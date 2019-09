Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. Vor 25 Jahren hatte sich das Ritterfest in Hirschhorn so erfolgreich etabliert, dass man den Besuchern noch mehr bieten wollte. Dieter J. König mit seinen Kontakten in die Mittelalter-Szene entwickelte die Idee des Handwerkerdorfes. Unter seiner Führung war es von Anfang Publikums-Magnet. Mit Sorgfalt und Bedacht sucht er interessante Anbieter, in jedem Jahr sind ein paar Neue dabei. Die Besucher freuen sich über das Angebot, die Aussteller loben die tolle Atmosphäre ebenso wie die gute Betreuung. Dazu gehört auch ein gemeinsames Sonntagsfrühstück, erzählt Ober-Ritter Hans-Jürgen Waibel. Für das Silberjubiläum bedankten sich Ritter-Chef Klaus-Jürgen Ehret bei Marktvogt König mit einer Flasche von hochreinem und dreifach gemälztem Bergtau aus dem Heimatland der Elfen.

Viel erfolgreicher darf das Fest allerdings nicht mehr werden, schon vom Platz her kommt die Veranstaltung an ihre Grenzen. Die Bewahrer alter Handwerkskunst zeigen aber: Was früher gut war, kann auch heute bestehen und erweist sich mitunter sogar als bessere Alternative.

Das Frustrierende an Hausarbeit ist, dass sie immer wieder von vorne losgeht. Sisyphos hätte auch Hausmann sein können. Wo kommt eigentlich all der Staub her? Eine akademische Frage, die tägliche: wie kriege ich ihn am schnellsten weg. Als Ältester musste Robert Lehner in den Bürstenmacher-Betrieb des Vaters einsteigen, obwohl er in der Schule nicht der Dümmste war. Gefragt worden ist er nicht: "Da gab’s kein Wenn und Aber." Zum Glück, sagen seine Kunden. "A G’lump verkauf i nit", sagt Robert Lehner. Seit 13 Jahren kauft Herbert Keilhack bei ihm auf dem Rittermarkt. Der Rasierpinsel hat auch nach ziemlich vielen Jahren kein Haar verloren.

Diesmal nimmt er eine Trinkhalmbürste, wenige Millimeter dick, ein Novum, gemacht für Trinkhalme aus Glas oder Edelstahl im Nach-Plastik-Zeitalter. Kaum größer ist die Mini-Flaschenbürste, mit der man Cappuccino-Schläuche sauber kriegt. Die Staub-Bürste aus Ziegenhaar liegt gut in der Hand, die weichen Haare erreichen auch schwer zugängliche Stellen und sind damit auch bestens geeignet für Laptop und Bücher. Sie binden den Staub und erzielen gleichzeitig einen sanften Polier-Effekt. Die Haare reinigen sich selbst, einfaches Ausklopfen genügt; die Bürste hält fast ewig. Früher war nicht alles schlechter.

Aber auch nicht alles besser. Seit einer Ski-Woche in einer einfachen Berghütte ohne Strom schätze ich Wärme auf Knopfdruck. Aber Komfort ist kein Naturgesetz, Technik ist störanfällig. Raucher wissen: Wenn’s drauf ankommt, ist das Feuerzeug leer, Streichhölzer knicken, sind matschig, gehen zu schnell aus. Feuer machen können wie in der Steinzeit gibt ein gutes Gefühl. Mit Zunder, Markasit (eine Art Feuerstein, den es auch im Odenwald gibt), mit Damastmesser, Watte oder dem Luntenfeuerzeug, das sturmsicher ist und sich schon im 30-jährigen Krieg bewährt hat. "Braucht kein Mensch", sagt Bruno Helmle von der Zunderwerkstatt: "Außer Rauchern". Faszinierend praktisch ist es auf jeden Fall. Feuerstein und Lunte kann man austauschen, damit ist es eine Anschaffung für die Ewigkeit und für jede Wanderung auf dem Weg dahin. Fazit: Früher war manches schwieriger, aber unsere Vorfahren wussten sich zu helfen.

Es ist noch nicht sehr lange her, dass fast in jedem Haushalt Niespulver auf dem Tisch stand: gemahlener Pfeffer, fertig gekauft, monate- bis jahrelang im Pfefferstreuer mehr der Form halber gelagert. Dabei zählte Pfeffer einst zu den teuersten Gewürzen, wurde gehandelt wie Gold. Fürs Volk günstiger war Kubebenpfeffer aus Indonesien. Hildegard von Bingen schrieb, er sei "ein den Geist und Verstand erhellendes Mittel, das außerdem ungeziemende Begierden mäßigt"; die Naturheilkunde verspricht im letzten Punkt genau das Gegenteil, damit sind alle gut bedient.

Reife Pfefferkörner sind rot, werden sie geschält, bleiben die weißen Früchte, unreif geerntet sind die Beeren grün oder schwarz. Dass es dabei eine große Bandbreite an Sorten gibt und erhebliche Qualitätsunterschiede, erklären Doris Bechtel und Erik vom Tale, Gewürzhändler aus Bad Wimpfen. Beim Zerkleinern entfaltet sich die Duft- und Geschmacksnote, Pfeffermühlen sind eine Option zum Zerkleinern, sinnvoller allerdings ist ein Mörser, so kann man auch andere Gewürze gleich mitverarbeiten. Zur großen Auswahl exotischer und heimischer Gewürze gibt es hier Mischungen, mit Öl wird daraus sozusagen instant ein Bruschetta-Aufstrich. Vegan, und schmeckt hervorragend.

Drachenzähne, Drudenzöpfe und Ork-Ohren: gut möglich, dass das auch einmal auf dem normalen Speisezettel stand. Bei der gelernten Tierarzt-Helferin Tereza Belzner sind die Leckereyen aber für die Katz und den angeblich besten Freund des Menschen; auch Bello soll nicht leben wie ein Hund. Die getrockneten und naturbelassenen Kauartikel waren am lebenden Tier Ohren von Lämmern oder Kaninchen, Büffelhaut, Straußensehnen oder Brust von der Flugente. Mieze mag Fischhaut Rollen ("Medusas Beifang"), Taler vom Dorsch und getrocknete Sprotten. Fellseife, Brustgeschirr und noch so einiges ist auch im Sortiment.

Das Mittelalter war stark im Glauben und im Aberglauben und in fast jedem Leben gibt es etwas, das man wenigstens einmal probiert haben möchte, Vernunft kann ja temporär offline setzen. Esoteriker würden sagen, dass ich nicht zufällig am Zelt der Seherin vorbeikomme. Immer schon wollte ich mir mal aus der Hand lesen lassen. Wie machen die das? Was macht das mit mir? Werde ich mich darauf einlassen? Versuchungen soll man nachgeben, wer weiß ob sie wiederkommen, ist eine der Lebensweisheiten des klugen Oscar Wilde, die ich gerne für mich übernehme.

Das Universum wollte es anders, vor mir warten schon drei Andere. Von der jungen Frau, die das Schicksal grade befragt hat, erfahre ich: Es steht in der rechten Hand. Und ja, es habe alles beeindruckend gepasst, die 15 Euro für 15 Minuten waren ihr nicht zu viel. Für das Geld könnte ich jetzt ziemlich viel von dem ziemlich guten Weißwein trinken, der vom Skiclub ausgeschenkt wird. Der verspricht schnelle Wunscherfüllung.