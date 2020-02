Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Jetzt ist es amtlich: Miriam Mödinger ist neue Rektorin der Grundschule Bildungswerkstatt. Fast 15 Monate nach dem plötzlichen Tod von Karlfried Schicht und ein Vierteljahr nach dem vollzogenen Wechsel Mödingers aus dem Lehrerkollegium in die Schulleitung wurde sie am Freitag nun offiziell eingeführt.

Die junge Pädagogin durfte sich dabei nicht nur von den Schülern mit fröhlichem Gesang und Flötenspiel feiern und begrüßen lassen. Sie bekam in ihrer neuen Position allseitigen, ermutigenden Zuspruch zu hören und die Bekräftigung dafür, mit ihrem Schritt in die Leitung der Bildungswerkstatt und ihres besonderen pädagogischen Konzepts die für alle Beteiligten richtige Entscheidung getroffen zu haben. Aus der Rede des Bürgermeisters Jan Frey sprach allerdings auch die Erleichterung der Gemeinde darüber, dass die Schule endlich wieder "ganz offiziell" geleitet werde.

Miriam Mödinger verfolgte an der Seite ihres Mannes konzentriert die Grußworte von Schulrat Dietmar Leder vom Staatlichen Schulamt Mannheim, von Bürgermeister Frey, dem Elternbeiratsvorsitzenden Frank Heiß, von Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann, Personalrat Frank Orthen und von Ulrike Schreiber seitens der Kolleginnen, nahm strahlend Willkommensgeschenke in Empfang. Und stimmte zum Schluss auch noch singend in den Chor der Lehrerinnen ein.

Einen Blick auf den Werdegang der neuen Rektorin richtete Schulrat Leder. Schon mit 16 habe Miriam Mödinger mit ihrer Tätigkeit im Turnverein Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung gezeigt. Nach Abitur 2009, Lehramtsstudium, erstem Staatsexamen 2014, Referendariat an der Gerhart-Hauptmann-Schule Mannheim und zweitem Staatsexamen 2016 habe sich Mödinger als Lehrerin ganz gezielt an der Schönbrunner Grundschule beworben.

Schönbrunn und die Bildungswerkstatt empfangen die neue Rektorin (vorne, 2.v.r.). Vom Schulamt Mannheim kamen Schulrat Lederer und Personalrat Orthen (ganz l.). Fotos: jbd

"Sie stand hinter dem Konzept". Pädagogisches Leitbild der Bildungswerkstatt ist bekanntlich der "Elephanttt" (Elementares Lernen mit phantastischer Natur, Themen, Teams und Techniken). Die Beine des Tieres stehen dabei für die Basisqualifikationen Lesen, Schreiben und Rechnen, der Rüssel symbolisiert die Schlüsselqualifikationen Kreativität, Kooperationsbereitschaft und Problemlösungsfähigkeit.

Nach nur zweijähriger Dienstzeit errang Mödinger 2018 mit ihrer Klasse bereits den Forscherpreis in Mathematik. Und sie bewarb sich – "das Kollegium stand und steht immer noch voll hinter ihr" – nach dem Tod von Schulleiter Schicht um dessen Nachfolge. Dabei sei es ihr gelungen, die Kommission "sehr deutlich zu überzeugen": mit ihrer Kompetenz, ihrer klaren Vorstellung von der künftigen Rolle als Schulleiterin, ihrer Fähigkeit, Menschen mitzunehmen und für Neues zu begeistern – und mit ihren "Management-Qualitäten".

Eine ihrer Hauptaufgaben sieht der Schulrat jetzt darin, den Prozess der Digitalisierung zu moderieren und zu gestalten. Leder endete mit dem Wunsch, Mödinger möge sich dabei vom "Elefanttt" motivieren lassen.

Auf die hohen Erwartungen an ihr Amt und ihre Person kam Gemeindeoberhaupt Frey als Schulträger zu sprechen. "Ich bin überzeugt, dass Sie das notwendige Rüstzeug mitbringen, um als Rektorin unsere Bildungswerkstatt Schönbrunn in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", sicherte Frey zu, dass sie im Rathaus immer offene Ohren für ihre Belange finden werde.

Frank Heiß als Vorsitzender des Elternbeirats gab sich überzeugt von beidem: Von der Entscheidung für Miriam Mödinger als neuer Schulleiterin, und von der Richtigkeit von Mödingers Wahl für "die absolut richtige Schule". Es gehe heute um die – momentan etwa 75 – Kinder, die in der Bildungswerkstatt "ihren Sockel für die weitere Bildung gelegt bekommen. Die Eltern legen die Zukunft ihrer Kinder in Ihre Hände!"

Die Erwartungen an die junge Rektorin richteten sich jetzt darauf, dem "Geist der Schule zu folgen", auf diesem Weg Neues anzustoßen und kämpferisch für die Schule einzutreten. Der werdenden Mutter gab Heiß ein "Kommen Sie sehr bald wieder!" mit auf den Weg in ihre nicht mehr allzu ferne Elternzeit.

Personalrat Frank Orthen verlegte sich auf ein launiges Willkommen, Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann für die evangelische Kirchengemeinde und Ulrike Schreiber fürs Kollegium begegneten Mödinger mit spürbarer Wärme.

"Ich bin froh, diesen Weg eingeschlagen zu haben", bedankte sich die neue Schulleiterin für den "überwältigenden" Empfang. Von Anfang an sei ihr klar gewesen: "Das ist genau der Ort, an dem ich arbeiten möchte", so Mödinger. In Schönbrunn biete sich ihr die Möglichkeit, ihr pädagogisches Leitbild zu verwirklichen.