im Büro?

Die Frage ist schnell beantwortet. Nach dem morgendlichen Lüften werden die Rollläden geschlossen und für die ganz heißen Tage steht ein Ventilator auf meinem Schreibtisch.