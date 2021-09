Region Eberbach. (RNZ) Am Montag, 13. September beginnt nach den Sommerferien wieder die Schule. Im Folgenden die Startzeiten:

> Hohenstaufen-Gymnasium Eberbach: Ab 7.50 Uhr für alle Klassen Unterricht nach Plan, die ersten beiden Stunden als Klassenlehrerstungen.

> Realschule: Ab 7,50 Uhr für die Klassen Sechs bis Zehn. Die neuen Fünftklässler beginnen am Dienstag um 15 Uhr.

> Gemeinschaftsschule: für die Klassen 6 bis 10 am Montag 8 Uhr. Einschulung der Fünftklässler ist am Dienstag, 14. September, ab 10 Uhr in der Aula.

> Steige-Grundschule: Klassen 2,3,4 von 8.40 bis 12.10 Uhr Unterricht, am Nachmittag Betreuung der Kinder, deren Eltern arbeiten. Die Einschulung der Erstklässler ist am Samstag 18 September, nach dem 9-Uhr-Gottesdienst in der Kirche St. Josef. Ab 10 Uhr eine Klasse in der Aula, eine in der Mensa.

> Dr.-Weiß-Grundschule: Klassen Zwei bis Vier starten montags um 8,45 Uhr bis 12.05 Uhr, Einschulungsklassen am Samstag, 18. September, in folgender Reihenfolge in der Mehrzweckhalle Grundschulförderklasse und Klasse 1 a (Bannert) um 9 Uhr, Klassen 1 b (Bergmann) und 1 c (Schäfer) ab 10.30 Uhr.

> Grundschule Bildungswerkstatt Schönbrunn:. Alle Kinder 8 Uhr in ihren jeweiligen Klassenzimmern. Der Unterricht endet um 12.10 Uhr. Einschulungsfeier ist Freitag, 17. September, um 10 Uhr. Nach kurzen Andacht und Programm der Zweitklässler folgt die erste Schulstunde für die ABC-Schützen im Klassenzimmer bis 12.10 Uhr.

> Neckartalschule Hirschhorn: 7.50 bis 11.15 Uhr. Einschulung der Erstklässler ist am Dienstag, 14. September, Gottesdienst um 14 Uhr in der ev. Kirche, Begrüßung um 15 Uhr in der Turnhalle.

> Freiherr-vom-Stein-Schule Neckarsteinach: ohne Schulanfangsgottesdienst 8.15 Uhr im unteren Schulhof für die Sekundarstufe. Einschulungsfeier, Dienstag, 14. September,, Klasse 5 a 15 Uhr mittlerer Schulhof, Klasse 5b 15.45 Uhr unterer Schulhof, es folgt jeweils bis zu 90 Minuten Unterricht.

Das Polizeipräsidium Mannheim bilanziert, dass die Schulwegunfälle in seinem Bereich 2020 insgesamt leicht von 34 auf 30 abnahmen. Davon ereigneten sich 15 Unfälle im Rhein-Neckar-Kreis. Für einen sicheren Weg zur Schule bittet die Polizei die Eltern, mit den Kleinen den Schulweg mehrfach abzugehen und die Kinder hierbei auf Gefahren- und Problemstellen hinzuweisen.