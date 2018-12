Schönbrunn. (MD) Einstimmig nach oben "angepasst" wurden vom Gemeinderat in seiner letzten Sitzung im alten Jahr die Bauhofverrechnungssätze. Dabei stützt man sich auf ein Verrechnungsmodell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Künftig müssen für erbrachte Leistungen des Bauhofes und der Wasserversorgung je Mann und Stunde 42,25 Euro berappt werden. Die Gelder werden für Leistungen sowohl für die Gemeinde, als auch für Dritte beispielsweise bei Wasserrohrbrüchen abgerechnet. Letztmals war der Stundensatz zum 1. Februar 2014 auf 35 Euro je Stunde festgesetzt worden.

Die Verwaltung empfahl die Erhöhung, da durch alljährliche Tarifsteigerungen sowie seit 2014 gestiegene Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten im Bauhof die Anpassung unumgänglich sei.

Anpassung mehr wie richtig

"Eine solche Anpassung ist nicht mehr wie richtig", signalisierte Volker Wesch (CDU) seine Zustimmung. Denn solche Erhöhungen seien auch in der freien Wirtschaft gang und gäbe.

Unverändert gelassen wurden die pauschalen Stundensätze für die Gerätschaften und den Fuhrpark des Bauhofs. So kosten beispielsweise der Einsatz von Unimog, Radlader und Bagger je 35 Euro, während der Holder mit 25 Euro zu Buche schlägt.

Für Pritschenwagen und Wasserbus sind je 22 Euro zu entrichten, für den Asphalt-Schneider und den Traktor-Rasenmäher werden 20 Euro fällig. "Spitzenreiter" im Gebührenkatalog ist der Kernlochbohrer, für den 40 Euro verlangt werden. Mit 15 Cent je Stunde nimmt sich hingegen der Anhänger äußerst bescheiden aus.

Warum dieser Satz so niedrig sei, wurde aus der Mitte des Gremiums gefragt. Das Gerät werde so gut wie nie abgerechnet und stehe mehr oder minder aus kalkulatorischen Gründen in der Tabelle, hieß es dazu von der Verwaltung. Dort finden sich auch noch die Motorsäge mit fünf Euro je Stunde, der Hochdruckreiniger mit zehn Euro und der Kompressor mit 13 Euro.

Gerspach wird "Kümmerer"

Bürgermeister Jan Frey gab aus nicht-öffentlichen November-Sitzung bekannt, dass man für den Online-Marktplatz eine Personalentscheidung getroffen hat. Jörg Gerspach aus Haag wird ab 1. Januar 2019 für die beiden Modellkommunen Schönbrunn und Spechbach als "Kümmerer" tätig sein. Die beiden Kommunen teilen sich die hoch bezuschussten Kosten der 50-prozentigen Teilzeitstelle.

Mit Schreiben vom 11. Dezember habe die Kommunalaufsicht beim Landratsamt die neue Wasserversorgungssatzung der Gemeinde gebilligt, informierte Frey.

"Es wurde in diesem Jahr wieder sehr viel bewegt", dankte Jürgen Dinkeldein (FW) namens des Gemeinderats der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit.