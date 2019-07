Schönbrunn/Heidelberg (fhs) Bäcker, Metzger und Lebensmittelhändler sollen sich an dem Pilotprojekt "Intelligenter Marktplatz/EmmasApp" beteiligen, das in Schönbrunn (und Spechbach) mit "Appholstationen" seit Anfang 2019 in der Versuchsphase angelaufen ist.

Um neben Firmen wie die Bäckerei Schieck aus Helmstadt-Bargen oder die "Marktscheune Meckse" aus Meckesheim weitere 20 regionale Lebensmittelerzeuger und -händler am System zu beteiligen, haben die Projektverantwortlichen jetzt einen Wettbewerb ausgelobt - die Mitmachfrist endet am 20.Juli.

Beteiligen können sich alle, die Lebensmittel in der Region herstellen und verkaufen, besonders Bäckereien, Metzgereien, Hof- und Feinkostläden oder der örtliche Lebensmittel- und Getränke-Einzelhandel. 20 Unternehmen werden bis August als Gewinner ausgewählt und können ihre Produkte über "EmmasApp-Marktplatz" verkaufen. Zur Beteiligung genügt eine Registrierung auf www.emmas.app. Neben Betreuung und Beratung ihrer neuen Online-Verkaufssparte erhalten die Gewinner auch die Teilnahmegebühr aus Projektmitteln finanziert.

Auch Kunden können neben den bisherigen Testkäufern EmmasApp bereits nutzen. Im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises für das Projekt federführend ist der Leiter der Wirtschaftsförderung Danyel Atalay. Er räumt ein, dass "wir noch ein relativ eingeschränktes Produktsortiment" anbieten. Damit dies größer wird, sollen durch besagten Wettbewerb bis September die 20 neuen Anbieter hinzu treten.

Noch nicht gelöst sind Probleme für Waren, die einer gesicherten Kühlung bedürfen, also Gefrierprodukte oder Fleisch- und Wurstwaren. Parallel zum Wettbewerb arbeite man am Lösen der Schwierigkeiten sowohl im Handling als auch bei rechtlichen Bedingungen.

In der Pressemitteilung des Landratsamtes zum jetzt ausgelobten Wettbewerb hieß es, dass man hier eine Chance nicht nur für Kunden sehe, sondern vor allem auch für kleine Unternehmen in der Region. Atalay: "Gerade für den stationären Einzelhandel ist Digitalisierung eine enorme Chance. (...) Mit EmmasApp steht nun eine Plattform in den Startlöchern, um sich als Bäcker oder Metzger relativ einfach einen eigenen Online-Shop aufzubauen und die eigene Reichweite zu erhöhen."

"Es funktioniert!" wird auch Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey in der Mitteilung zitiert. "Natürlich sind noch nicht alle technischen und organisatorischen Herausforderungen bis ins Detail gemeistert, aber dafür sind die Testläufe ja da."

Info: Details zum Wettbewerb stehen unter www.emmas.app