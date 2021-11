Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Etwas langsamer als gewohnt geht es zurzeit an der Großbaustelle Eberbacher Straße in Schwanheim voran. "Durch einige Krankheitsfälle bei der Baufirma ist derzeit nicht so viel Personal wie üblich vor Ort", berichtete die künftige Bauamtsleiterin Nicole Ernst-Karch am Montag in der Sitzung des Ausschusses für Bau, Technik und Umwelt. Derzeit erledige man Pflasterarbeiten und setze Hausanschlüsse. Die Ampelregelung an der Kreuzung nach Neunkirchen habe man situationsbedingt verlängern müssen. Zunächst bis zum 3. Dezember.

"Es läuft", gab sich Ernst-Karch optimistisch, dass sich auch die Personalsituation auf der Baustelle bald wieder bessert. Vor dem Abschluss stehen die Bauarbeiten beim Gehwegausbau im Oberen Talweg in Haag. "In den nächsten Tagen" werde man mit der Maßnahme fertig, sagte sie. Man warte nur noch auf Material. Wenn die noch fehlende Palette Pflaster da sei, würden die Steine von der Baufirma umgehend verlegt.

Rasch abgehandelt waren in der rund zwanzigminütigen öffentlichen Sitzung auch drei Bausachen.

In der Schwanheimer Bergstraße soll ein Einfamilienwohnhaus mit zwei Stellplätzen errichtet werden. Das Grundstück wird bisher als Garten genutzt. Es grenzt östlich an die Bergstraße und westlich an die Waldstraße an.

Die Erschließung mit Wasser und Abwasser muss laut Verwaltungsdrucksache über die Bergstraße erfolgen, dort ist auch der Hauseingang vorgesehen.

Die Zufahrt zu den Stellplätzen erfolgt über die Waldstraße. Zur baulichen Sicherung der Fahrbahnoberkante muss an der Baugrube ein Verbau aus Beton errichtet werden, damit ein mögliches "Abrutschen" der Bergstraße verhindert wird.

Ebenfalls ein Wohnhaus mit zwei Stellplätzen soll in der Baumgartenstraße in Schönbrunn erstellt werden. Dem eingeschossigen Gebäude mit Satteldach soll ein Fahrradabstellraum mit Flachdach angegliedert werden. Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans.

Eine Doppelgarage mit extensiv begrüntem Flachdach soll neben einem bestehenden Wohnhaus im Schönbrunner Wiesental errichtet werden. Da diese jedoch teilweise außerhalb des das "Baufenster" liegt, muss dafür eine Befreiung von den planungsrechtlichen Vorgaben erteilt werden.

Der Schönbrunner Bauausschuss war mit allen drei Vorhaben einmütig einverstanden und erteilte dafür grünes Licht.