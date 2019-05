Von Martina Birkelbach

Schwanheim. Es war ein außergewöhnlicher Einsatz, zu dem die Tierretter der "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" mit Sitz in Schönbrunn am Donnerstagabend nach Schwanheim gerufen wurde: "Tragehilfe Seniorenheim". Drei freiwillige Tierretter rückten in letzter Not an, um gemeinsam mit den Mitarbeitern des Heims, sechs Senioren mit Tragehilfen vom Speisesaal in ihr jeweiliges Stockwerk ins Bett zu bringen.

Wie der Betreiber und Pflegedienstleiter des Seniorenheims Parkblick, Sven Jensen, erzählt, ging bereits gegen Mittag der Aufzug kaputt. Ein Servicetechniker der Firma ThyssenKrupp setzte den Aufzug wieder in Betrieb. Gegen 17.30 Uhr fiel der Aufzug erneut aus.

Jensens Ehefrau, Heimleiterin Renate Hettler-Hensen, habe sich daraufhin erneut an die Aufzugsfirma gewandt, jedoch vom zuständigen Techniker die Antwort erhalten "dass er heute nicht mehr kommen könnte, da er ansonsten die gesetzlich maximale Arbeitszeit von zehn Stunden überschreiten würde".

Mehrfach haben Sven und Renate Jensen bei der Aufzugsfirma dann "vehement darauf hingewiesen, dass man einen Vollwartungsvertrag mit garantiertem 24-Stunden rund um die Uhr Störungsbeseitigungsservice abgeschlossen hat". Die Firma habe daraufhin erklärt, einen anderen Techniker nach Schwanheim schicken zu wollen. Nach weiteren Anfragen nach dem Stand der Dinge, teilte die Firma um 19.50 Uhr mit, "dass kein anderer Techniker zur Verfügung stehen würde, das Seniorenheim solle sich an die Feuerwehr wenden".

Sven Jensen: "Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch sechs schwerstpflegebedürftige Bewohner im Speisesaal des vierstöckigen Seniorenheims, die von den Mitarbeitern kräftemäßig nicht auf die entsprechenden Stockwerke getragen werden konnten." Wie von der Aufzugsfirma vorgeschlagen, rief Jensen nun bei der Rettungsleitstelle Rhein-Neckar an und schilderte den Fall. Dort habe er die Auskunft erhalten, dass "laut den bestehenden gesetzlichen Regelungen es sich hier nicht um einen Notfall handeln würde, und somit die Feuerwehr hierfür nicht zuständig wäre. Man solle weiter versuchen, dass die Aufzugsfirma einen Techniker schicke".

"In unserer Not, da offensichtlich niemand bereit war, schnelle Unterstützung zu geben - was dringend notwendig war, da die Bewohner gesundheitsmäßig nun endlich ins Bett gebracht werden mussten", haben die Heimbetreiber den Notruf der Haus- und Wildtierrettung informiert. Sven Jensen ist ebenfalls dort als einer von vier Vorständen aktiv. "Drei Mitglieder haben auf den Notruf reagiert und sich mit unserem Einsatzfahrzeug umgehend auf den Weg nach Schwanheim gemacht".

"Weder die Firma ThyssenKrupp, mit der wir einen Vollwartungsvertrag mit 24 Stunden Störungsbeseitigung haben, noch die Leitstelle Rhein-Neckar fühlte sich beflissen, zeitnah Hilfe zu geben. Offen gesagt macht uns das immer noch fassungslos", so Jensen. Er informierte Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey über die Vorkommnisse.

In seiner Mail an das Gemeindeoberhaupt betonte er, dass er "in keiner Weise der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn einen Vorwurf machen wird, da die Rettungsleitstelle den Notruf erst gar nicht weitergeleitet hat, sondern uns sachlich aber bestimmt erklärt hat, dass aufgrund der Gesetzeslage hier die Feuerwehr nicht zuständig wäre". Die Leitung des Seniorenheims will am Montag einen Anwalt einschalten und gegen die Firma ThyssenKrupp "rechtliche Schritte einleiten".

