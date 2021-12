Schönbrunn. (MD) Eine Begutachtung der Gerichtslinde am alten Rathaus in Haag brachte es an den Tag: Einzelne Äste des Methusalembaums hingen dürr an diesem herab. Die wollte man aus Verkehrssicherungsgründen entfernen. Doch das Urteil eines Fachmannes fiel noch viel schärfer aus. Der rund 600 Jahre alte Baum bedurfte einer umfassenden "Sanierung", die durch den Experten auch vorgenommen wurde und für die nächsten 20 Jahre "halten" soll.

Das Ganze war Anlass für die Schönbrunner Verwaltung, dem Gemeinderat anschließend vorzuschlagen, ein Baumkatasters zu erstellen. Dies war im Gremium heftig umstritten, wurde aber mit denkbar knapper Mehrheit von sieben zu sechs Stimmen gebilligt. Eine Rentnergruppe setzte den Haager Rundweg instand, von dem aus man eine wunderschöne Aussicht genießen kann. Nichts getan hat sich bei der Erneuerung des Bachübergangs am Dorfplatz in Allemühl. Zumindest vordergründig. Denn das Brücklein ist seit Jahren gesperrt. Allerdings hat die Gemeinde mittlerweile eine Zuschusszusage für die knapp 130.000 Euro teure Maßnahme, die nun 2022 endlich umgesetzt werden soll.

Das Gleiche gilt für die Sanierung der Kreisstraße zwischen Allemühl und Schwanheim: Sie soll seit über 30 Jahren ausgebaut werden. Nachdem umfänglich Maßnahmen zum Schutz der Zauneidechse getroffen worden waren, wurde die "große" Lösung abgeblasen, da sich die zuständigen Ingenieure bei den Kosten für die notwendigen Stützmauern verschätzt hatten. Nun soll im neuen Jahr ein "abgespeckter" Ausbau ohne Gehweg zum "Älmel" erfolgen.

Bereits begonnen wurde hingegen mit der Großbaustelle Eberbacher Straße in Schwanheim. Dieses Millionenprojekt soll in drei Abschnitten verwirklicht werden. Man ist mit den Arbeiten der Zeit voraus. Derzeit herrscht aber Baustellenpause. Am 17. Januar soll’s dort weiter gehen.

Die Grundsatzentscheidung für die Sanierung des Gemeindewohnhauses in der Schönbrunner Baumgartenstraße hat der Gemeinderat getroffen, nachdem man zwischenzeitlich auch erwogen hatte, die Immobilie zu versilbern. Die Sanierungskosten werden auf annähernd 800.000 Euro geschätzt. Abgerissen wurde in der Schönbrunner Hauptstraße ein altes Wohnhaus, in dem schon lange niemand mehr lebte. Die dortige Straßenengstelle soll in Kürze beseitigt werden.

Tiefer in die Tasche greifen müssen die Bürger ab Neujahr. Heftig umstritten war im Rat die erste Anhebung der Hundesteuer nach 20 Jahren. Einigkeit herrschte beim Anpassen von Kindergartengebühren und Bezugspreis fürs Amtsblatt.

Die evangelische Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann verließ die Gemeinde, die Stelle ist derzeit vakant. Ein Novum gibt’s kommendes Jahr in der Gemeinde mit dem ersten Bürgerentscheid. Den Anstoß dazu gaben zwei Neubürger, die sich gegen die Erschließung des Neubaugebiets "Im Viertel III" in Haag stark machen. Im März haben jetzt alle Bürger dazu das Wort.