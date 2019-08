Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Ihr Haar trägt Lisa seit Freitag lila. Lilametallic. Aufzufallen findet sie "voll schön", für sie ist das "Provozieren durch Anwesenheit", ein Spruch, der aber auch andersrum funktioniert. Lisa ist 1,83 Meter groß, hat die Fingernägel hellblau lackiert und große Tattoos nicht nur auf Handrücken und Hals, also da, wo sie immer sichtbar sind. Doch ihre Aufmachung ist nicht alles, womit Lisa die Blicke auf sich zieht. Häufig genug kann sie in diesen Blicken sogar nur eine einzige Frage lesen: "Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau?"

Lisa ist eine Transfrau. Wenn sie einer fragt, "war’n Sie früher mal ein Mann?" lautet ihre Antwort: "Nein, ich war schon immer eine Frau. Nur wusste es mein Körper nicht". Seit drei Jahren lebt die 25-Jährige jetzt in Schönbrunn, ist froh, auf dem Weg zu ihrer wahren Identität das Schlimmste hinter sich zu haben, auch wenn ihr physisch und psychisch noch einiges bevorsteht. Nur in sozialer Hinsicht sieht sie sich mit ihrem Problem noch weit von einer Lösung entfernt. "Ich muss jeden Tag erfahren, wie schwer es selbst in der heutigen Zeit ist, als Transfrau von den Leuten akzeptiert zu werden", sagt sie. Dagegen will sie angehen. Denn diese Erfahrung, weiß Lisa, teilt sie auch im Rhein-Neckar-Kreis mit vielen anderen betroffenen Menschen. "Weil es an Aufklärung fehlt", sei Transgender immer noch "das große Unbekannte."

Nur Aufklärung hilft ...

Mit ihren 25 Jahren hat Lisa Eiter viel durchgemacht. Dass sie, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen ist, kein Junge sondern ein Mädchen war, wusste sie schon im Kindergarten, erzählt sie. Und sie wusste es später - und litt darunter. Jede Frau machte ihr bewusst: "Das bin ich auch! Aber ich sehe nicht so aus", sagt Lisa, die damals noch einen männlichen Vornamen hatte. Und lacht.

Lisa lacht viel, wenn sie erzählt. Mit der beginnenden Geschlechtsangleichung vor wenigen Monaten kann sie endlich einen Schlussstrich unter ihre fast lebenslange Leidensgeschichte ziehen - ein Begriff, den sie selbst übrigens nie verwendet. Im letzten November hat ihre Therapie begonnen, im April die Hormonbehandlung, weitere begleitende Behandlungen wie das Sprachtraining beim Logopäden oder das Weglasern der Barthaare laufen gleichzeitig. Die abschließende OP im April 2020 eingerechnet, nimmt dieser Angleichungsprozess bei ihr günstigenfalls anderthalb Jahre in Anspruch - für ihr Empfinden kaum der Rede wert. Denn Lisas ganzes bisheriges Leben als Transmensch war geprägt von sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung; trans zu sein machte sie krank, jahrelang litt sie an schweren Depressionen, zweimal kam sie wegen Panikattacken ins Krankenhaus. Bis sie nicht mehr weiter konnte: "Ich wollte nur noch ich sein!". Zum Glück habe ihr Hausarzt reagiert und sie an einen Therapeuten überwiesen, der "sofort erkannte, dass es brennt", sagt Lisa. Alle weiteren Schritte waren für sie dann zwar mit viel Rennerei und viel Papierkram verbunden - "man braucht für alles Gutachten, Kostenvoranschläge", mit dem Antrag einer "Namens- und Geschlechtszugehörigkeitsänderung" beim Amtsgericht ist ein sogenannter transsexueller Lebenslauf erforderlich -, doch ist bis dato alles glattgelaufen. Auch kommt die Krankenkasse für alle Kosten auf, was nicht bei allen Transmenschen so ist.

