Von Peter Bayer

Eberbach. Mit einem Minderheitenantrag zum Thema "Sauberkeit in der Stadt Eberbach" vom Oktober 2018 beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag ausführlich. Bauamtsleiter Karl Emig legte dar, wie die Stadtreinigung erfolge und wo die Probleme lägen. Es gebe einen Konflikt zwischen Personal und Aufwand. Sauberkeit liege im Empfinden des Einzelnen, so Emig. Wer in die Stadt komme, dessen Blick gehe zuerst über die Fassaden und weniger auf den Boden.

"Eberbach ist nicht dreckiger als andere Städte", behauptete Bürgermeister Peter Reichert, räumte aber ein, dass man bei den Fassaden der Altstadt nicht so gut abschneide. Das konnte Klaus Eiermann (SPD) so nicht stehen lassen und widersprach. Mangelnde Sauberkeit sei sehr oft von Einheimischen wie Touristen beklagt worden, weshalb der fraktionsübergreifende Antrag gestellt worden sei. Die Sauberkeit sei zudem ein großes Thema im Kommunalwahlkampf gewesen.

Sind die Mülleimer zu klein oder vielleicht sogar überflüssig? Foto: Peter Bayer

Gemäß dem Antrag hatte der Gemeinderat damals die Verwaltung beauftragt, Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtsituation zu erarbeiten und vorzulegen. "Die Erfahrungen der Mitarbeiter zeigen, dass die Verunreinigung der Flächen durch Passanten ständig zunimmt", so Emig. Sperrmüll werde auf öffentlichen Flächen abgelagert, ohne die Abholung zu veranlassen, Hundekotbeutel würden einfach in die Grünflächen geworfen. Grundstückseigentümer seien laut Satzung verpflichtet, "die Reinigung der angrenzenden öffentlichen Flächen durchzuführen". Die Erfahrung zeige aber, dass sich einige nicht ausreichend bemühen würden. Insbesondere im Stadtgebiet wirkten sich "extensiv gepflegte Flächen" in hohem Maße auf das erkennbare Stadtbild aus.

Für diverse Problempunkte seien von den Mitarbeitern der städtischen Servicebetriebe Lösungsansätze entwickelt worden. So leere zusätzlich ein Mitarbeiter am Wochenende oder in der Sommerzeit überfüllte Mülleimer und sammle Müll ein. Anwohner, die vor den Gebäuden nicht entsprechend reinigen, würden vom Ordnungsamt angeschrieben. Weil sich über die Vermüllung der Passage am Neuen Markt Bürger häufiger beschwert hätten, habe die Stadtreinigung Teilbereiche mitgereinigt und Müll entfernt. Der von privaten Eigentümern unterhaltene Bereich werde von diesen nicht so oft gereinigt. Werde Hausmüll in öffentlichen Müllbehältern entsorgt, sei eine Sanktionierung nur schwer möglich, wenn die Verursacher nicht bekannt seien.

Ferner habe die Verwaltung Vorschläge der Fraktionen aufgegriffen und Vorschläge zur Umsetzung erarbeitet. "Neue zusätzliche Mülleimer" – lässt die Verwaltung an notwendigen Punkten aufstellen. "Mechanisierung der Reinigungssysteme" – soll bei Gerätebeschaffung berücksichtigt werden. "Putzkolonnen durch Dritte" – erfolgt im Rahmen der Reinigung von Bushaltestellen und bei Sondereinsätzen. "Bestellung von Umweltpaten für Plätze und Straßenabschnitte" – die Verwaltung prüft mittelfristig weitere Alternativen zu den über den Bürger- und Heimatverein organisierten Patenschaften.

