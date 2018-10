Schönbrunn/Heddesbach. (jbd) Um auch ihre weniger mobilen Bürger im vom ÖPNV unterversorgten ländlichen Raum beweglicher zu machen, dazu bedienten sich das Odenwalddorf Heddesbach und mit ihren fünf Ortsteilen im Kleinen Odenwald die Gemeinde Schönbrunn zweier unterschiedlicher Mobilitätsmodelle.

Was beide gemein haben: ihr A und O ist bürgerschaftliches Engagement. Das gilt für das Mitfahrsystem Husch-App, das von Heiligkreuzsteinach aus Heddesbach erschlossen hat, und für das Bürgermobil in Schönbrunn. Die Unterschiede sind allerdings so gravierend wie die Resonanz, die beide Angebote bei den Bürgern erfahren oder nicht erfahren haben - und sie lassen sich sogar an der Bewertung von Erfolg und Misserfolg festmachen.

Während etwa die Husch-App-Macher in Heddesbach unbedingt am Ball bleiben wollen, erklärt man dieses System im Rathaus schon für gescheitert.