Hintergrund Transsexualität/Transgender/ Transidentität Transsexualität ist die Diskrepanz zwischen der Geschlechtsidentität einer Person einerseits und ihrem biologischen Körper und der damit einhergehenden sozialen Rolle andererseits. Wie die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, führen die daraus resultierenden Spannungen und das Leiden dazu, dass viele Transmenschen [+] Lesen Sie mehr Transsexualität/Transgender/ Transidentität Transsexualität ist die Diskrepanz zwischen der Geschlechtsidentität einer Person einerseits und ihrem biologischen Körper und der damit einhergehenden sozialen Rolle andererseits. Wie die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt, führen die daraus resultierenden Spannungen und das Leiden dazu, dass viele Transmenschen eine körperliche Angleichung an die gewünschte Geschlechtsidentität anstreben. Die rechtlich korrekte und auch von Medizinern verwendete Bezeichnung Transsexualität wird von vielen Transmenschen wegen der einseitigen Betonung des Sexuellen abgelehnt. Allerdings vermischen sich in der Transgender-Debatte noch die Begriffe.

Ihr früheres Leben als Mann, diese Vergangenheit habe sie völlig ausgelöscht, sagt die 25-jährige. Sie möchte sich nicht mehr erinnern. Als sie sich Ende letzten Jahres geoutet hat, tat sie das zuerst den Eltern gegenüber. Für sie, die anstelle eines Sohns jetzt eine Tochter haben, war es ein Schock, obwohl die Mutter "schon sowas geahnt hat". Die engsten Freunde wurden persönlich kontaktiert, alle anderen gleichzeitig über Facebook. Die damalige Freundin trennte sich. Lisa war allein. "Die erste Zeit war schwer", sagt sie. Zuhause Frauenklamotten zu tragen, ja okay. "Aber damit raus zu gehen, auf die Bank, zum Einkaufen ..." Sich daheim verstecken zu müssen, sich künftig vielleicht nur noch in der Szene zu bewegen, kam für die junge Frau allerdings auch nicht in Frage, "damit ist schließlich niemandem gedient". Außerdem will sie "ganz normal leben können". Und wenn die Leute Transidentität nicht kennen, "kläre ich sie eben auf. Nur so kann ich was bewegen", sucht Lisa entschlossen den Weg in die Öffentlichkeit. Von ihrem Arzt weiß sie, dass es auch in der Region Heidelberg viele Transmenschen gibt. Nur: "Wo verstecken die sich alle?" Auch um sie zu erreichen, hat sie eine Facebookgruppe gegründet und ist auf Instagram aktiv.

... gegen das große Unbekannte

Bisher habe sie da draußen sehr viel Ablehnung erfahren, schildert sie ihre Situation. Sie wurde angepöbelt, beleidigt, lächerlich gemacht und pervers genannt. Als sie in ihrem Job als Automechanikerin wieder anheuern wollte, wurde ihr empfohlen, doch wiederzukommen, wenn sie fertig ist mit allem. Was Lisa aus Arbeitgebersicht sogar nachvollziehen kann. Was sie selbst aber echt überrascht hat: Negative Erfahrungen mache sie vor allem in Heidelberg. In Schönbrunn, auf dem Dorf, fühlt sie sich wohl. "Mich kennen da viele", sagt sie, und entweder ließen die Leute sie in Ruhe, oder sie seien interessiert, fragten nach, wie’s ihr geht. "Und wenn jemand die Straßenseite wechselt, dann nur wegen meinem Hund," lacht Lisa, die sich einen Rottweiler hält: "Sehr lieb!" .

Sobald ihre OP vorbei ist, will Lisa ein ganz neues Leben beginnen, irgendwo neu anfangen. Nein, nichts Großes, Großstädte kann sie nicht leiden. "Ich brauche es schön ruhig, irgendwo mit meinem Hund auf der Terrasse sitzen, die Grillen zirpen ...". Im Fernstudium läuft gerade ihre Umschulung zur Hundetrainerin.

Info: Facebook-Infogruppe Transmenschen Rhein-Neckar-Kreis, Mail lisaeiter@outlook.de