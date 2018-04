Von Felix Hüll

Eberbach. "Also, ich bekomm’ da immer so eine Zwischenmeldung, was so in der Welt passiert ist" beschreibt Isabell Pantel, wie sie sich im Alltag informiert. "Übers Handy und Facebook, klar. Zeitung haben wir zu Hause, ja, manchmal lese ich auch die." Das wird Isabell Pantel zumindest die nächsten vier Wochen häufiger tun, denn jetzt ist sie Unterrichtsstoff u.a. für 139 Eberbacher Schüler. Gestern startete für sie mit einer besonderen Aktion an der Theodor-Frey-Schule (TFS) das diesjährige Medienkompetenzprojekt "Zeitungsflirt".

"Flirten verbindet" sagt auch Andrea Traser. Sie ist Lehrerin am Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) und zu Gast in der Aula der Theodor-Frey-(Kreisberufs-)Schule, in der sich unter diesem Tagesmotto insgesamt vier Schulklassen bei einem Event zum Zeitungsflirt-Auftakt treffen: an sechs verschiedenen Spielstationen sollen die Jugendlichen miteinander in Kontakt kommen, um vielleicht später auch über die eigene Klassen- oder gar Schulgrenze hinaus vielleicht mit anderen Mitschülern gemeinsam an einem eigenen Beitrag für den Artikelwettbewerb zu arbeiten. In jedem Fall fanden sich die Schüler vor die Aufgabe gestellt: "Macht mal!"

Dafür hatten unter dem Motto "Flirten verbindet" die Lehrerinnen Ellen Leytz, Susanne Polzin und Claudia Till-Burbulla (alle drei von der TFS) sowie Andrea Traser vom HSG Spielstationen angelehnt am Fortschritt zwischen Flirten und Hochzeit ausgedacht - immer in Verbindung damit, was man dazu alles aus der Zeitung verwenden kann etwa fürs Kontaktanzeigen formulieren, Speed-Dating machen (mit Adressenaustausch für die schon erwähnte spätere Zeitungsartikel-Zusammenarbeit), Herzkarten-Basteln aus Karton mit aus der Zeitung ausgeschnittenen Motiven, Fotoshooting mit entsprechendem Outfit, oder für die gute Wünsche-Tafel.

Stärkung gab’s während der Eineinhalb-Stunden-Veranstaltung über die Mittagszeit an einer "Candy Bar". Besondere Kreativität gefragt war beim Poetry-Gedicht-Herstellen und ebenso beim Schneidern von Bekleidung aus Zeitungspapier.

"Es sollte ja ein Einstieg ins Thema sein, das die Jugendlichen anspricht und mitnimmt", erläutert TFS-Lehrerin Polzin. "Da durfte es gezielt was Lustiges sein, die eigentliche Arbeit mit den Inhalten kommt ja dann ab Dienstag im Unterricht."

Vier Wochen lang erhalten die Schüler nun die jeweilige Tagesausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung direkt frei in die Schule geliefert und werden sich mit der Informationsgewinnung, den Quellen, dem kritischen Hinterfragen des Dargestellten und dem Vergleich zu anderen Informationsmedien auseinander setzen.

Begleitendes pädagogisches Lehrmaterial stellt dazu die Agentur Promedia Maassen zur Verfügung. Das Projekt ermöglicht ein weiteres Mal die Finanzierung durch die Volksbank Neckartal, deren Marketingassistentin Evelyn Emmert den Eberbacher Zeitungsflirt-Auftakt begleitete.

Zum Auftakt hatte Schulleiter Martin Staniczek die Jugendlichen der beiden Schulen willkommen geheißen.