Gegen den Disponenten der Rettungsleitstelle Rhein-Neckar sollen gegebenenfalls "strafrechtliche Schritte" geprüft werden. Sven Jensen: "Unserer Auffassung nach lag hier nämlich sehr wohl ein Notfall vor. Die Disponenten der Rettungsleitstelle sind medizinisch geschult. Somit hätte dem Disponenten zum einen klar sein müssen, dass bei schwerstpflegebedürftigen Bewohnern - die bereits deutlich länger in ihren Rollstühlen sitzen mussten, als sie es normalerweise gewohnt sind - die Gefahr von Kreislaufproblemen bestand. Zum anderen bestand aufgrund des langen Sitzens die Gefahr, das Druckgeschwüre auftreten, die bei pflegebedürftigen Bewohnern schnell zu schweren Wunden mit chronischem Verlauf führen können."

Für den Betreiber des Seniorenheims besteht "zumindest der Anfangsverdacht der unterlassenen Hilfeleistung". Zudem bemerkt er, "dass vor einigen Wochen unter großem Interesse und Beifall in Weinheim von der Freiwilligen Feuerwehr eine Ratte, die in einem Gullydeckel festgeklemmt war, befreit wurde und dass kürzlich während des Hochwassers in Heidelberg das Nest mit den noch nicht ausgebrüteten Eiern eines Schwanenpaares vom THW in einer mehrere Stunden dauernden Aktion vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht wurde".

Er bezeichnet es als Skandal, "wenn solche Fälle nach Auffassung der Rettungsleitstelle beziehungsweise des Landkreises Notfälle sind, aber Bewohner eines Pflegeheims, die Aufgrund der Nichteinhaltung von vertraglichen Verpflichtungen seitens einer Aufzugsfirma im Speisesaal eines Seniorenheimes festsitzen, nicht".

Auf Nachfrage beim leitenden Notarzt des Rhein-Neckar-Kreises, Dr. Patrick Schottmüller, hieß es am Freitag: "Die Leitstelle ist zuständig, wenn es um lebensbedrohliche Zustände geht, um vitale Bedrohungen. Man kann nicht alles bedienen, der Rettungswagen fehlt dann woanders. Man hätte die DRK-Bereitschaft oder die Feuerwehr informieren können. Das hätte dann aber kostenpflichtig für den Heimbetreiber sein können."

Kosten jedoch waren für Jensen "völlig zweitrangig". Es ging ihm am Donnerstag nur darum, "wie die Senioren befördert werden - es hätte auch noch zu lebensbedrohlichen Zuständen kommen können."

Von der Firma ThyssenKrupp gab es am Freitag kein Statement. Detlef Sürker, Leiter der zuständigen Niederlassung in Mannheim, wollte sich um den ihm unbekannten Fall kümmern, "wir haben über 3000 Aufzüge" - war dann aber nicht mehr zu erreichen.

Von der Leitstellenleitung der Rettungsleitstelle Rhein-Neckar-Kreis gab es am Freitag folgendes schriftliches Statement: "Selbstverständlich ist die Integrierte Leitstelle an der gewissenhaften Aufarbeitung des gestrigen Vorgangs interessiert. Leider sind die Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle, die am Donnerstagabend die Anfrage ... entgegengenommen haben aktuell nicht im Dienst. Wir bitten Sie sich am Montag an die Geschäftsstelle der Integrierten Leitstelle zu wenden, weil erst dann eine umfassende Auskunft möglich ist. Wir freuen uns über das spontane bürgerschaftliche Engagement in Schönbrunn".

Der Aufzug wurde am Freitagmorgen um 8 Uhr repariert. "Mal schauen, wie lange er funktioniert", so Jensen.