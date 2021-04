Eberbach. (mabi) Für Wirbel und Beunruhigung sorgten am Donnerstag Meldungen aus Hamburg, Schnelltests der Firma Roche könnten gesundheitsgefährdend sein. Auch in Eberbachs Schulen wurden diese Test verwendet. Laut Robin Uhrig ging vorletzte Woche die erste Landeslieferung mit genau diesen "Rapid-Antigen-Tests" bei der Stadt ein. Ausgegeben wurden sie am Montag, 12. April, anteilig an alle Schulen und Kindergärten.

Am Donnerstagabend um 20.29 Uhr ging dann bei Uhrig, der bei der Stadt zuständig für Schul-, Sport- und Kindergartenangelegenheiten ist, die Info des Sozialministeriums ein, die Roche-Tests seien unbedenklich – nur bei unsachgemäßer Verwendung könne es zu Augenrötungen oder Hautreizungen kommen. In der Mail hieß es, dass auch in Baden-Württemberg die Schnelltests der koreanischen Firma Biosensor im Einsatz sind, vertrieben durch die Firma Roche und zugelassen vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Die zuständige Marktüberwachung beim Regierungspräsidium Tübingen habe die Tests noch am gleichen Tag angesichts der Meldungen aus Hamburg unter Hochdruck auf möglicherweise gesundheitsgefährdende Stoffe untersucht. Auch das Landesgesundheitsamt in Stuttgart war miteinbezogen worden. "Erste Ergebnisse: Es liegen keine belastbaren Hinweise vor, dass von den Schnelltests Gesundheitsrisiken für den Menschen ausgehen."

Das Sozialministerium teilte weiter mit: "Die Test-Stäbchen sind aus Watte und werden nach Entnahme der Probe aus der Nase in eine Reagenzflüssigkeit getunkt. Dann werden wenige Tropfen auf die Testkassette gegeben. In dieser Pufferlösung befindet sich ein Tensid, das im Falle eines positiven Testergebnisses Viren abtöten soll, damit der Tropfen nicht infektiös ist. In diesem Tensid befinden sich in geringer Konzentration chemische Stoffe, die in reiner Form gefährliche Merkmale haben. In dieser geringen Konzentration sind nach aktuellem Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten."

Die Getesteten kommen mit der Reagenzflüssigkeit "physisch bei vorschriftsmäßiger Verwendung" zudem nicht in Berührung. Bei unsachgemäßer Anwendung könnte es zu vorübergehenden Augenrötungen oder Hautreizungen kommen.

Bisher gibt es damit keine gesicherten Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Tests aufgrund einer möglichen Gesundheitsgefährdung nicht zum Einsatz kommen dürfen. Das Sozialministerium hat zur Absicherung der Ergebnisse auch die Europäische Chemikalienbehörde in Helsinki eingeschaltet und um ihre Einschätzung gebeten.

Laut Medienberichten haben auch die Hamburger Gesundheitsbehörden die Tests inzwischen als unbedenklich eingestuft, sie sind dort offensichtlich wieder im Einsatz. Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als Zulassungsbehörde ist über den Sachverhalt informiert."

Robin Uhrig hat gestern Vormittag in Eberbach wieder eine vom Land eingegangene Lieferung Schnelltests ausgegeben, diesmal handelte es sich um einen "Hot-Gen-Schnelltest" der Firma Beijing Hotgen Biotech. Die Tests gingen an die Grundschulen, wo sie von den Eltern abgeholt wurden. Die Grundschüler führen die Tests zu Hause durch.