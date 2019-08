Von Felix Hüll

Hirschhorn. Es gehört zum Jahresablauf wie der Eberbacher Kuckucksmarkt und die Haager Backtage: das Hirschhorner Ritterfest. Seine Größe und Anziehungskraft in die nähere wie weitere Umgebung hat über die vielen Jahre hinweg nicht nachgelassen - wohl, weil es zu einer eigenen Marke geworden ist.

Auch dieses Jahr kann man zwei Tage lang eintauchen in eine Welt, wie sie früher ausgesehen haben könnte, und man kann dort Leute treffen, die sich bemühen, altüberlieferten Handwerkstätigkeiten wie Lebensumständen auch heute noch Anschauung zu verleihen. Obwohl in der Regel am ersten Septemberwochenende platziert, fällt das Ritterfestdatum 31. August/1. September diesmal exakt auf den Monatswechsel.

Das Programm Samstag, 31. August > 11 Uhr Offizielle Eröffnung auf dem Rathaus-Vorplatz (Freier Platz), Verlesen der Marktordnung, Böllerschuss > 11.30 Uhr Fassbieranstich am Turnier-(Château-Landon-)Platz > ab 11.45 Uhr im Viertelstundentakt Darbietungen wie etwa die Ritterkämpfe um 12, 14, 16, 18 Uhr > an beiden Tagen historisches Handwerkerdorf, Ritterlager, umherwandernde Spielleut', Darstellergruppe "Tomen und das Schandweib", Warenverkaufsstände sowie Ausgabeplätze für Essen und Getränke > 20.15 Uhr Großes Tavernenspiel mit Vorführungen und anschließender Feuershow der Gruppe "Chapeau Claque Rouge" Sonntag, 1. September 11 Uhr; Rundgang des Marktvogts mit Gefolge durch das Marktgelände > ab 11.45 Uhr Fortsetzungen der Darbietungen wie am Samstag > ab 19 Uhr Tavernenspiel Der Eintritt kostet sieben Euro, für ein Zwei-Tages-Ticket 10 Euro. Kinder "unters Schwertmaß" sind frei, wer in historischer Bekleidung kommt, zahlt vier (beide Tage sechs) Euro. Mehr Infos hier.

Die Kenner dieses Spektakels der Carnevalsgesellschaft Hirschhorner Ritter (CGHR) wissen es, Neulinge werden es erfahren: auf Hirschhorns Château-Landon-Platz, dem Freien Platz und dem Wolfenacker finden sich traditionell das Handwerkerdorf, Lagerleben, Ritterkämpfe, Sänger, Gaukler, Spielleute und dem Sujet angepasste Speisen und Getränke.

"Die Darsteller selbst wie auch "gewandete" Besucher tragen ihren Teil zum Flair dieses Festes bei, und doch bietet das Organsationsteam um CGHR-Präsident Klaus-Jürgen Ehret auch dieses Jahr wieder Neues mit auf: erstmals in der Perle des Neckartals auftreten wird "Irregang". Die thüringische Gruppe Spielleute bietet Lieder aus acht Jahrhunderten mit verschiedensten Instrumenten.

Unter den weiteren Darbietenden finden sich wieder die Minnesänger zu Hirschhorn, Musica Canora, Bedauijat al Farha, Chapeau Claque Rouge, Nikodemus, Fabian le Corbau und als Darsteller des Schwertkampfs in ihren Rüstungen die Ritter der tschechischen Gruppe Fictum.

Prall gefüllt ist das Handwerkerdorf mit Anbietern wie Scharfwetzer Peter Schölling oder Drehleierbauer Fritz Hirsch, Buchbinderin Christina Wendel, Britta Gläßners Gewandburg, dem "Mollen-(Viehtrog-)hauer" Holger Hofmann und Bruno Helmles Zunderwerkstatt sowie vielen, vielen Kunsthandwerkern mehr, deren Liste die Ritter im Internet und auf Flugblättern veröffentlichen.

Drehleierbauer Fritz Hirsch. Foto: Weindl

Hervorgehoben sei noch die Badebütt des Baders Rainer, die wie im Mittelalter die Badehäuser nicht nur der Körperreinigung sondern auch dem gesellschaftlichen Erleben dient.

Die Sparkasse Starkenburg trägt auch dieses Jahr ihr Scherflein dazu bei, dass Programmpunkte wie Marionettentheater und Feuershow möglich sind.

Ebenfalls Eventcharakter hat das "Lagerleben" verschiedenster Gruppen u.a. auf dem Wolfenacker: die dort Mitwirkenden erklären Besuchern gern ihr Wissen über ihre Bekleidung, Ausstattung und welche Personengruppe und deren Lebensumstände sie nachstellen.

Die Ritterfestbesucher sehen den Alltag eines Alemannlagers aus dem siebten/achten Jahrhundert, Zugehörige des "Drachenvolks", die eine Zeitspanne zwischen 500 und 1500 unserer Zeitrechnung mit Wikingern, Normannen oder Sarazenen abbilden.

Und die Fähigkeit kultureller Vermischung präsentiert das Lagerleben aus den schottischen Highlands mit den Clans McBaldo und McRosowitsch. Kinder finden unter anderem Theas Märchenspindel, das Marionettentheater "Zauberspiegel" das Königskegeln oder beaufsichtigtes Pfeil- und Bogenschießen - und wie in den Vorjahren auch das vollkommen elektronikfreie Holzkarussell der Kahlgrund-Reitschul mit der Zwei-Mann-Antriebsstärke.