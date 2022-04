Gonzo’s Jam wollen dem Publikum am Kerwesamstag in Schwanheim so richtig einheizen. Foto: privat

Schwanheim. (rnz) Nach langer Durststrecke aufgrund Corona soll es dieses Jahr endlich wieder eine "normale" Kerwe in Schwanheim geben. Auftakt ist die Kerweparty am Samstag, 30. April, mit Gonzo’s Jam, der die Hütte so richtig einheizen will. Beginn ist um 21 Uhr.

Bei Gonzos Jam Kerwe-Party ist das Publikum nicht einfach nur "Konsument", sondern wird regelmäßig in die Show mit einbezogen. Sind die Jungs auf der Bühne, kann alles passieren: immer, spontan und authentisch. Die Musiker, die zwar meist ihre Wurzeln in der härteren Gangart sehen, lieben es trotzdem alle Stilrichtungen zu bedienen: Reggae fusioniert mit Heavy und kann dann nahtlos in einen Oldie, oder auch modern, tanzbar und angesagt übergehen … je nach Lust und Laune. "Gonzo’s Jam" ist längst kein "Geheimtipp" mehr, sondern Garant für Megastimmung, Spontanität und Spielwitz. Sie machen Musik, die keinen auf den Stühlen hält.

Am nächsten Tag findet im Zelt um 10 Uhr der Gottesdienst im Rahmen "200 Jahre Kirche Schwanheim" statt. Ab 11.30 Uhr wird die Küche ihr Bestes geben, während ab 11 Uhr rund um das Kerwezelt ein munteres Markttreiben geboten wird. Auch für die Kleinen wird mit Kinderschminken und Jugend-THW einiges geboten. Nachmittags wird um 14.30 Uhr Kerwepfarrer Max der I. der Gemeinde die Leviten lesen, schließlich hatte man zwei Jahre Zeit, etwas anzustellen.

Montags wird die Kerwe traditionell mit dem Schälrippchenessen ausklingen.