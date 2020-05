Eine halbe Stunde vor Mitternacht am 22. April lief dieser Wolf bei Reichelsheim im Odenwald einer automatischen Wildkamera vor die Linse. Foto: privat

Eberbach/Reichelsheim. (me) Ende April war im Odenwald erneut ein Wolf unterwegs. Das meldet der Verein Mensch, Umweltschutz, Natur- und Artenschutz (Muna) und belegt die Wolfssichtung mit einem Foto, das von einer Wildkamera geschossen wurde.

Der streng geschützte Wolf galt lange als ausgerottet. Seit der Wiederbesiedlung um die Jahrtausendwende nehmen die Wolfsbestände laut Muna wieder zu. Nach wie vor gilt das Tier aber als vom Aussterben bedroht. Nach Zahlen des Bundesamtes für Naturschutz sind 105 Wolfsrudel, 25 Elternpaare und 13 territoriale Einzeltiere bekannt. Für Hessen sind aktuell zwei Reviere belegt, die über wenigstens sechs Monate von mindestens ein bis zwei Wölfen besetzt sind. Alljährlich ist laut Muna zur Zeit der Jungengeburten ab Anfang Mai mit aus den bekannten Familienverbänden abwandernden Jungwölfen zu rechnen, die sich neue Reviere und einen Partner suchen.

Im Odenwald gab es in den zurückliegende vier Jahren fünf bestätigte Wolfsnachweise. Sesshafte Tiere oder ein Rudel sind noch bestätigt. Das ist laut Muna aber nur eine Frage der Zeit: Der Odenwald sei für den Wolf ein optimaler Lebensraum mit reichlich Nahrung und genügend ruhigen Orten zur Jungenaufzucht.

In Reichelsheim kam es nun innerhalb weniger Tage zu zwei Wolfsnachweisen. Dem Muna-Vorsitzenden Dirk Bernd gelang am 22. April der Nachweis eines Wolfs durch die Nachtaufnahme einer fürs Schwarzstorch-Monitorings aufgestellten Kamera bei Reichelsheim. Laut einem Pressebericht hat zudem ein Spaziergänger aus Fränkisch-Crumbach in den Morgenstunden des 25. April bei Reichelsheim ebenfalls einen Wolf gesichtet und fotografiert.