Schönbrunn. (MD) Christbaumsammelaktion mal anders: Während in den vergangenen Jahren Vereine in den Ortsteilen die ausgedienten Schmuckstücke an den Haustüren abholten und sich dabei über manch kleinen Obolus freuten, fiel dies in diesem Jahr coronabedingt aus.

Stattdessen stellte die Gemeinde Schönbrunn den Parkplatz an der Haager Heimatwiesenhütte am Samstag als zentrale Abgabestelle zur Verfügung. Doch statt der von Bürgermeister Jan Frey tags zuvor in der Gemeinderatssitzung angekündigten zwei Container der Abfallverwertungsgesellschaft Rhein-Neckar (AVR) stand dort am Samstag nur ein Container bereit.

Das reichte nach Auskunft der Gemeindemitarbeiter, die dort die Anlieferung der von Weihnachten noch übrigen Bäume überwachten, vollkommen aus. Denn die Resonanz war zumindest am Vormittag noch recht verhalten. Auch der für elf Uhr morgens angekündigte mobile Großhäcksler, der die Bäume an Ort und Stelle zerkleinern sollte, ließ erst einmal auf sich warten.