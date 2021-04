Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Stählerne Kolosse liegen derzeit bei Moosbrunn und Schönbrunn auf den Wiesen. Dabei handelt es sich um Freileitungsmasten, die ausgedient haben und deshalb demontiert wurden bzw. gerade noch werden. Den "Rückbau" nimmt die Westnetz GmbH vor. Ein Freileitungsmast ist laut Wikipedia "eine Konstruktion für die Aufhängung einer elektrischen Freileitung".

"Die Demontage ist ein Teil des Umbaus des Hochspannungsnetzes im Odenwald, bei dem Stromflüsse in andere Bahnen gelenkt und nicht mehr benötigte Freileitungen demontiert werden", erklärt Meike Beckmann von der Unternehmenskommunikation der Westnetz GmbH. Im Bereich zwischen Hirschhorn und Schönbrunn, in dem derzeit Strommasten demontiert werden, seien bislang zwei Hochspannungsfreileitungen nebeneinander gelaufen. Diese führten eine 220.000-Volt-Leitung (220 KV). Auf einer der Trassen seien die Masten später mit einem zusätzlichen 110-kV-Stromkreis "zubeseilt", also ausgestattet, worden. Dadurch führten diese Masten nun zwei Stromsysteme. Folglich habe man die parallel laufende Freileitung in diesem Abschnitt außer Betrieb nehmen und abbauen können. Auf der rund vier Kilometer langen Strecke baue man insgesamt 16 Masten ab. Insgesamt 232 Tonnen Stahl würden dabei demontiert. Die stählernen Riesen haben auch schon ein stattliches Alter erreicht. Beckmanns Angaben zufolge wurden diese nämlich im Jahr 1936 errichtet.

Damit Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden, wurden an Straßen Gerüstbrücken aufgebaut. Foto: Marcus Deschner

Begonnen mit dem Abbau habe man Anfang des Jahres, voraussichtlich Ende Mai werde man die Aktion abschließen können. Um die Masten zu Boden bringen zu können, sei ein Schwerlastkran im Einsatz. Zum Schutz des Wiesen- bzw. Ackerbodens, auf dem sich die Einrichtungen befinden, habe man Aluplatten verlegt. Durch die gleichmäßigere Druckverteilung könne der Kranwagen problemlos darüber fahren, ohne dass man den Boden während der Abbauarbeiten unnötig verdichte. Für die Demontage eines Masten benötige man etwa einen halben Tag. Als Vorsichtsmaßnahme habe man Gerüste mit eingespannten Netzen an Straßen, die unter der Trasse verlaufen, aufgestellt. Diese sicherten beim "Seilzug", dem Abmontieren der Leitungsseile, die darunter liegenden Fahrbahnen. Vor Ort werden Beckmann zufolge die Mastgestänge in kleine, transportierbare Teile zerlegt und abgefahren. Zertifizierte Unternehmen entsorgten das demontierte Material, der Stahl werde recycelt.

Durch die Hochspannungsleitung versorge man übrigens keine Orte direkt. Vielmehr werde damit das Mittel- und Niedrigspannungsnetz in der Region gespeist. Der über die Trasse transportierte Strom komme aus unterschiedlichen Quellen. Unter anderem von den Wasserkraftwerken entlang des Neckars. Leitungseigentümer sei die Westnetz GmbH, betrieben werde die Leitung von der Syna GmbH, dem Netzbetreiber für Strom- und Gasversorgung in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die wiederum ist eine hundertprozentige Netztochter der Süwag Energie AG. Das regionale Energieversorgungs- und Energiedienstleistungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt gehört mehrheitlich zum EON-Konzern. Die Westnetz GmbH habe ihren Sitz in Dortmund und sei Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas im Westen Deutschlands. "Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der Westenergie AG", klärt Beckmann die kompliziert anmutenden Unternehmensverschachtelungen auf. Westnetz betreibe mit über 5000 Mitarbeitern eine Vielzahl von Netzen unterschiedlicher Eigentümer im Westen Deutschlands. Innerhalb der Aktiengesellschaft verantworte die Westnetz GmbH im regulierten Bereich Planung, Bau Instandhaltung und Betrieb von 180 000 Kilometern Stromnetz und 24 000 Kilometern Gasnetz.

"Wir stellen unsere Stromnetze allen Marktteilnehmern zu gleichen Bedingungen zur Verfügung, nicht nur einem bestimmten Stromversorger oder "-produzenten", versichert Meike Beckmann.