Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Mit dem "Mobilitätskonzept Radverkehr Rhein-Neckar-Kreis" beschäftigte sich der Schönbrunner Gemeinderat am Freitag im Bürgersaal. Wie Bauamtsleiter Karl Wilhelm dazu erläuterte, wolle der Kreis auch im ländlichen Raum ein alltagstaugliches Radwegenetz schaffen. Mit dem Ziel, mehr Bürger zum Umstieg vom Auto aufs Zweirad zu bewegen. Haken an der Sache: Dadurch werden keine neuen Trassen für Fahrräder, etwa über Flur und Wald ausgebaut. Vielmehr sollen an den bereits bestehenden Straßen Schilder angebracht werden, die Zweiradmobilisten auf die Routen, die häufig S-Bahn-Stationen zum Ziel haben, hinweisen.

Das Vorhaben schmeckte nicht jedem Rat. "Da wird nicht ein Radfahrer mehr fahren als bisher", meinte etwa Alexander Wäsch (FW). Und falls sich auf den teils eh schon recht engen Straßen noch mehr Radfahrer bewegten, stelle dies "eine absolute Störung des Verkehrs" dar, schimpfte Karin Koch (CDU): "Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr". Volker Wesch (CDU) erklärte, dass man auf bestehenden Straßen Radfahrer nicht noch extra per Schild auf die Strecken hinweisen müsse.

Nach einiger Diskussion wurde der Vorschlag der Verwaltung, drei weitere Strecken in Schönbrunn "zur Erschließung des Zielnetzes Radverkehr im Rhein-Neckar-Kreis" bei Gegenstimmen von Jürgen Bayer (FW), Karin Koch und Volker Wesch angenommen. Bei diesen Routen handelt es sich um die Kreisstraße K4105 von Schönbrunn über Moosbrunn nach Hirschhorn zum Bahnhof, um die Kreisstraße K4104 zwischen Haag und Schwanheim sowie um die Landesstraße L590 über Schwarzach bis zur Anbindung an den Aglasterhausener Bahnhof.

Als bestehendes Startnetz kartiert sind Wilhelm zufolge auf Schönbrunner Gemarkung bereits die Landesstraße 595 zwischen Gemarkungsgrenze Haag/Waldwimmersbach bis Haag, der Klingenweg, der Oberschönbrunner Weg, die Brunnengasse und die Haager Straße in Schönbrunn, die Hauptstraße in Schönbrunn und die Landstraße 595 über Allemühl bis Pleutersbach, die Gemeindeverbindungsstraße Haag-Reichartshausen, die Kreisstraße 4108 von Schwanheim nach Allemühl sowie die Herzstraße und der Centbrückenweg in Schwanheim.

Baubezirke neu eingeteilt

Neu eingeteilt werden die Baubezirke im Rhein-Neckar-Kreis. Wie Jan Frey au einem Schreiben des Heidelberger Landratsamts zitierte, sind für die Gemeinde Schönbrunn ab kommenden Januar Beate Basian als Kreisbaumeisterin und Christine Fritzenschaft als Sachbearbeiterin in der Heidelberger Behörde tätig. Der Bürgermeister informierte auch über eine Mitteilung von Landrat Stefan Dallinger. Der bat um Stellungnahme der kreisangehörigen Kommunen, ob im Rückblick auf das abgeschlossene Kartellverfahren und im Hinblick auf den vorgelegten Entwurf zur Neufassung des Landeswaldgesetzes, die Gemeinden den Weg der Selbstorganisation über einen kommunalen Forstverbund verfolgen wollen oder ob weiterhin die Landesforstverwaltung mit der Betreuung des Gemeindewaldes und der Landkreis mit dem Holzverkauf beauftragt werden sollen.

Für letztere Lösung müsste die Gemeinde Schönbrunn Geld an Kreis und Forstverwaltung bezahlen. Endgültig entscheidungsreif sei diese Frage aber erst, wenn der Forstverwaltungskostenbeitrag und die Kosten für den Holzverkauf abschließend berechnet seien. Diese Berechnungen setzten jedoch zumindest Näherungswerte über die Gemeinden voraus, die wie bisher durch die Landesforstverwaltung betreut werden wollten.

Laut Frey hat die Verwaltung Anfang Dezember im Rahmen der Aussprache zum Forsthaushalt zum Ausdruck gebracht, dass Schönbrunn weiterhin vom Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises betreut werden will.

Allerdings machte er deutlich, dass es sich dabei nur um eine "Absichtserklärung" handele, da die abschließende Entscheidung nach Vorliegen der relevanten Daten erst nach der Sommerpause 2019 getroffen werden könne.