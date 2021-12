Oberzent/Bad Rappenau. (fhs) Nach der Nikolausaktion der Sensbachtaler Feuerwehr (siehe unten) lobt Leser Daniel Kühner diese Initiative, die Kindern eine Freude machte. Als Religionspädagogen liegt ihm aber der Hinweis am Herzen, dass zwischen der Figur bei derartigen Nikolaus-Events und dem Heiligen Bischof von Myra wichtige Unterschiede bestehen. Darauf hinzuweisen sollte auch eine Tageszeitung nicht verzichten, vor allem nicht die eindeutig zuzuordnenden Merkmale vermischen.

Da ist einmal der von der katholischen Kirche heilig gesprochene Bischof von Myra in Lykien (3./4. Jahrhundert) (heute Türkei). Auf der Legende über seine Wohltätigkeit fußen Bräuche, bei denen Kinder am Gedenktag des Heiligen beschenkt werden.

Zudem gibt es die Figur des Weihnachtsmannes, dessen Wurzeln unter anderem in der niederländischen Tradition des Sinter­klaas mit dem damit verbundenen Geschenkebrauchtum wurzeln. Über Auswanderer kam dies unter anderem nach Neu-Amsterdam (später Neu-York). Die im 20. Jahrhundert in den USA populär gewordene Werbefigur des Getränkekonzerns Coca Cola prägte das auch nachhaltig massenhaft verbreitete Erscheinungsbild von Santa Claus mit rotem Mantel, (Zipfel-)Mütze jeweils mit weißer Einfassung, Stiefeln, breitem schwarzen Gürtel, und dem weißen Vollbart.

Daniel Kühner arbeitet als Gemeindereferent in der Katholischen Seelsorgeeinheit Bad Rappenau und Obergimpern im Landkreis Heilbronn. Er betont, dass er als Familienvater Aktionen, wie die der Feuerwehr Sensbachtal "absolut klasse und großartig" finde. "Das gilt umso mehr in dieser gerade für Kinder so schwierigen Zeit der Pandemie."

Kritisch anmerken wolle er aber, dass die veröffentlichten Fotos des verkleideten Sensbachtaler Wehrführers Marcel Schäfer eben nicht den Nikolaus zeigten, sondern jene andere Figur, der auch der Spruch "Ho, Ho, Ho" zuzuordnen sei.

Kühner verweist darauf, dass es sich bei Nikolaus von Myra um eine historische Person handele. Am 6. Dezember erinnerten die mit Priestergewand, Bischofsstab und -mütze Mitra gekleideten Personen an ihn und seine Wohltaten.

Die Werbefigur werde eingesetzt, um manche Kinder an Heiligabend zu beschenken wo dies nicht das Christkind mache. Kühner: "Die Aktion ist spitze, und es braucht auch eindeutig gute Nachrichten! Nur richtig sollten sie dann auch sein. Sogar der Spielzeughersteller Playmobil macht hier einen Unterschied."

Kühner erinnert auch an einen Song des Liedermachers Rolf Zuckowski: "Den finde ich besonders nett, weil es bei den wichtigen Unterschieden doch auch gleich zeigt, dass es vor allem darauf ankommt, die Kinder glücklich zu machen." Sprach der Nikolaus zum Weihnachtsmann: / "Es muss endlich was geschehen / Dass man uns so oft verwechselt / das darf nicht so weitergehen. / Überall legt man zur Weihnachtszeit / uns’re alten Kleider an / Und der rote Mantel, der gehört / gewiss dem Weihnachtsmann. / Weil ich auf dem Kopf meine Mitra trag / in meiner Hand den Bischofsstab / frag’ ich mich, wie man uns beide da / überhaupt verwechseln kann?"

Sprach der Weihnachtsmann zum Nikolaus: / "Lieber Freund, es tut mir leid / dabei trägst du doch so würdevoll / dein altes Bischofskleid. / Dass wir beide nicht die Jüngsten sind, / daran kann kein Zweifel sein. / Aber mehr als tausend Jahre alt / ist der Nikolaus allein. / Warst in größter Not für die Kinder da, / und sie lieben dich, na, du weißt es ja. / Und noch heute legst du jedem Kind / etwas in den Schuh hinein."

Da sang vom Himmel, hell und klar / ein Weihnachtsengel, wunderbar: / "Ihr beiden hört mir zu – / und dann gebt endlich Ruh! / Was die Kinder in der Weihnachtszeit / in ihren Träumen sehen / werden große Leute, so wie ihr / wohl niemals ganz verstehen. / Jedes Kind macht sich sein eig’nes Bild, / und es glaubt ganz fest daran. / Darin gibt’s gewiss den Nikolaus / und auch den Weihnachtsmann. / Doch es lässt nur den in sein Herz hinein, / der es größer macht und sich selber klein, / der bereit ist, selbst ein Kind zu sein! / Darauf kommt es an / Nikolaus und Weihnachtsmann!"

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 08.45 Uhr

Sensbachtaler Wehr begleitet den Nikolaus auf seiner Tour

Der Nikolaus beim Stempeln der Briefe. Symbolfoto: Oliver Dietze/dpa

Oberzent. (fhs) Mitglieder im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Unter-Sensbach werden am Nikolaustag wie angekündigt Kindern im Ort eine kleine Freude bereiten.

Gemeinsam mit dem Nikolaus auf dem Feuerwehrauto werden die Wehrleute die Familien im Sensbachtal anfahren, die sich angemeldet hatten. Die Kinder und ein Erwachsener sollen am Nikolaustag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr zu Hause sein.

Wenn’s klingelt, sollte man seine Kinder zur Haustür begleiten. Auch hier gelten die bekannten Vorbeugeregeln mit Maske, Abstand halten und anschließendem Hände waschen. Je weniger direkten Kontakt die Menschen miteinander haben, desto geringer ist die Gefahr, Covid-19-Erregern weiterzuverbreiten oder aufzunehmen.