Schönbrunn-Schwanheim. (pol/mün) Erst soll eine 79 Jahre alte Audi-Fahrerin einer Frau die Vorfahrt genommen haben. Dann sei es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes der Frau gekommen. Dabei wurde die 55 Jahre alte Frau verletzt. Doch die Seniorin soll sich komplett verständnislos gezeigt haben und einfach davon gefahren sein. Zu dem Unfall, der sich schon am 28. Oktober in Schönbrunn-Schwanheim ereignet hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Denn noch immer bestreitet die 79-Jährige, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein.

Die verletzte Mercedes-Fahrerin hatte den Unfall, der sich gegen 16 Uhr in der Eberbacher Straße (Einmündung Michelstadter Straße) ereignet hatte, erst von zu Hause gemeldet. Die betagte Audi-Fahrerin habe vor Ort erst nicht reagiert, dann einen Unfall bestritten und sei weiter gefahren.

Die 55-Jährige musste mittlerweile einen Arzt aufsuchen, der Prellungen im an der Brust und er Wirbelsäule diagnostizierte.

Als die Polizei die Seniorin zu Hause mit den Ereignissen konfrontierte, habe sie sich gegenüber den Beamten uneinsichtig gezeigt und jede Beteiligung bestritten.

Gegen die 79-Jährige wird jetzt wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem wird die Führerscheinstelle zur Überprüfung der Fahreignung der Seniorin informiert.

Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271/9210-0 zu melden. Insbesondere wird ein männlicher Zeuge gesucht, der sich mit einem Schäferhund an der Unfallstelle befand und die beiden beschädigten Fahrzeuge kurz in Augenschein genommen haben soll.