Schönbrunn. (MD) Für großen Wirbel und Verzögerung beim geplanten Ausbau der Kreisstraße K4108 zwischen Allemühl und Schwanheim sorgte für gut zwei Jahren das Auftauchen der Zauneidechse. Die kleinen Echse, die hierzulande als " ungefährdet" gilt, war im Vorfeld der Maßnahme bei Erkundungen im Bereich der Ortsdurchfahrt Allemühl entdeckt worden. Da die Tiere nach dem Bundesnaturschutzgesetz als "streng geschützt" gelten, mussten sie vor Beginn der Arbeiten erst "vergrämt" werden.

Das geschah mit dem Anlegen von Ersatzhabitaten, damit die artenschutzrechtliche Genehmigung zum Eingriff in den Lebensraum der Zauneidechsen erteilt werden konnte. So wurden unterhalb der Straße Steinlinsen und Totholzhaufen angelegt, in die sich die Tiere zurückziehen konnten. Im Herbst 2019 wurden die Hangflächen entlang der Straße gerodet. Zwischenzeitlich haben jedoch Rhein-Neckar-Kreis und Gemeinde Schönbrunn die großen Straßenausbaupläne mit hohen Stützmauern aus finanziellen und zugunsten einer "schlankeren" Lösung ohne Gehwege aufgegeben.

"Was geschieht jetzt mit den Rückzugsgebieten für die Zauneidechse?", wollte daher Alexander Wäsch (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen. Und fragte auch danach, ob diese jetzt wieder abgebaut werden, da man sie ja nicht mehr benötige. Auf die Schnelle konnte niemand Auskunft geben.

"Mit der von einer ehemals vorgesehenen Verbreiterung zur grundhaften Fahrbahnerneuerung im Bestand reduzierten Bauweise können sich die für Zauneidechsen zeitweise verloren gegangenen Habitate jetzt sukzessive regenerieren", formuliert Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, ihre Antwort auf eine RNZ-Anfrage. Allerdings brauche man die Ersatzhabitate noch, bis sich deren frühere Funktion auf natürliche Weise wieder eingestellt habe und die Tiere diese Areale als Lebensraum wieder angenommen hätten und dort eingewandert seien.

Frühestens nach Abschluss der 2022 vorgesehenen Straßenbauarbeiten könne die Situation den Artenschutz betreffend nochmals bewertet und dann auch entschieden werden, ob die Ersatzlebensräume weiterhin erforderlich sind. Ein Landschaftsbauunternehmen hatte im Auftrag des Rhein-Neckar-Kreises die Steinlinsen und Totholzhaufen für die vom Nabu zum "Reptil 2020/2021" auserkorenen Zauneidechse angelegt. Diese Maßnahme kostete rund 7000 Euro.