Vorschlag: "Weg mit den Mülleimern" Wie die Stadt Eberbach des Mülls Herr werden kann oder soll, darüber gingen die Meinungen in der jüngsten Sitzungen des Gemeinderats auseinander. Sprachen sich die einen Gemeinderäte für größere Mülleimer aus, um ein Überquellen gerade an den Wochenenden zu vermeiden, brachte Bürgermeister Peter Reichert eine andere Variante ins Spiel. Warum nicht alle Mülleimer entfernen? Den Vorschlag wollte er keineswegs als Scherz verstanden wissen. Es gebe eine Studie, dass nach dem Abbau der Mülleimer die Stadt sauberer geworden sei. Größere Mülleimer würden hingegen nichts bringen. Vielleicht ist ja demnächst mit einem entsprechenden Antrag des Bürgermeisters zu rechnen. (by)



Zusätzlich hat die Stadtverwaltung einen externen Dienstleister zur Erprobung für drei Monate im Stadtgebiet eingesetzt. Die Arbeitseinsätze wurden auf die Bereiche mit hoher Passantenfrequenz bzw. Bereiche mit erhöhten Verunreinigungen konzentriert. Die durchschnittlichen Kosten beliefen sich auf rund 1960 Euro brutto im Monat. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien größtenteils positiv gewesen, Beschwerden habe es über den Lärm der eingesetzten Maschinen gegeben.

Die Vorteile durch den externen Dienstleister seien erhöhte Sauberkeit im Stadtgebiet und ein saubereres Stadtbild. Die Nachteile seien höhere Ausgaben und Abstimmungsschwierigkeiten mit den Straßenreinigern. Anwohner würden zudem die Reinigung der Flächen vor ihrem Grundstück dem Dienstleister bzw. Straßenkehrer überlassen.

Die Verwaltung schlug vor, die Aktion "Sauberes Eberbach" nachhaltig zu fördern. Im Rahmen des Fassadenprogramms "Altstadt" – ein stadteigenes Sanierungsprogramm – solle die Wohn- und Lebensqualität im Altstadtbereich verbessert werden (Bericht folgt). Die Empfehlung externer Berater, die Reinigungshäufigkeiten zu verringern und Abstriche beim Erscheinungsbild hinzunehmen, stehe im Konflikt mit dem Entwicklungskonzept "Einkaufs- und Dienstleistungsstandort" und den Maßnahmen, die Stadt attraktiver zu machen.

Vor allem die Empfehlung der externen Berater, "die Reinigungshäufigkeiten zu verringern und Abstriche beim Erscheinungsbild hinzunehmen", brachte Klaus Eiermann auf die Palme. "Wenn ein Externer so etwas empfiehlt, würde ich ihn sofort vor die Tür setzen und die Zusammenarbeit beenden." Bettina Greif (CDU) schlug größere Mülleimer vor, was Bürgermeister Reichert ganz anders sieht (siehe Hintergrund). Sie kritisierte die Glasscherben im Pavillon und fragte, ob es notwendig sei, das ganze Gebiet Burghälde täglich zu reinigen. "Sie würden sich wundern", antwortete Emig knapp.

"Die Stadt hat einen großen Aufwand, auch wegen Einwegverpackungen", merkte Lothar Jost (AGL) an und verwies auf die Stadt Tübingen, die eine Verpackungssteuer beschlossen habe. Udo Geilsdörfer (FW) monierte Zigarettenkippen und Einwegverpackungen auf dem Boden. "Offenbar geht es nur über den Geldbeutel." "Wir geben uns Mühe, den Müll zu verwalten. Vielleicht ist das von der falschen Seite angepackt", sagte Susanne Heimpel (SPD). Auch sie habe kein Patentrezept, aber vielleicht sollte man mal zwei Wochen lang keinen Müll wegräumen.

Dr. Dietmar Polzin (FW) pflichtete Geilsdörfer in Sachen Geldbeutel bei. Bei der Aktion Saubere Landschaft würden immer die gleichen mitmachen. "Es ist nur ein Zeichen, macht die Stadt nicht sauberer", ist sich Reichert bewusst. Dass am Wochenende nicht mehr gefegt werde, liege an den Eigentümern. Sie müsse man auf ihre Pflicht hinweisen, forderte Karl Braun (CDU). Die Leute würden ihren Müll einfach dort entsorgen, wo sie gerade fertig sind.

Eiermann wunderte sich, dass dem Gemeinderat nur eine Infovorlage vorgelegt wurde. "Es gibt so viele Lösungsansätze, warum können wir das nicht beschließen?" "Wir wollten informieren, was wir tun", antwortete ihm Karl Emig.