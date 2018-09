Schönbrunn-Allemühl. (MD) "Jetzt fehlt bloß noch der Aufbau am Kasten und der Anschluss mit dem Gehäuse daneben", sagt Bürgermeister Jan Frey zum Stand des schnellen Internets in Allemühl. Die Glasfaserleitung vom Verteiler beim ehemaligen Feuerwehrhaus bis zum Kasten der Telekom bei der Bachbrücke an der Ortsdurchfahrt wurde in den letzten Wochen verlegt. Dieser Tage will Frey ein Gespräch mit dem künftigen Netzbetreiber Netcom BW führen und hofft, dass der Anschluss zügig erfolgt.