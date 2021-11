Teurer wird‘s für Hundebesitzer in Schönbrunn ab kommendem Jahr. Der Gemeinderat billigte mehrheitlich eine Erhöhung der Hundesteuer, was auch mit Zusatzaufwand etwa durch die Installation von „Hundetoiletten“ begründet wurde. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Für Hundebesitzer in Schönbrunn wird’s ab kommenden Januar teurer. Bei Gegenstimmen von Jürgen Dinkeldein und Dr. Daniela Schroeder (beide FW) billigte der Gemeinderat am Freitag im Bürgersaal eine Änderung der Satzung zum Erheben der Hundesteuer.

Das Thema war bereits in der letzten Gemeinderatssitzung im Oktober leidenschaftlich und lange diskutiert worden. Schließlich rang man sich damals bei zwei Gegenstimmen zu einer Erhöhung der Sätze durch. Nun war noch der Beschluss über die entsprechende Satzungsänderung fällig.

Erstmals nach 20 Jahren werden die Hundesteuersätze wieder nach oben angepasst. Für den Ersthund sind künftig statt 72 Euro dann 96 Euro pro Jahr fällig.Für jeden weiteren müssen statt 144 dann 192 Euro hingelegt werden.

Für einen Kampfhund im Haushalt steigt die Steuer von 360 auf 480 Euro.Jeder weitere Kampfhund wird mit 960 Euro abgerechnet. Auch welche Hunderasse als Kampfhund definiert wird, ist in der neu gefassten Satzung festgehalten. "Kampfhunde sind solche Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass durch sie eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren besteht. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Bullterrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu", heißt es dazu.

Für den einzigen in der Gemeinde gemeldeten Hundezwinger, in dem bis zu fünf Tiere gehalten werden dürfen, ist laut Satzung der doppelte Satz für einen Ersthund zu entrichten.

Die Gemeindeverwaltung argumentierte seinerzeit, dass man mit der Hundesteuer hauptsächlich ordnungspolitische Zwecke verfolge. Sie solle dazu beitragen, die Zahl der Hunde zu begrenzen. "Die Gründe, die den Gesetzgeber bewogen haben, die Hundesteuer als Pflichtsteuer vorzusehen, sind althergebracht", hieß es dazu in der Vorlage.

Hunde lebten in besonders enger Gemeinschaft mit dem Menschen und erhielten den notwendigen Auslauf in der Regel in bewohnten Gebieten. Dies könne immer wieder zur Verschmutzung der unmittelbaren menschlichen Lebensbereiche und damit zu gesundheitlichen Gefahren führen. Hinzu komme die Gefahr möglicher Bissverletzungen für den Menschen.

Das Kommunalabgabengesetz verpflichtet die Städte und Gemeinden, eine Hundesteuer zu erheben. Außerdem wurde von der Verwaltung ins Feld geführt, dass man in den letzten Jahren im Gemeindegebiet 15 "Hundetoiletten" installiert habe.

Zusätzlich zu deren Anschaffungskosten habe auch der Bauhof mit deren Leeren einen Mehraufwand. Auch aus diesem Grund sei die Erhöhung gerechtfertigt. Zum 1. Januar 2021 waren 238 Ersthunde, 47 weitere Hunde, drei Kampfhunde und ein Zwinger im Gemeindegebiet aktenkundig. Die Anzahl der Ersthunden stieg damit innerhalb von vier Jahren um 23 Prozent.