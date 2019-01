Schönbrunn. (MD) Schneefälle hielten die Freiwillige Feuerwehr Schönbrunn auf Trab. Sechs Mal, so Kommandant Nicolai Heiß, musste die Wehr von Montag auf Dienstag ausrücken, um Bäume von Straßen zu räumen. Dabei waren 30 Wehrleute unterwegs. Fünf Einsätze hatte die Wehr laut Heiß am Montag zwischen 18 und 21 Uhr.

Unter der Last des nassen Schnees gab ein Busch am Wiesenrain nach und neigte sich über die Landesstraße 595. Der Grundeigentümer sicherte mit Warndreieck die Stelle, Autos mussten auf die Gegenfahrbahn ausweichen. In Allemühl schlug in einer scharfen Rechtskurve eine kapitale Eiche quer auf der Fahrbahn auf.

Eine Autofahrerin aus Eberbach alarmierte die Wehr, sperrte am Abzweig nach Moosbrunn die Straße und bewahrte Autofahrer davor, im Dunkeln auf den Baum zu krachen. Mithilfe der Straßenmeisterei und einem Bagger eines örtlichen Bauunternehmens wurde die Fahrbahn geräumt.

Die ganze Nacht gesperrt waren die Straßen von Schwanheim nach Allemühl und Haag. Den letzten Einsatz absolvierten die Wehrleute um halb drei Uhr. Dabei galt es einen Baum auf der L 595 zwischen Haag und Waldwimmersbach zu entfernen.