Heddesbach. (RNZ) In unserer Neujahrsserie greifen Bürgermeister und Ortsvorsteher in unserem Verbreitungsgebiet selbst zur Feder und geben einen Ausblick aufs Jahr 2022. Heute kommt der Heddesbacher Bürgermeister Volker Reibold zu Wort:

"Auch in der kleinsten Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises, in Heddesbach, liegt das gesellschaftliche Miteinander nach wie vor brach. Eigentlich haben wir hier ein sehr lebendiges, soziales Leben, aber Vereinsveranstaltungen aller Art, die Proben des Kirchenchores, die Treffen der Gymnastikfrauen und der Stuhlgymnastik oder das Seniorencafé können der Pandemie wegen noch immer nicht stattfinden.

Bürgermeister Volker Reibold. Foto: privat

Unsere Peterskirche ist leider so klein, dass momentan nach den Vorgaben der evangelischen Landeskirche Baden dort keine Gottesdienste möglich sind. Aber die Heddesbacher sorgen für einander und sind achtsam, und so sind wir froh, dass das Infektionsgeschehen nach wie vor nur sehr gering ist. Aber auch außerhalb von Corona stellt sich Heddesbach seinen Aufgaben. So wurde im vergangenen Jahr der erste Bauabschnitt der Modernisierungsmaßnahmen an der gemeindeeigenen Kläranlage fertig gestellt und in diesem Jahr steht der zweite Abschnitt und Abschluss der Bauarbeiten an. Damit ist Heddesbach auch weiterhin selbstständig und unabhängig, was die Wasserversorgung und Abwasserklärung betrifft.

Ein weiteres, großes Bauprojekt steht 2022 auf der Agenda. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Heddesbach und Brombach wird endlich saniert. Es war ein langes Ringen um diese Straße, und wir sind sehr froh, dass "der kurze Weg nach Brombach" nun bald wieder befahrbar sein wird.

Im Dezember gab es einen Wasserschaden in den Amtsräumen des Rathauses. Zum Glück konnten die Decken und Wände inzwischen getrocknet werden und bald werden die Räume wieder gänzlich hergestellt sein.

Ein weiteres Thema ist die Neuordnung unserer Friedhofsordnung. Hier wurde schon einiges im Vorfeld angedacht und wird durch den Gemeinderat Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt. Auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind hier bei uns in Heddesbach aktuelle Themen. Die Gemeinde möchte ebenfalls mit gutem Beispiel vorangehen und plant, wie und in welchem Umfang die Dächer der gemeindeeigenen Gebäude sich für die Installation von Fotovoltaik-Anlagen eignen und wo sich dies umsetzen lässt. Vielleicht fühlt sich hierdurch ja auch der eine oder andere Hausbesitzer angeregt über eine solche Anlage auf seinem privaten Dach nachzudenken.

Im Sommer stehen dann noch einige Maßnahmen zur Verschönerung unserer "Freizeitanlage im Tal" auf dem Programm. Der Spielplatz dort soll instandgesetzt und evtl. der Sportplatz saniert werden. Auch sollen zusätzliche Ruheplätze rund um die Grillhütte entstehen.

Ansonsten hoffen natürlich alle Heddesbacher, dass die pandemische Lage sich wieder entspannt und in absehbarer Zeit auch wieder die üblichen Events, wie Maibaumstellen, Kerwe oder auch das immer gut besuchte Seniorencafé wieder stattfinden können. Bis dahin werden wir aber noch etwas Geduld brauchen."