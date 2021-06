Schönbrunn. (RNZ) Am Dienstag, 13. Juli, macht das Mobile-Impf-Team (MIT) wieder Station in Schönbrunn. Die Gemeindeverwaltung hat das Angebot des Rhein-Neckar-Kreises gerne angenommen, sodass nochmals 150 Personen in Schönbrunn gegen Covid-19 mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden können. Wer noch keinen Impftermin hat und sich gerne vor Ort impfen lassen möchte, sollte bis Montag, 5. Juli, das ausgefüllte Formular bei der Gemeindeverwaltung abgeben.

Es können sich auch Personen impfen lassen, die nicht in der Gemeinde Schönbrunn wohnhaft sind. Sollten mehr als 150 Anmeldungen eingehen, entscheidet das Los. Nach Ende der Abgabefrist werden alle Interessenten schriftlich von der Gemeindeverwaltung informiert. Die Daten werden vertraulich behandelt.

Info: Formular auf www.gemeinde-schoenbrunn.de/pb/290518.html