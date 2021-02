Von Ute Linkenheil

Eberbach/Hirschhorn. Die Gefahr des einsamen Sterbens nimmt zu – durch zunehmende Vereinzelung, die steigende Anzahl von Singles und allein lebender Menschen oder auch durch die corona-bedingte Einschränkung, sich nur noch mit wenigen anderen Personen treffen zu dürfen. Wer allein und ohne Angehörige sein Leben aushaucht und noch dazu mittellos ist, erhält von Staats wegen eine so genannte ordnungsbehördliche Bestattung.

Allerdings ist die öffentliche Hand gehalten, eine solche "Sozialbestattung", wie die ordnungsbehördlichen Bestattungen im Volksmund genannt werden, so günstig wie möglich auszurichten, also gemeinhin eine Einäscherung vorzunehmen. Die Bestatter rechnen dafür Sonderkonditionen ab. Auch wird von einer Trauerfeier, jeglichem Schmuck und einem Pfarrer in der Regel abgesehen.

Auch ein Schild mit dem Namen des Verstorbenen ist nicht in allen Bundesländern vorgesehen. So ist in Hessen eine solche Beisetzung anonym, "ohne Pfarrer und ohne Namensschild", wie Sascha Flick, Abteilungsleiter Ordnungswesen und Standesamt in Hirschhorn bestätigt.

Solche Sozialbestattungen kommen "maximal 1–2 Mal im Jahr vor", erklärt Flick und erzählt, dass "meist das Pflegeheim die Beisetzung veranlasst".

Die Urnen werden später vom Bestatter direkt an die Gemeinde verschickt, da "Privatleute keine Urnen mit der Asche Verstorbener haben dürfen". Vom Land Hessen wird im Nachhinein die Gebühr erstattet.

Anders in Baden-Württemberg: Ohne ermittelbare Angehörige ist dort nicht das Pflegeheim, sondern die Stadt oder Gemeinde zuständig, in der ein Mensch stirbt. Ist eine Person im Krankenhaus in Eberbach verstorben, dann ist die Stadt Eberbach auch zuständig, selbst wenn die Person zuvor an einem anderen Ort gelebt hat. Das Ordnungsamt gibt dann dem Bestatter den Auftrag zur Beisetzung.

Unter den Urnengräbern mit Sandsteinplatten auf dem Friedhof in Eberbach befinden sich auch die Sozialbestattungen der Stadt. Foto: Ute Linkenheil

Auch ist eine anonyme Beisetzung nicht vorgesehen. In Eberbach erhalten die Verstorbenen im Urnenreihengrab eine Sandsteinplatte mit Vor- und Nachnamen und werden "nicht anonym beerdigt", wie Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt Eberbach bestätigt.

Zwischen 2010 und 2020 waren insgesamt 79 Sozialbestattungen zu verzeichnen: 38 Frauen und 41 Männer. 40 Personen verstarben in der GRN-Klinik, 29 im Pflegeheim und nur 10 zu Hause.

46 Personen waren zwischen 71 und 90 Jahre alt. Sieben Menschen erreichten ein Alter zwischen 91 und 100 Jahren. Eine Person wurde keine 50 Jahre alt. Komplett ohne Angehörige waren allerdings nur 40 der Verstorbenen. Bei den anderen 39 weigerten sich Angehörige, der Bestattungspflicht nachzukommen, oder es konnte die Verwandtschaft im Ausland nicht erreicht werden.Nicht selten wollen Angehörige mit dem Tod von vielleicht ungeliebten Familienangehörigen oder mit den damit verbundenen Kosten nichts zu tun haben. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass Ehepartner, Kinder, Eltern oder Geschwister "bestattungspflichtig" sind und sich diesem letzten Dienst nicht entziehen können. Nur falls tatsächlich kein Angehöriger ermittelbar ist, übernimmt die öffentliche Hand die Kosten.

Michael Skarke vom Friedhofsamt Schönau gibt an, dass in den vergangenen Jahren Sozialbestattungen "im Schnitt alle 1,5 Jahre" vorkamen. Aktuell gebe es einen Fall, bei dem eine Frau ohne Angehörige zu Hause starb. Nach Abschluss der Untersuchung durch die Kriminalpolizei wurde die Verstorbene dem Bestatter zur Beisetzung übergeben. Die Kosten trägt auch hier zunächst die Gemeinde. Allerdings versucht sie dann, mit den Betreuern Kontakt aufzunehmen, die meinst "sehr kooperativ" sind, so Skarke, und auch schon mal einen Tipp geben, "bei welcher Bank nachgefragt werden könnte".

Aus Eberbach berichtet Bärbel Preißendörfer von einem Verstorbenen, bei dem die Lebensgefährtin "nicht beisetzungspflichtig" gewesen sei, da "nur direkte Familienangehörige herangezogen" werden. Die Frau wusste jedoch vom Wunsch des Verstorbenen, im Ruheforst beigesetzt zu werden. Sie übernahm die Kosten der dortigen Bestattung.

Dagmar Münz von der Gemeindeverwaltung Schönbrunn erklärt, dass "in 2020 definitiv keine" Sozialbestattungen vorgekommen seien. Der Rückgang solcher Bestattungen in Schönbrunn habe auch damit zu tun, dass "die Heime mittlerweile über viele Daten der Verstorbenen verfügen, wie zum Beispiel Verwandtschaftsverhältnisse". Auch sei es heute "einfacher als früher" von Melderegistern Auskunft zu erhalten.

Daher wird jeder Fall "immer geprüft". In Schwanheim habe es früher ein "definiertes Einzelgrab" gegeben, "in dem alle Urnen bestattet worden sind". Seit 2004 werden auch die Menschen mit einer Sozialbestattung in der "pflegefreien Grünfläche" bestattet. Sie erhalten dort eine Messingplatte mit ihrem Namen.

Wer zu seinen Lebzeiten Einzelheiten seiner Bestattung wie Ort, Pfarrer, Blumen und Musik selbst gestalten möchte (oder dazu finanziell in der Lage ist), kann sich an einen Bestatter wenden wegen eines Vorsorgevertrags. Darin werden vorab alle Wünsche festgelegt bis hin zum Dekor von Sarg oder Urne. Die Kosten dafür können treuhänderisch hinterlegt werden, das Bestattungsunternehmen führt anhand dieser festgelegten Checkliste die Wünsche des oder der Verstorbenen nach dessen Ableben aus.